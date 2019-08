Sijoituskirjailija: Pörssi hinnoittelee Stockmannin ydinbisnekselle negatiivisen arvon

Markkinat eivät luota tällä hetkellä tavarataloketjun ydinliiketoimintaan lainkaan. Sijoituskirjailija laskee, että Stockmann Retailin arvo pörssissä on tällä hetkellä reippaasti negatiivinen.

Kauppaketju Stockmannin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Stockmann-tavaratalot ja verkkokaupan sisältävään Stockmann Retailiin, kiinteistöt sisältävään Real Estateen sekä muotimyymäläketju Lindexiin.

Stockmann Retailin liikevaihto viime vuonna oli noin 386 miljoonaa euroa sisältäen kahdeksan tavarataloa ja verkkokaupan. Lindexillä on puolestaan 490 myymälää 18 maassa ja verkkokauppa. Lindexin liikevaihto viime vuonna oli noin 590 miljoonaa euroa.

Kauppaketjun taloudellinen tilanne on verkkokaupan kasvun vuoksi vaikea.

Yhtiön oikaistu liikevoitto oli huhti–kesäkuussa 16,2 miljoonaa euroa, kun vertailukelpoinen viime vuoden luku oli 19,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisessa luvussa ei ole mukana myytyä Pietarin Nevsky Centreä.

Oikaistu osakekohtainen tulos valahti pakkaselle -0,01 euroa, kun se viime vuonna oli hiukan plussalla 0,01 euroa.

Lindex kannattelee Stockmannia

Viime vuonna yhtiön liiketulos oli tappiolla viisi miljoonaa euroa. Lindex tekin vajaan 29 miljoonan euron voitollisen tuloksen ja kasvatti tulostaan reippaasti vuoden 2017 13,4 miljoonasta eurosta.

Real Estaten liiketulos olli 23,5 miljoonaa euroa. Taloudellinen murheenkryyni konsernille on Stockmann Retail, joka teki viime vuonna 27,5 miljoonan euron liiketappion.

Stockmann pitää vuoden 2019 näkymät ennallaan. Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.

Stockmann hakee nyt kuumeisesti ratkaisua tuloskuntonsa kohentamiseen. Yksi keskeinen vaihtoehto yhtiölle on hyvin kannattavan Lindexin myynti.

Yhtiö kertoi viime viikolla, että sen hallitus näkee suuren potentiaalin Lindexin tulevaisuuden kehityksessä ja on siksi päättänyt selvittää yhtiön omistuksen strategisia vaihtoehtoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis Lindexin mahdollista myyntiä.

Lindexistä luopuminen herättää sijoittajissa kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin oleellista sijoittajalle on tietenkin Lindexistä saatava hinta. Toiseksi tärkeää on, mikä on jäljelle jäävien Stockmann Retailin ja Real Estaten todellinen arvo.

Ydinbisneksen arvo markkinoilla negatiivinen

Sijoituskirjailija ja bloggaaja Henri Elo porautuu näihin kysymyksiin tuoreessa Kauppalehden blogikirjoituksessaan.

Elo arvioi, että Lindexin velaton arvo voisi olla noin 400 miljoonaa euroa. Elo arvioi Lindexin arvoa vertaamalla KappAhliin, josta ostotarjous heinäkuun lopulla. KappAhlista tarjottiin 20 kruunua osakkeelta, mikä tarkoittaa, että yhtiön velaton arvo suhteessa liikevaihtoon on 0,42x ja velaton arvo suhteessa liikevoittoon on 15,8.

Noilla arvostuskertoimilla Elo arvioi Lindexin velattomaksi arvoksi tulisi 244 miljoonaa ja ev/ebit-kertoimella vastaavasti 499 miljoonaa. Elo päätyy arvioon, että Lindexin velaton arvo olisi noin 400 miljoonaa euroa.

”Pörssinoteeratun H&M:n kertoimilla Lindex saisi vielä korkeamman arvon. On huomattava, että Lindex on selvästi KappAhlia kannattavampi, joten varovainen arvio Lindexin velattomaksi arvoksi mahdollisessa myynnissä pääomasijoittajalle tai teolliselle ostajalle voisi olla 400 miljoonaa euroa”, Elo toteaa.

Jos Stockmann myisi Lindexin 400 miljoonalla eurolla, jäisi konsernille velkaa vielä 150 miljoonaa euroa.

Stockmannin kolmen tavaratalokiinteistön käypä arvo on osavuosikatsauksen mukaan 671 miljoonaa euroa. Markkinat hinnoittelevat koko Stockmannin arvoksi noin kahden euron kurssinoteerauksella 150 miljoonan euron arvoiseksi.

Noilla tiedoilla Elo laskee tavarataloliiketoiminnan eli Stockmann Retailin arvon.

”Yhtiön markkina-arvo nykyisellä noin 2 euron kurssilla on 150 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että markkina hinnoittelee itse tavaratalobisneksen arvoksi (ilman kiinteistöjä) miinus 370 miljoonaa euroa. (tavaratalojen arvo 670 + varovainen arvio Lindexin arvosta 400 – nettovelat em. tavalla laskien 550 – nykyinen markkina-arvo 150)”, Elo kirjoittaa.

Toisin sanoen: markkinat eivät anna Stockmannin tavaratalobisnekselle tällä hetkellä mitään arvoa. Itse asiassa se arvo on jopa negatiivinen 370 miljoonaa euroa!

Koska Stockmannin osake on viime päivinä noussut Elon laskelmissa käyttämän kahden euron yläpuolelle, on tämän hetken tavaratobisneksen arvo kuitenkin hieman vähemmän negatiivinen kuin 370 miljoonaa euroa. Kuitenkin arvo edelleen reippaasti miinusmerkkinen.

Tästä syystä Stockmannin osake on kiinnostava mutta spekulatiivinen sijoituskohde, Elo päättelee.

”Markkina uskoo tällä hetkellä ydinbisneksen käänteen epäonnistuvan, mutta myönteisiäkin signaaleja on: yhtiöllä on uusi 40 miljoonan euron kulusäästöohjelma kevääseen 2021 mennessä, ja yhtiö pyrkii muodin ja tyylin suunnannäyttäjäksi”, sijoituskirjailija pohtii.