Sijoitusstrategi suosittaa sijoittajille salkunsuojausta – maailmantalous on koronaviruksen armoilla

Varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management suosii nyt defensiivisiä osakkeita.

Maailmantalous näyttää olevan koronaviruksen armoilla ja siksi sijoittajien pitäisi harkita suojauksen lisäämistä lyhyellä aikavälillä, sanoo Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

“Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt koronaviruksen kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Sen lopulliset vaikutukset eivät ole vielä selvillä”, Paolini muistuttaa.

Sijoittajat vertaavat tällä hetkellä koronavirusta vuonna 2003 esiintyneeseen SARSiin. Koska epidemia saatiin silloin nopeasti hallintaan, markkinanousu oli yhtä jyrkkä kuin sitä edeltänyt lasku. Nettovaikutukset talouteen jäivät vähäisiksi sinä vuonna.

Tämän kuvion toistuminen voisi olla hyvä asia kehittyville markkinoille.

Lisäpainoa defensiivisiin osakkeisiin

Eroja kuitenkin on: koronavirus ei vaikuta yhtä tappavalta, mutta sen leviämistä on myös vaikeampi hallita, Paolini muistuttaa. Lisäksi Kiinan osuus maailman taloudesta on neljä kertaa suurempi kuin se oli vuonna 2003, mikä on oleellinen seikka.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ja muut keskuspankit seuraavat tilannetta tarkasti. Kiinan keskuspankki lisäsi hätärahoitusta uuden vuoden lomakauden jälkeen. Tosin finanssipolitiikan toimenpiteillä on todennäköisesti suurempi välitön vaikutus talouteen laajalla rintamalla, Paolini arvioi.

SARS-kriisin aikana Kiinan hallitus alensi veroastetta, ja todennäköisesti se ryhtyy nyt saman tyyppisiin toimenpiteisiin lieventääkseen kotimaiseen kysynnän ja tuotannon saamia osumia, jos karanteenit jatkuvat pitkälle kiinalaisen uudenvuoden lomien jälkeen.

Investoinnit infrastruktuuriin kiihtyvät todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna. Siksi Pictet pitää neutraalin näkemyksen osakkeissa, mutta kasvattaa painoa defensiivisemmissä omaisuusluokissa ja muuttaa näkemyksen joukkolainoista alipainosta neutraaliksi.

Koronavirusta lukuun ottamatta Pictet pitää kuitenkin maailmantalouden näkymiä hyvin tasapainoisina.

Varainhoitoyhtiön allokaatiosuositukset

Osakemarkkinat

Yhdysvaltojen osakkeet näyttävät edelleen hyvin kalliilta, kun taas japanilaiset ja brittiosakkeet ovat edelleen houkuttelevalla tasolla niiden fundamentteihin verrattuna.

Matalat arvostukset eivät ole ainoa sijoituspäätöksiin vaikuttava tekijä. Pictetin mielestä on perusteltua olla Yhdysvalloissa neutraalissa painossa eikä negatiivinen. Tämä johtuu siitä, että maan talous voi vahvistua. Asuntomarkkinat ovat elpymässä asuntolainojen korkojen alenemisen ansiosta. Lisäksi on varhaisia merkkejä siitä, että investoinnit koneisiin, laitteisiin ja muihin kuin asuinrakennuksiin ovat elpymässä.

Kulta

Kulta vaikuttaa Pictetin arvioissa kalliilta kovan nousun jälkeen – joskin riskejä täynnä olevassa matalien tuottojen maailmassa kulta on edelleen houkutteleva suojausväline. Pictet pitää edelleen ylipainon kullassa.

Yrityslainat

Varainhoitoyhtiön analyysien mukaan high yield -joukkolainat, teknologiaosakkeet ja Meksikon peso näyttävät kalliilta.

Toimialat

Tällaisessa ympäristössä arvo-osakkeet ovat kasvuosakkeita houkuttelevampia. Tämä merkitsee ylipainoa finanssitoimialalla, joka on yksi halvimmista osakesektoreista ja jonka pitäisi myös hyötyä keskuspankkien elvytystoimenpiteistä.

Sen sijaan Pictet pitää pitää kestokulutushyödykkeet alipainossa, sillä koronaviruksen leviäminen vaikuttaa niihin todennäköisesti negatiivisimmin.

Karanteenit ja tartunnan pelko pitävät ihmiset kotona, minkä vuoksi yritykset Kiinassa kärsivät eniten. Muissa maissa kiinalaisten turistien väheneminen vaikuttaa hotellien ja luksustuotteiden markkinoihin.

Korkosijoitukset

Keskipitkällä aikavälillä jotkut riskipitoiset osat korkotuotemarkkinoista hyötynevät, kuten houkuttelevasti tuottavat kehittyvien markkinoiden joukkolainat. Myös kehittyvien markkinoiden valuutat ovat huomattavan aliarvostettuja, mikä on yksi tärkeä mahdollinen tuoton lähde kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan joukkolainoihin sijoittaville, Pictet uskoo.

Kiinalaiset onshore-joukkolainat ovat Pictetin mielestä nyt houkuttelevat sijoituksia, kun ne on liitetty JP Morgan GBI-EM -lippulaivaindeksiin myöhemmin tässä kuussa.

Pictet välttää edelleen kehittyneiden markkinoiden luottoja – Yhdysvaltojen tuottokäyrä näyttää alemman luottoluokituksen lainapapereiden luottotappioiden kaksinkertaistuvan seuraavan viiden vuoden kuluessa.

Valuutat

Pictet uskoo dollarin heikkenevän pitkällä aikavälillä, kun taas Ison-Britannian punnalla on suurimmat nousumahdollisuudet dollariin nähden.