Viking Line koronamyrskyn armoilla – tulos rankasti pakkasella

Viking Line kertoo, että sen matkustajakohtaiset tuotot ovat loppuneet lähes kokonaan.

Varustamoyhtiön liikevaihto kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa jäi 75 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli lähes 96 milljoonaa euroa.

Liiketulos painu entistä syvemmälle tappiolle 21,5 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten tappio oli 14,2 miljoonaa euroa. Matkustajatoiminnan tuotot laskivat 63,2 miljoonaan euroon viime vuoden 83 miljoonasta eurosta.

Meneillään oleva Koronavirusepidemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Matkustajamäärät vähenivät helmikuun aikana ja laskivat voimakkaasti maaliskuun 2020 aikana.

Viranomaisten 16. maaliskuuta 2020 tekemä päätös sulkea maan rajat ja rajoittaa matkustajaliikennettä on johtanut yhtiön matkustajakohtaisten tuottojen loppumiseen lähes kokonaan. Tällä hetkellä matkustajaliikenne on marginaalista, kun ainoastaan Suomen ja Ahvenanmaan väliset henkilökuljetukset ovat sallittuja.

Näiden olosuhteiden takia nopeat kustannuksia leikaavat toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä. Lähes koko henkilökunta on lomautettu, konsernin johto on alentanut palkkojaan ja yhtiön hallitus on luopunut hallituspalkkioistaan.

Huoltovarmuuskeskuksen päätös tukea rahtiliikennettä huoltovarmuustarkoituksessa mahdollistaa, että neljä Viking Linen alusta liikennöivät linjoilla Turku- Långnäs – Tukholma, Maarianhamina – Kapellskär ja Helsinki -Tallinna. Kolme muuta alusta seisovat satamissa. Vaikka nykyinen rahtiliikenne kattaa kunkin aluksen muuttuvat kulut ja vähäisen osan kiinteistä kuluista, se ei tuota positiivista liiketulosta liikennöivillä aluksilla.

Viking Linella on vahva tase ja omavaraisuusaste, mutta konsernin likviditeetti pitää varmistaa nykytilanteessa, yhtiö kertoo. Käytettävissä olevat luottolimiitit on hyödynnetty, ja maksuvalmiuden vahvistamiseksi ja konsernin tulevaisuuden varmistamiseksi pitkittyneen koronavirusepidemian takia Viking Line on aloittanut neuvottelut lisärahoituksesta. Tarkoituksena on hyödyntää niitä valtiontakauksia, jotka sisältyvät eduskunnalle annettuun ehdotukseen lisätalousarviosta.

Jos negatiivinen kehitys jatkuu, se voi aiheuttaa, että varustamoyhtiön rahoitussopimusten ehdot eivät enää täyty. Tämän takia yhtiö on aloittanut neuvottelut nykyisten rahoittajien kanssa.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kertoo, että yhtiö toivoo liikenteen jatkumisen tapahtuvan jo korkeasesongin aikana heinä- ja elokuussa.

”Korkeasesonki on, kuten aina, ratkaiseva tuloksellemme. Odotamme, että lomailu lähialueilla vetää puoleensa koronaepidemian maailmanlaajuisen leviämisen takia. Epidemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan matkustuskäyttäytymiseen tulevaisuudessa. Olemme siihen valmiita ja uskomme, että matkat kohteisiimme ja ennen kaikkea saaristoon ja saariston kautta tulevat kokemaan uuden renessanssin”, Hansen toteaa.

Yhtiö joutui laskemaan tulosnäkymiään.

Koronaviruksen levinneisyyden seurauksena Viking Linen toimintaedellytykset markkinoilla ovat heikentyneet olennaisesti, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Tulosnäkymiä toimintavuodelle 2020 on siksi muutettu. Viking Line arvioi olevan epätodennäköistä, että toimintavuoden 2020 tulos olisi positiivinen.

Aiemmin julkaistut tulosnäkymät olivat: ”On vielä liian aikaista kvantifioida vaikutusta tulokseen, koska epävarmuus vallitsee kehityksestä.”

Viking Linen tappio oli odotettu, eikä se aiheuttanut markkinoilla yllätyksiä. Osake oli tänään Helsingin pörssissä 2,6 prosentin nousussa noin klo 12.30.