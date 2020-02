Ekonomisti: Koronaviruksella merkittäviä vaikutuksia Suomen teollisuuteen

Suomi tulee kärsimään koronaviruksen aiheuttamasta talousshokista, kun globaalit tuotantoketjut pysähtyvät eri puolilla maailmaa, varoittaa Teknologiateollisuuden pääekonomisti.

Kiinasta alkunsa saanut koronavirus jatkaa leviämistään eri puolille maailmaa. Keskiviikkona tartuntoja on löytynyt esimerkiksi Lähi-idästä, Kreikasta ja Brasiliasta. Tartuntoja on ollut jo reilusti yli 30 maassa. Yhdysvaltain tautikeskus CDC kertoo, että on vain ajan kysymys, milloin koronavirustartunnan alkavat levitä myös Yhdysvalloissa.

Euroopassa virus jyllää pahimmin Italiassa, jossa tähän mennessä virukseen on kuollut 12 ihmistä ja tartunnan on saanut yli 370 ihmistä.

Kiinassa viime vuorokauden aikana virukseen kuollut 52 ihmistä, mikä on alhaisin päivittäinen luku kolmeen viikkoon.

Vaikka Suomessa on tähän mennessä nähty vasta ensimmäiset merkit epidemiasta, on sillä jo merkittäviäkin vaikutuksia suomalaiseen teollisuuteen, arvioi Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras artikkelissaan.

Rautaportaan mukaan vaikutukset ulottuvat Suomeen saakka, kun globaalit tuotantoketjut pysähtyvät eri puolilla maailmaa, erityisesti Kiinassa.

”Jos suomalainen tuotantolaitos ei saa tarvitsemiaan komponentteja Kiinasta eikä niille löydy korvaavaa toimittajaa, tuotanto pysähtyy. Ongelma voi kuitenkin heijastua suomalaisyrityksiin toistakin kautta, sillä myös asiakkaan tuotanto voi olla riippuvainen Kiinasta saatavista osista. Suomalaisen yrityksen tuotteita ei tarvita, jos asiakkaan tuotanto pysähtyy kiinalaistoimitusten vaikeutumisen takia”, Rautaporras selittää.

Joillekin yrityksille tilanne voi toki tuoda myös uusia bisnesmahdollisuuksia, pääekonomisti toteaa. Kysyntää voi siirtyä ainakin hetkellisesti Eurooppaan. Mikäli epidemia pitkittyisi, globaalien tuotantoketjujen rakenne voisi jopa muuttua pysyvämminkin, ehkä jopa Eurooppaa suosivalla tavalla, pääekonomisti arvioi.

Kokonaisuutena koronavirusepidemialla on kuitenkin yksiselitteisen kielteinen vaikutus talouskasvuun, Rautaporras tähdentää.

”Suomi on yksi Euroopan Kiina-riippuvaisimmista maista. Kiinan kysynnällä on tuotantoketjujen kautta merkittävä vaikutus Suomen talouteen.”

Myös EK:n pääekonomisti varoittaa koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista.

Koronaviruksen talousvaikutukset nousevat parhaassakin tapauksessa paljon aiemmin arvioitua suuremmiksi, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila blogissaan.

”Koronaviruksen talousvaikutuksissa on kyse samanaikaisesta kysyntä- ja tarjontashokista, jolle on vaikea löytää suoraa vastinetta historiasta. Verrokkia on haettu vuonna 2003 myllänneestä SARS-epidemiasta, mutta tuolloin Kiinan rooli maailmantaloudessa oli paljon pienempi. SARS-virus oli vaikutuksiltaan vakava ja kuolleisuus siihen oli paljon koronaa korkeampi, mutta epidemian leviäminen saatiin toisaalta varsin nopeasti hallintaan”, Urrila toteaa.

Koronaviruksen leviäminen johtanut rajuihin liikkeisiin finanssimarkkinoilla. Tiistaina USA:n S&P 500 -osakeindeksi laski yli kolme prosenttia, vielä keskiviikkonakin indeksi laski 0,4 prosenttia. Samalla Yhdysvaltojen 10-vuoden velkakirjan korko on laskenut alemmaksi kuin koskaan aiemmin, 1,3 prosenttiin.

Jättipankki Goldman Sachs varoittaa asiakkailleen lähettämässä kirjeessä koronaviruksen aiheuttamasta mahdollisesta lyhyen aikavälin korjausliikkeestä osakemarkkinoilla. Pankin mukaan näyttää yhä todennäköisemmältä, että osakeindeksit tulevat rojahtamaan vähintään 10 prosenttia viimeisimmästä ennätyksestään. Pankin ennustus on jo osittain toteutunut.