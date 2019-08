Näin omistamastasi osakkeesta voi tulla arvoton rahaimuri

Kun kysyntä ja tarjonta määrää hinnan, ei alarajaa yksinkertaisesti ole.

Palveluja tuottavien yhtiöiden alun perin arvokkaista osakkeista voi ajan mittaan koitua hankaluuksia omistajilleen. Ongelma konkretisoituu yleensä vasta siinä vaiheessa, kun palvelua ei enää tarvitse. Mikäli palveluun oikeuttavan osakkeen saa myytyä ei ongelmaa ole, mutta jos itse haluaa myydä ja kukaan ei halua ostaa, on käsillä ongelma.

Omaisuuden ylläpito maksaa ja tämän takia osakkeista peritään vastikkeita. Kun palvelua ei enää halua tai pystytä käyttämään, ei vastiketta luonnollisesti enää haluta maksaa. Oli sitten kyseessä golf-, tennis, tai talliosake on omistajan kuitenkin pakko maksaa vastikkeet ulosoton uhalla riippumatta siitä, haluaako tai pystyykö hän enää palvelua käyttämään.

Näin osakkeen arvosta tulee negatiivinen, tapaus Messilä Golf

Osakkeesta todellinen markkina-arvo sitoutuu vuokrahintaan. Vapailta markkinoilta saatava vuokrahinta määräytyy puolestaan kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Esimerkiksi Messilän C-osakkeen haltija maksaa pelioikeudestaan 720 euron vastikkeen joka vuosi, mutta samalla yksittäisen pelioikeuden on tänä vuonna saanut vuokrattua hintaan 550 euroa. Markkinahintaan voi vaikuttaa ainoastaan rajatusti. Jos netistä löytyy ilmoitus, jossa pelioikeutta tarjotaan vuokralle hintaan €550, ei vuokralaisen kannata maksaa tätä enempää. Osakkeen omistaja tietää tämän, joten hänen on turha pyytää enempää. Tappiotakin tuottava 550 euroa on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin vielä enemmän tappiota tuova nolla euroa.

Vuokrauksen ajankohta vaikuttaa hintaan siten, että pelikauden käynnistymisen jälkeen hinta laskee suhteessa jäljellä olevaan pelikauteen. Siksi onkin hälyttävää, että tuo edellä mainittu €550 on yksittäistapauksen kauden alun hinta.

Messilä ei ole luokassaan suinkaan ainoa golfkenttä. Virpinniemellä pelioikeuden on voinut vuokrata yksityiseltä jopa 500 euroa halvemmalla kuin kentältä. Myös Vierumäen Classicilta on saanut vuokrapelioikeuden yksityisiltä markkinoilta selvästi alle vastikkeen hinnan.

Useat kentät ovat vastanneet tilanteeseen tarjoamalla osakaspelaajille lisäetuja, mutta yksittäiset vuokralaispelaajat kertovat näkevänsä etujen arvon marginaalisena.Summaten kysyntä ja tarjonta synnyttää tilanteen, jossa osakkeen omistaminen tuo velvoitteita muttei hyötyä. Saman kun saa ostettua edullisemmin ilman osaketta.Messilä Golfin tapauksessa jo puolet pelaajista ovatkin vuokrapelaajia, joko pelioikeuksien tai pelilippujen kautta. Kun osakkeet eivät liiku tulee tilanne ainoastaan pahenemaan ajan myötä yhä useamman osakkaan tullessa ikään, jossa golfia ei enää voi pelata.

Sama toteutuu myös pelilippujen kohdalla: osakkeenomistaja maksaa pelilipuistaan enemmän, kuin vieraspelaaja. Ne pelaajat, jotka eivät enää pysty pelaamaan haluavat luontaisesti päästä maksuvelvoitteistaan irti ja tarjoavat osakkeitaan ilmaiseksi niin Messilässä kuin muuallakin.

Vaikka osakkeita tarjotaan hintaan 0 euroa, on todellinen markkinahinta alempi. Messilän tapauksessa on kauden alussa myyty ainakin yksi osake yhden euron hinnalla tapauksessa, jossa vastike on jo maksettu. Ostaja saa siis pelata yhden täyden kesän ilmaiseksi siitä hyvästä, että hän ottaa osakkeen sisältämät vastuut kannettavakseen tulevaisuudessa. Ilmiö ei ole mitenkään ainutlaatuinen, vaan myös muiden kenttien osakkaat ovat käytännössä valmiita maksamaan siitä, että joku ottaa osakkeen vastaan.

Jotain tarvitsisi tehdä

Jotain tarvitsisi tehdä sillä Messilänkin tapauksessa yksittäisiä osakkeita on jo siirtynyt perikunnan omistukseen. Kun osakkaista puolet on jo yli 65-vuotiaita on selvää, että ellei osakkeita saada liikkumaan tulee ajan mittaan yhä useampi osake siirtymään perikunnan omistukseen.

Perikunnan tilanteena voi olla se, että kukaan perikunnan jäsen ei ole koskaan pelannut golfia. Golfosakkeeseen liittyvät maksuvelvoitteet eivät kuitenkaan katoa mihinkään golfarin kuollessa. Se, että kukaan ei halua ottaa vastaan osaketta edes ilmaiseksi tekee tilanteesta dramaattisen. Pahimmillaan perityt osakkeet voivat ajan kanssa nakertaa koko pesän tyhjäksi.

Se ei auta, että perillisen ei ole pakko ottaa vastaan golf-osaketta. Perillisellä kun on velvollisuus palauttaa pesästään nostamia rahoja esimerkiksi golfosakkeen tulevien vastikemaksujen maksamiseksi. Mutta jos osake jää pesään eikä sitä saada myytyä, voi osake ajan kuluessa imeä koko pesän tyhjäksi.

Ratkaisuja on mahdollista tehdä

Suurhelsingin golfissa osakkeiden ylitarjontaan löydettiin ratkaisu hallituksen päätöksen kautta. Osakkeensa kanssa jumiin jääneensä osakkaat saivat pyytää osakkeensa mitätöimistä. Hakuun tulleista osakkeista arvottiin 30, jotka mitätöintiin.

Kaikkien halukkaiden osakkeita ei mitätöity, koska se olisi johtanut vastikkeiden nousuun. Rajaamalla mitätöitävien osakkeiden lukumäärää, saatiin vastikkeet pidettyä entisellä tasollaan. Sama toimenpide on nyt tehty kolme kertaa ja sen myötä saatiin hävitettyä pelko siitä, ettei osakkeista pääse eroon. Pelon häviämisen myötä saatiin osakkeiden normaalikierto palautettua.

”Se on tahdosta kiinni”, Suurhelsingin golfista kerrotaan. ”Tilanne oli kohtuuton sellaisten osalta, jotka eivät syystä toi toisesta enää pystyneet pelaamaan”.

St Laurencen kenttä päätyi samanlaiseen ratkaisuun. Patentti ja rekisterihallitus hyväksyi tarvittavan yhtiöjärjestysmuutoksen, jonka mukaan kenttä saa lunastaa pois maksimissaan 20 osaketta vuosittain. Perusteluna oli, että lunastettavien osakkeiden lukumäärä on niin pieni, ettei se oikeasti vaikuta jäljelle jäävien osakkaiden vastikerasitteeseen.

Rakaisemattoman ongelman riskinä lieveilmiöt

Yleisenä lieveilmiönä on golf-osakkeita ”myyty” maksukyvyttömille henkilöille tai yrityksille, joilla ei ole koskaan ollut aikomustakaan maksaa osakkeeseen liittyvää vastiketta. Henkilöt ovat ottaneet osakkeet vastaan todennäköisesti koska heille on maksettu siitä, tai koska saman vuoden pelioikeus on jo maksettu. St Lawrens, Suurhelsingin Golf ja Rönnäsin kenttä ovat kaikki kohdanneet näitä ikäviä lieveilmiöitä.

Rönnäsin tapauksessa jouduttiin jo turvautumaan poliisin apuun mutta lieveilmiöihin auttoi lopulta se, että vastike jaettiin kahteen osaan. Hoitovastike on pakollinen, mutta pelivastikkeen joutuu maksamaan vain silloin, jos pelioikeuttaan käyttää.

Voiko asiaan vaikuttaa?

Messilä Golfin tapauksessa osakkeita ei ole vielä mitätöity, mutta osakkaille on järjestetty keskustelutilaisuus kaikenlaisesta kentän asioihin liittyvistä asioista. Keskustelutilaisuus järjestetään tämän kuun lopussa 28.8.2019 klo 17.30.

Toivottavasti tilaisuudessa voidaan myös avoimesti keskustella keinoista, joiden avulla peliin syystä tai toisesta kykenemättömät pelaajat pääsisivät tarpeettomiksi käyneistä osakkeistaan irti.

Olisi jo korkea aika. Kentän osakkeenomistajista jo yli puolet on yli 65-vuotiaita.