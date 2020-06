Ylen MOT: Miljoonia euroja sijoittajien rahoja päätyi Icon kiinteistörahaston perustajille

Poliisi epäilee Iconin toimitusjohtajaa ja Iconin toista perustajaosakasta talousrikoksista.

Finanssivalvonta velvoitti viime joulukuussa ICON Corporation Oy:n lopettamaan rahasto-osuuksien tarjoamisen ja kielsi sen vaihtoehtorahastojen hoitamisen. Finanssivalvonta havaitsi vakavia puutteita kiinteistösijoitusyhtiön toiminnassa.

Lisäksi Finanssivalvonta katsoi, että ICON oli tarjonnut sijoituspalveluja ilman asianmukaista toimilupaa, ja kieltää ICON Corporation Oy:tä jatkamasta sijoituspalvelujen tarjoamista.

Päätöksen taustalla oli Finanssivalvonnan havaitsemat vakavat puutteet, laiminlyönnit ja rikkomukset ICON Corporation Oy:n toiminnassa. Kieltojen tehosteeksi Finanssivalvonta asetti neljän miljoonan euron uhkasakon.

ICON on rekisteröitynyt vaihtoehtorahaston hoitaja, jolla on ollut oikeus hoitaa neljää kiinteistöihin sijoittavaa vaihtoehtorahastoa. Kolmelle rahastoista on myönnetty poikkeuslupa markkinoida rahastoa rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita. Rekisteröitynyt vaihtoehtorahastojen hoitaja saa lähtökohtaisesti markkinoida rahastoja ainoastaan ammattimaisille asiakkaille.

Finanssivalvonnan mukaan ICON ooli toiminnassaan rikkonut useita vaihtoehtorahastosääntelyn velvoitteita.

Iltasanomat kertoi, että tämän vuoden tammikuussa kiinteistösijoitusyhtiörypäs Iconin yhtiöistä 13 asetettiin konkurssiin Helsingin käräjäoikeudessa. Icon kiinteistörahastot ja osa sen tytäryhtiöstä asetettiin konkurssiin viime joulukuussa.

Iconista piti tulla myös piensijoittajille sopiva kiinteistörahasto ja se saikin sijoituksia yli 3 000 sijoittajalta, joista iso osa yksityissijoittajia.

Ylen MOT kertoo, että nyt poliisi epäilee Iconin toimitusjohtajaa Markus Havulehtoa ja Iconin toista perustajaosakasta Rami Virtasta talousrikoksista.

MOT:n tutkimuksen mukaan miljoonia euroja sijoittajien varoja päätyi rahaston perustajille. Icon tai sen tytäryhtiöt lainasivat rahaa Virtaselle tai hänen omistamilleen yhtiöille vähintään 1,4 miljoonaa euroa. MOT-toimituksen tietojen mukaan osa lainoista on edelleen maksamatta, eikä yritys ole niitä Virtaselta perinyt.

Pienempiä lainoja myönnettiin yhtiön hallituksen tietämättä myös toimitusjohtaja Havulehdon puoliksi omistamalle yhtiölle WH Invest Oy:lle, MOT kertoo.

Lisäksi Icon alkoi maksaa isoja konsulttipalkkioita kiinteistökauppojen yhteydessä, ja rahat menivät Virtasen tai hänen lähipiirinsä omistamille yhtiöille Suomessa ja Virossa.

Sijoittajat ovat menettämässä rahansa. Yhtiöstä on siirretty MOT:n mukaan siirretty lainoina, kyseenalaisina konsulttipalkkioina ja muilla keinoin miljoonia euroja sijoittajien varoja rahaston perustajien ja heidän lähipiirinsä taskuihin.

Vuosina 2013–2019 aikana Icon keräsi sijoittajilta rahaa noin 40 miljoonaa euroa. Noina vuosina kiinteistösijoitusmarkkinat etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa kävivät kuumana, ja siksi sijoittajia oli helppo saada mukaan.

Icon lupasi sijoittajille jopa 13 prosentin tuottoja, joten kiinteistörahasto luonnollisesti kiinnosti sijoittajia. MOT:n mukaan ensimmäiseen rahastoon tuli sijoittajilta varoja yli kahdeksan miljoonaa euroa. Myöhemmin Icon alkoi tarjota myös joukkovelkakirjalainoja, jolle luvattiin 6–8 prosentin korkotuottoa.

MOT:n mukaan pääosa rahoista tuli pohjalaisyrittäjiltä ja yksityishenkilöiltä, mutta mukaan tuli myös muutama institutionaalinen sijoittaja.