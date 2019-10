Postin omistajaohjaus on sekaisin

Osakeyhtiössä omistajan, hallituksen ja toimitusjohtajan työnjako on yleensä selvä. Postissa roolit ovat kuitenkin hajallaan kuin jokisen eväät.

Posti Groupin toimitusjohtaja Heikki Malinen ilmoitti yhtiön hallitukselle eroavansa yhtiön palveluksesta lokakuun alusta lukien.

Malisen tehtävä valtion täysin omistamassa yrityksessä on ollut haastava. Malisen olisi pitänyt luotsata yhtiötä digitalisaatiosta johtuvan murroksen vaatimusten mukaiseksi yhtiöksi. Postista piti Malisen avulla tehdä pörssikelpoinen ja kannattava yhtiö.

Samalla kuitenkin valtio-omistaja toi toimitusjohtajalle päänvaivaa.

Posti toimii hallituksen antaman omistajaohjauksen mukaan. Postin hallitus antoi Malisella selkeän tehtävän: hänen piti tehdä Postista kannattava yhtiö, joka voitaisiin aikanaan listata pörssiin.

Helsingin Sanomien Toimittaja Juha-Pekka Raeste, kertoo artikkelissaan, että vuonna 2016 silloisen pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus selkeytti toimeksiantoa entisestään julkistaessaan hallituksen periaatepäätöksen valtion omistajapolitiikasta.

Sitten tulivat vaalit, valta vaihtui ja Antti Rinteestä (sd.) tuli pääministeri.

Malinen joutui julkisuudessa myrskyn silmään elokuun lopussa, kun Posti kertoi aikovansa siirtää noin 700 Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan työntekijää Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. Muutoksessa työntekijöiden kiinteä palkka olisi pudonnut keskimäärin peräti 30 prosenttia. Eivätkä postilaisten palkat ilman pudotustakaan korkeat ole.

Yhtiön suunnittelemat saneeraustoimet ja palkanalennukset eivät kuitenkaan valtio-omistajalle kelvanneetkaan, vaan esimerkiksi omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) puuttui yhtiön suunnittelemiin palkkojen leikkauksiin.

Myös pääministeri Rinne puuttui Postin suunnitelmiin. Uuden hallituksen hallitusohjelmassa linjattiin, ettei Postia tulla hallituskaudella listaamaan pörssiin. Lisäksi Rinne puuttui Malisen suunnitelmiin postilaisten palkanalennuksista.

Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius ihmettelee Kalevalle, miksi Postista erosi toimitusjohtaja eikä hallitus.

”Jos omistaja on tyytymätön yhtiön strategiaan, hallitus pitää vaihtaa”, Rothovius muistuttaa.

Rothoviuksen mielestä on yllättävää ja erikoista on, että vain toimitusjohtaja eroaa tilanteessa, jossa hän on täyttänyt hallituksen asettamat tavoitteet. Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan mukaan Malinen on kaudellaan hoitanut yhtiötä hyvin ja asetetut tavoitteet on saavutettu.

Osakeyhtiössä roolijako on yksinkertainen ja selvä: hallitus tekee strategian ja toimitusjohtaja noudattaa sitä. Hallituksen onnistumista valvoo omistaja ja arvioi onnistumista strategian valinnalla. Toimitusjohtajan onnistumista valvoo hallitus ja arvioi onnistumista strategian toteutuksen onnistumisella.

Se on näin yksinkertaista – paitsi jos omistajana on valtio.