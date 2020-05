Miksi sijoittaa kultaan nyt keväällä 2020?

Sijoittajat ympäri maailman pyrkivät arvioimaan eri pääomaluokkien menestystä ja tulevia näkymiä.

Raaka-aineista tiedetään se, että niiden markkinat ovat hyvin herkkäliikkeiset eli volatiilit. Raaka-aineista esimerkiksi kuparin hinta heijastelee talouskasvun odotuksia, mutta kultaa pidetään enemmänkin pelokkaiden markkinoiden merkkinä. Koronapandemia muutti tilannetta osakemarkkinoilla toiveikkaasta ensin negatiiviseen ja sitten taas positiiviseen suuntaan, eli ensimmäinen V-liike osakkeilla on nyt takana keväällä 2020.

Tästä eteenpäin ollaan todella vaikeassa tilanteessa, kun toisaalta keskuspankkien elvytys nostaa kursseja ja toisaalta taantuman pelko niitä laskee. Kulta vetoaa niihin, jotka eniten pelkäävät talouden ”menetettyä vuosikymmentä”!

Kulta sijoituskohteena ei tippaakaan kiinnosta treidaajia eikä elvytyksen voimaan luottavia sijoittajia. Toisaalta varovaiset sijoittajat saavat kullasta lohtua markkinoiden suureen epävarmuuteen ja vaikeasti ennustettavaan tilanteeseen ehkä kautta aikojen.

Katsottaessa eri raaka-aineiden viimeaikaista hintakehitystä, paras trendi löytyy hopealta ja kullalta. Muut teollisuusmetallit öljystä puhumattakaan ovat olleet laskevissa trendeissä. Hopea ja kulta ovat siis nyt kiinnostavia kohteita trendien perusteella, mutta varovainen sijoittaja saattaa pelätä hopean hinnan isoa vaihtelua eli volatiliteettiä. Se tekee ostamisen ajoituksen tosi haastavaksi ehkä liiankin vaikeaksi? Täytyy olla treidaamisen ammattilainen, jos hopeaan ryhtyy sijoittamaan.

Talouden epävarmuus lisää kiinnostusta kultaan

Yksi syy sijoittaa kultaan nyt ovat pelot taloustaantumasta kautta maailman; USA:n työttömyys on yli 20 prosenttia, talouskasvu Kiinassa ja Euroopassa on heikkoa. Kaikissa maissa bruttokansantuote on tipahtanut useita prosentteja pakkaselle eikä toipumisen nopeudesta ole edes harmaata aavistusta. USA ehkä toipuu nopeimmin ja Kiinassa teollisuus on viriämässä, mutta keskeisin pessimismin syy on suuri työttömyys ja kulutuskysynnän heikkous lähiaikoina.

Optimistisin esitetty ennuste on, että USA:n talous alkaisi elpyä jo vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kuitenkin elpymisen nopeus ja merkitys taloudelle sekä osakemarkkinoille on täysin auki ja siihen ei varmaan saada nopeasti selvää tuntumaa. Tämä ennustamisen erityisen suuri epävarmuus saattaa aiheuttaa sekä pelkoa että kiinnostusta kultaan väliaikaisena sijoituskohteena vuoden parin ajan.

Käytössä on kolme hyvin erilaista tapaa sijoittaa kultaan: ETC (Exchange Traded Commodities) eli raaka-ainerahastot ovat sijoittamista raaka-aineiden hintaan. Se on pieniriskisin ja samalla myös pienituottoisin. Näihin sertifikaatteihin sijoitettaessa on myös suoritettava alan testi ensimmäisen oston yhteydessä. Tuotot ovat olleet viime aikoina noin 10 prosenttia vuodessa.

Keskiriskinen tapa on pörssirahastot eli ETF (Exchange Traded Funds). Se on sijoittamista useihin alan tuotantolaitoksiin. Myös perinteisiin kultarahastoihin voi toki sijoittaa, mutta kulut ovat selvästi suuremmat. Tuotot ovat viime aikoina olleet noin 20 prosenttia vuodessa.

Isoriskisin ja nousevilla hinnoilla parastuottoisin saattaa olla suora osakesijoittaminen alan tuottajiin. Tällä hetkellä näyttäisi kullan hinta olevan nousussa, mikä ei ole tae tulevasta. Kullan osakesijoitusten viime aikojen tuotot ovat olleet yli 25 prosenttia vuodessa, mutta hintavaihtelu on myös selvästi muita sijoitusmuotoja isompi.

Puolesta ja vastaan

Kultaan sijoittaminen saattaa olla hyvä ratkaisu, jos maailman talous nyt yskii vuoden pari. Se sopii osaratkaisuksi sijoitussalkkuun, mutta ei ole ehkä keskeisin tai paras kohde edes varovaiselle sijoittajalle. Riskeinä ovat kullan hinnan tippumisvaara tai talouden ja osakemarkkinoiden nopea elpyminen.

Kulta sopii varovaisille sijoittajille, jotka uskovat heikentyvän talouden vaikuttavan nopeasti myös osakemarkkinoilla.

Kultaa vastaan puhuu keskuspankkien vahva elvytys, jolloin ei tarvita mitään turvasatamia tai ”hidasliikkeistä jalometallia” edes osana sijoituksia. Pitemmällä tähtäimellä riskien ottaminen ja korkoa korolle ilmiö puoltavat jatkuvaa sijoittamista vakaisimpiin kasvuyhtiöihin. Tässä tilanteessa kultaan sijoittaminen olisi ”apukuskin” paikalla ja parhaimmillaankin tilapäinen ratkaisu?

Tämä juttu ei ole kannanotto kullan puolesta tai sitä vastaan.

tapio.haavisto@siop.fi