Onko Nokian Renkaat painunut pörssissä jo liian alas?

Nordea kaksinkertaisti mallisalkussaan rengasyhtiön osuuden.

Rengasyhtiön markkina-arvo on romahtanut Helsingin pörssissä 1,5 vuodessa 32 prosenttia.

Nokian Renkaiden vaisut lähiajan myyntivolyymien näkymät ja heikko ensimmäisen kvartaalin tulosraportti ovat verottaneet osakekurssia. Yhtiö alensi kesäkuun puolessa välissä aikaisempaa ohjeistustaan vuodelle 2019 johtuen autojen heikentyneestä kysynnästä ja erityisesti Keski-Euroopan autorengasmarkkinoiden jatkuvasta pehmeydestä.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan vuonna 2019 yhtiö odottaa liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018.

Nordean mielestä Nokian Renkaat on laatuyhtiö, joka on autosektorin yleisten huolien vuoksi joutunut hetkellisesti pörssissä alennuskoriin.

”Yhtiön hinnoitteluvoima ja kannattavuus ovat perinteisesti olleet hyvällä tasolla yhtiön keskittyessä kapeaan osaan rengasmarkkinoita”, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

Autosektorin ja Keski-Euroopan autorengasmarkkinoiden huolien vuoksi Nokian Renkaiden arvostustaso on painunut alaspäin. Nordean ensi vuoden tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 13x, mikä on selvästi alle 10 vuoden keskimääräisen 15,4x-tason.

Pankki ei kuitenkaan odota autosektorin huolien helpottavan välittömästi. Heikkojen uutisten jatkuminen Keski-Euroopan rengasmarkkinoilla on edelleen Nordean näkemyksen mukaan mahdollista, mutta toisaalta synkät uutiset on jo leivottu osakekurssiin.

”Uskomme kuitenkin, että tällä erää osakkeeseen on hinnoiteltu jo paljon huonoja uutisia ja osakkeen laskuvara on aiempaa maltillisempi.”

Nordea muistuttaa, että kesäkuun ohjeistuksen lasku tai vastikään julkaistut Venäjän heikot automyyntiluvut eivät painaneet osakekurssia enää alaspäin.

Hieman pidemmällä aikavälillä rengasyhtiöltä löytyy kasvuajuri. Yhtiön tehdasinvestointi USA:n Daytoniin mahdollistaa Nordean mukaan myyntimäärien nostamisen lisäksi kuljetuskustannusten leikkaamisen.

Nokian Renkaat nimittäin kuljettaa Yhdysvalloissa myymänsä renkaat tällä hetkellä Pietarin tehtaaltaan. Pitkien kuljetusmatkojen poistumisen ansiosta uuden tehtaan odotetaan parantavan rengasyhtiön kannattavuutta USA:ssa merkittävästi. Nordean mukana samalla myös Pietarin tehtaan tuotanto vapautuu myytäväksi USA:n markkinoita kannattavammille Keski-Euroopan ja Venäjän rengasmarkkinoille.

USA:n tehtaan testituotannon odotetaan alkavan kuluvan vuoden lopussa ja ensimmäisiä asiakastoimituksia odotetaan vuoden 2020 alkupuoliskolla, Nordea kertoo.

”Tuloskasvun kiihtyminen tulevina vuosina tukee myös arvostuskertoimien palautumista korkeammalle tasolle”, Nordea uskoo.

Nordea nosti Nokian Renkaiden osuuden mallisalkussaan 2,5 prosentista viiteen prosenttiin. Pankin suositus osakkeelle on osta ja tavoitehinta on 37 euroa.