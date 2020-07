Sijoituskirjailija: Sijoitussalkussa kolme eri osaa ja roolia

Sijoituskirjailija Mika Hyttinen on tullut tunnetuksi Warren Buffettin sijoitusstrategian puolestapuhujana ja ajoittamisen vaikeuden korostajana.

”Ei ajoittaminen ole mahdotonta, se on enemminkin erittäin vaikeaa. Mielestäni on tuottavampaa keskittyä helpompiin ja yksinkertaisempiin asioihin”, toteaa Luovu ajoittamisesta – tuplaa tuottosi -kirjan kirjoittanut Hyttinen.

Tutkimustulokset ajoittamisen onnistumisesta ovat karut. Tutkimusten mukaan analyytikkojen arviot markkinoiden tulevasta suunnasta ovat olleet oikeassa vain noin 50 prosenttisesti, Hyttinen toteaa.

Vaurastu kuin Warren Buffett -kirjassaan Hyttinen esittelee Warren Buffettin sijoitusfilosofian. Buffett on Hyttisen mukaan bisnessijoittaja, joka ei arvioi osakkeita tunnuslukujen perusteella eikä seuraa muiden sijoittajien tekemisiä, ei pörssi-indeksiä eikä edes tuoreimpia talousennusteita. Hän ei yritä suojautua hintojen volatiliteetilta, koska juuri volatiliteetti tarjoaa erinomaisia ostomahdollisuuksia. Bisnessijoittaja etsii hyvää bisnestä hyvään hintaan ja omistaa pitkäjänteisesti ilman turhaa kaupankäyntiä.

Hyttinen on viime aikoina tviitannut sijoitusaiheista aktiivisesti Twitterissä. Nyt hän paljastaa tviiteissään, miten hän on sijoitussalkkunsa muodostanut.

Hyttisellä on kolme erilaista roolia ja sijoitussalkun osaa: pitkäaikaiset sijoitukset, spekulatiiviset ja riskittömät sijoitukset.

Pitkäaikaiset sijoitukset ja riskittömät sijoitukset ovat sijoituskirjailijalla sitä varten, että hän voi ”spekuloida täysin rinnoin. Olla oman sijoittamisensa taiteilija ja mestari”.

