OP puolittaa kiinteistörahastojen hallinnointipalkkiot – taustalla poikkeuksellinen markkinatilanne

Asunto- ja kiinteistörahastoilla on yhä vaikeuksia myydä isompia kiinteistökokonaisuuksia osuudenomistajien edusta huolehtien.

Suomen kiinteistömarkkinoiden syväjää on tuonut ongelmia kotimaisille asunto- ja kiinteistörahastoille. Näistä useat rahastot on toistaiseksi lykännyt tai kokonaan keskeyttänyt lunastukset. Kaikkiaan Suomessa on avoimia kiinteistörahastoja 29 kappaletta.

OP-Rahastoyhtiö kertoi joulukuun lopussa väliaikaisesti keskeyttävänsä OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät.

Erikoissijoitusrahastojen lunastukset ja merkinnät keskeytettiin pankin mukaan osuudenomistajien etujen suojelemiseksi.

OP Rahastoyhtiön mukaan kiinteistömarkkinoiden tilanne on ollut jo pidempään poikkeuksellinen. Rahastoyhtiö perusteli rahastojen lunastusten keskeytystä sillä, että kauppa ei tällä hetkellä käy kiinteistömarkkinoilla.

Myös esimerkiksi finanssitalo Titanium keskeytti väliaikaisesti lunastusten toteuttamisen erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistössä. Titaniumin mukaan lunastukset toteutetaan, kun niihin tarvittavat käteisvarat on hankittu rahaston sääntöjen osoittamilla keinoilla huomioiden kaikkien rahaston osuudenomistajien etu.

OP-Rahastoyhtiön kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen lunastukset ja merkinnät ovat yhä keskeytettyinä. Pankin mukaan kyse on osuudenomistajien etujen suojelemisesta.

Pankin asiakkaat ovat toivoneet vastaantuloa hallinnointipalkkioissa, minkä vuoksi rahastoyhtiö on päättänyt palkkioiden puolittamisesta toistaiseksi.

OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastojen hoitamisesta perittävät hallinnointipalkkiot laskevat takautuvasti puoleen vuoden alusta alkaen. Molempien erikoissijoitusrahastojen vuosittainen hallinnointipalkkio laskee 0,95 prosenttiin, kun se oli aiemmin 1,9 prosenttia.

Palkkio peritään puolitettuna niin kauan kuin toimeksiantojen väliaikainen keskeytys jatkuu. Hallinnointipalkkioiden puolittaminen koskee rahastojen kaikkia osuussarjoja.

OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastot keskeyttivät lunastukset ja merkinnät joulukuun lopussa. Ilman keskeytystä 1.7.–31.12.2024 jätetyt lunastustoimeksiannot olisivat tulleet maksettavaksi heinäkuussa 2025.

”Päätös lunastusten ja merkintöjen väliaikaisesta keskeyttämisestä on tehty osuudenomistajien etujen turvaamiseksi poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Ymmärrän kuitenkin, että siitä on aiheutunut myös huolta ja harmia. Asiakkaamme ovat toivoneet vastaantuloa OP-Rahastoyhtiön kiinteistörahastojen hallinnointipalkkioissa, ja olemme päättäneet palkkioiden puolittamisesta”, kertoo OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Juha Takala.

Takala muistuttaa, että kiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot, kuten kaikki muutkin rahastot, tekevät kaikissa tilanteissa päätöksensä rahaston kaikkien osuudenomistajien etu edellä.

Kiinteistörahastot tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti kiinteään omaisuuteen. Tällaisen omaisuuden myyminen on normaaleissakin olosuhteissa merkittävästi hitaampaa kuin esimerkiksi osakkeiden myyminen.

”Tärkeintä sijoittamisessa on pitkäjänteisyys ja hajauttaminen ajallisesti, maantieteellisesti sekä eri omaisuusluokkiin”, Takala jatkaa.

Suomen kiinteistömarkkinoiden tilanne on poikkeuksellinen.

OP-Rahastoyhtiön mukaan vuoden 2024 loppua kohden kävi yhä selvemmäksi, että isompia kiinteistökokonaisuuksia ei ole tällä hetkellä mahdollista myydä osuudenomistajien edusta huolehtien ja siten hankkia riittäviä käteisvaroja lunastusten maksamiseksi.

”Lunastuksien ja merkintöjen keskeytys on väliaikainen ja seuraamme markkinatilannetta tarkasti. Pyrimme käynnistämään merkinnät ja lunastukset uudelleen heti, kun kiinteistömarkkinoiden tilanne vakautuu”, Takala sanoo.

Jos asiakas on antanut lunastustoimeksiannon aikavälillä 1.1.–30.6.2024, lunastus on vahvistettu rahaston sääntöjen mukaisesti 31.12.2024 laskettavaan rahaston arvoon ja maksettu asiakkaalle sääntöjen mukaisesti tammikuussa 2025.

Jos asiakas on antanut lunastustoimeksiannon aikavälillä 1.7.–31.12.2024, sen vahvistusajankohta siirtyy sääntöjen mukaisesti ensimmäiseen arvonlaskenta-ajankohtaan, kun rahasto jälleen avautuu. Tämä tarkoittaa, että lunastus maksetaan asiakkaalle sääntöjen mukaisesti rahaston jälleen avauduttua.