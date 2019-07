Facebookin kryptoraha Libra joutunut poliittiseen vastatuuleen

Niin lainsäätäjät, pankit kuin järjestötkin ympäri maailman ovat julkisesti ottaneet kantaa Facebookin kryptovaluuttaa vastaan.

Facebookia vaaditaan joko kertomaan librasta enemmän tai Facebook keskeyttää sen kehittämisen ainakin siihen asti, että kryptorahan ominaisuudet ja mahdolliset vaarat on selvitetty. Aiheesta kertoo kryptovaluuttoihin erikoistunut toimittaja Jiri Keronen Bittiraha-sivustolla.

Kerosen mukaan Yhdysvalloissa joukko demokraattien lainsäätäjiä ovat allekirjoittaneet avoimen kirjeen, jossa he vaativat Facebookia keskeyttämään kryptovaluutan kehitystoiminnan. Facebook on osoittanut aikaisemmin piittaamattomuutta muun muassa käyttäjiensä oikeuksia kohtaan, minkä demokraattilainsäätäjien vuoksi kryptovaluuttahankkeeseen ja sen potentiaaliin tulee suhtautua varauksellisesti.

Myös yhdysvaltalaiset kuluttajansuojayhdistykset ovat nousseet Libraa vastaan.

Kaikkiaan 33 Yhdysvaltojen suurinta kuluttajansuojayhdistystä vaativat Yhdysvaltojen poliitikkoja ja lainsäätäjiä ottamaan huomioon ne kaikki riskit, joita Facebookin kryptovaluutta ja sen tuoma taloudellinen valta voivat aiheuttaa kansalaisille.

Iso-Britanniassa puolestaan maan talousvalvontaviranomaiset ovat Kerosen mukaan heränneet vaatimaan tiukkaa otetta päättäjiltä Libraa koskevien päätöksien suhteen. Financial Conduct Authorityn strategia- ja kilpailujohtaja Christopher Woolardin mukaan jo pelkkä Libran suuri koko pakottaa yhteiskunnan ja valtiot miettimään uudelleen, mikä on toivottavaa tai hyväksyttävää. FCA on ehdottanut jopa Libran kieltämistä.

Näiden lisäksi Libran vaikutuksista varoittamaan on herännyt Japanin keskuspankki, jonka mukaan Libraa voi olla hyvin vaikea säännellä. Sitomalla Libran arvon useampaan kansalliseen fiat-valuuttaan, Facebook saattaa pyrkiä kiertämään kansallista sääntelyä, keskuspankki pelkää.

Kerosen mukaan nämä lukuisat esimerkit eivät varmasti tule jäämään viimeisiksi. Jotta Facebookilla olisi mahdollisuus lanseerata Libra, tulee sillä olemaan vielä käytävänä pitkä matka teknistä kehitystä ja poliittista vääntämistä.

Libra on tarkoitus sisällyttää Facebookin sosiaalisen median palveluihin, kuten Facebook Messengeriin, Instagrammiin ja WhatsAppiin, kertoo Bittiraha-sivusto. Libran luomiseksi Facebook perusti tämän vuoden toukokuussa Sveitsiin Libra Networks LLC nimisen yhtiön.

Libra-valuutan ympärille kehitettäviä tuotteita ja palveluja varten Facebook on perustanut myös tytäryhtiön, Calibran. Calibra on myös kryptovaluutan käyttöön tarkoitettu lompakkosovellus, jota tämä Facebookin tytäryhtiö hallinnoi.

Libra on sekoitus monia jo entuudestaan tuttuja kryptomaailman ratkaisuja. Libra näyttää muistuttavan läheisesti niin sanottuja stablecoineja, vaikka libra ei varsinaisesti stablecoin olekaan. Librassa on siis stablecoinmaisia piirteitä, koska tässä tapauksessa libran arvo on alussa sidottu valittujen maailmanvaluuttojen (USD, EUR, JPY ja GBP) muodostamaan Libra Reserve -yrityksen hallitsemaan valuuttakoriin.

