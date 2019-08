8 ammattia, jotka häviävät tulevaisuudessa

Ammatit, joissa työ on rutiininomaista ja toistuvaa tulevat häviämään tulevaisuudessa todennäköisimmin.

Työntekijöiden ja koneiden välinen suhde on muuttumassa. Jotkut teollisuudenalat kukoistavat teknologian kehittyessä eteenpäin, mutta toiset alat ovat jääneet automaation jalkoihin. Maailman talousfoorumi arvio, että jopa 5 miljoonaa ihmistä menettää työpaikkansa automaation takia.

– Tulilinjalla eivät ole vain alemman koulutustason ammatit, vaan ohjelmistoautomaatio ja ennakoivat algoritmit uhkaavat korvata myös monia yliopistokoulutusta vaativia tehtäviä. Monikaan ammatti ei ole turvassa robotisaatiolta, pohtii kirjailija, futuristi ja ohjelmistoyrityksen perustaja Martin Ford Tiville.

Elinkeinoelämä tutkimuslaitoksen Etlan arvion mukaan tietotekniikka kehittyy niin voimakasta tahtia, että se uhkaa joka kolmatta ammattia Suomessa kahdenkymmenen vuoden sisällä.

Työn menettämisen riskit ovat kuitenkin ammattikohtaisia ja automaatio ei yksissään ole synonyymi potkuille. Jos ala on alttiina automatisoinnille, työnkuvaa tullaan luultavimmin määrittelemään uudelleen. Vain yksi ammatti on hävinnyt 60 vuoden aikana automaatiolle: hissinoperaattori.

Oxfordin yliopiston The Future of the Employment -tutkimuksessa tarkasteltiin 702 yleistä ammattia ja todettiin, että jotkut työpaikat ovat suuremmassa vaarassa hävitä kokonaan. Näiltä kahdeksalta alalta tulee häviämään eniten työpaikkoja tulevaisuudessa.

Postinkantaja

Digitalisaatio uhkaa postinkantajan ammattia, kun yhä useammat ihmiset lukevat uutisensa verkossa, suosivat e-laskuja ja lähettävät etanapostin sijaan sähköpostia. Career Castin tekemän tutkimuksen mukaan postinkantajan ammatti on yksi uhatuimmista ammateista, jonka ennustetaan häviävän vuoteen 2022 mennessä.

Kassamyyjä

Itsepalvelukassojen suosio on lisääntymässä. S-ryhmä ja Kesko aloittivat itsepalvelukassojen kokeilun jo 2010-luvun alkupuolella, mutta kassat ovat yleistyneet muutaman vuoden sisällä.

Keskolla on itsepalvelukassoja 140 K-ruokakaupassa ja S-ryhmällä vajaassa sadassa myymälässä.

Itsepalvelukassojen helppous ja nopeus kiinnostavat asiakkaita. Tekniikka&Talous kuitenkin arvioi, että ollaan vielä kaukana siitä, että automaattisen kassat korvaisivat kassamyyjän palvelun.

– Tutkimukset ovat osoittaneet, että vain yksi kymmenestä pelkää menettävänsä työpaikkansa roboteille. Kaikilla aloilla tulee aina olemaan tarve ihmisten väliselle kanssakäymiselle, kertoo Career Builderin henkilöstöpäällikkö Rosemary Haefner.

Pikaruokaravintolan työntekijä

Yhä useammat pikaruokaravintolat ovat ottaneet käyttöön teknologiaa, joka automatisoi valmisteluprosesseja.

The Guardianin mukaan pikaruokakokkien työ tullaan korvaamaan roboteilla 81 prosentin todennäköisyydellä. Kaliforniassa sijaitseva Caliburger-ravintolan keittiössä pihvejä paistaa robotti Flippy.

Mittarilukija

Digitaalisten mittareiden muuttuessa yhä yleisemmäksi, mittarilukijoiden ammatti on vaarassa kadota. Career Cast arvioi mittarilukijoiden työpaikkojen vähenevän 19 prosentilla vuoteen 2022 mennessä.

Puhelinmyyjä

Oxfordin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan puhelinmyyjän ammatin tulevaisuus ei näytä lupaavalta. The Future of the Employment -tutkimuksen mukaan ammatti syrjäytetään automatisoidulla puhelinsoitoilla 99 prosentin todennäköisyydellä.

Matkatoimistotyöntekijä

Yhdysvaltojen työllisyystilastoviraston mukaan kokopäiväisten matkatoimistojen lukumäärä laski vuoden 2000 korkeimmasta 124 000:sta noin 74 000:een vuonna 2014. Matkatoimistojen liiketoimintamalli on muuttunut radikaalisti, kun matkavarausten teko on siirtynyt verkkoon.

Metsuri

Yhteiskunnan kamppaillessa ilmastonmuutoksen kanssa metsurien työpaikkojen määrä tulee vähentymään. Maailman priorisoidessa ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, paperituotteet tarjotaan yhä useammin digitaalisessa muodossa. Metsurin työpaikkojen ennustetaan vähenevän 13 prosentilla seuraavan vuosikymmenen aikana.

Maanviljelijä

Maanviljelijän ammatti on uhkassa kadota. Teknologia helpottaa sadon tuottamista vähemmällä henkilövoimalla ja on todennäköistä, että tulevaisuudessa laboratoriossa kasvatetun lihan suosio kasvaa.

Salon Seudun Sanomat raportoi viljelijöiden kasvavasta ahdingosta. Vuonna 2014 maataloustukea haki Salossa 1 029, kun viime vuonna hakijoita oli enää 897. Tilojen lopettamisen suurimmat syyt ovat heikko kannattavuus sekä viljelijöiden ikääntyminen. Moni nuori hakeutuu toisille aloille, sillä maatalous ei ole taloudellisesti enää niin kannattavaa.

