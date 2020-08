Irtisanomisaalto vyöryy yli Suomen – UPM:n toimitusjohtajalta hätähuuto teollisuuspolitiikasta

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kritisoi jyrkin sanakääntein Suomen teollisuus- ja veropolitiikkaa.

Keskiviikko oli synkkääkin synkempi päivä Suomen taloudelle. Metsäjätti UPM kertoi rajuista säästötoimista, joiden tavoitteena on vähentää peräti 840 työntekijää, näistä suurin osa Suomesta.

UPM kertoo tiedotteessaan suunnittelevansa Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista Suomessa, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa.

Metsäteollisuuden näkymät vaikuttavat synkiltä laajemminkin. Koronapandemia ja sen hillitsemistoimet ajoivat keväällä paperintuotannon kotimaan tehtailla alimmalle tasolle vuosikymmeniin, kertoo Metsäteollisuus ry. Huhti-kesäkuussa myös sahatavaran ja vanerin tuotanto laski, mutta sellun ja kartongin tuotanto kasvoi viimevuotisesta, selviää Metsäteollisuus ry:n tuotantotilastoista.

“Metsäteollisuuden alkuvuosi oli kokonaisuudessaan synkkä. Vielä on kuitenkin ennenaikaista arvioida, johtaako korona paino- ja kirjoituspaperien tuotannon pysyvään supistumiseen vai palaako kysyntä tai osa siitä entiselleen”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen arvioi.

UPM:n massiiviset yt-neuvottelut ei ollut ainoa keskiviikon mollivoittoinen uutinen. Myös kriisiyhtiö Finnair kertoi aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut koskien suunnitelmaa vähentää noin 1 000 työpaikkaa, tehdä muita rakenteellisia muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Lisää irtisanomisia on tulossa

Lisäksi yt-neuvotteluista ilmoittivat myös Swissport Finland, Fazer ja Viking Line.

Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen kertoo Iltalehdelle, että alkuviikon uutiset ovat vasta esimakua tulevasta. Hänen mukaansa ”tuhannet ja tuhannet” ihmiset ovat vaarassa menettää työnsä.

”Kyllä tässä helposti muutamasta kymmenestä tuhannesta puhutaan. Tulemme syksyä ja talvea kohden näkemään enemmän ja isompia yt-ilmoituksia”, Kuismanen varoittaa.

Pääekonomistin mukaan keväällä teollisuuden vanhoja tilauksia ei peruttu, mutta nyt uudet tilaukset ovat vähentyneet. Rakennuspuolella puolestaan uudet rakennuslupahakemukset ja suunnitellut aloitettavat kohteet ovat vähentyneet, Kuismanen kertoo.

Nyt Suomen taloudessa näyttää siis siltä että piru on irti.

Kustannukset ja verorasitus ovat teollisuuden riippakiviä

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen julkisti tänään harvinaisen avoimen kirjeen, jossa hän arvostelee kovin sanoin Suomen teollisuus- ja veropolitiikkaa.

Pesonen mukaan ”ulkoisten kustannusten osuus ja verorasitus” on käynyt Suomessa ylivoimaiseksi.

”Liikenteen dieselveroa korotetaan jokaisella hallituskaudella, vaikka tiedetään, että 80% kulutuksesta on raskaassa liikenteessä, esimerkiksi puun tai tavaran kuljetuksessa. Neljä kertaa Ruotsia korkeampi paperiteollisuuden sähkövero ei edesauta yksiköiden menestystä”, Pesonen lataa.

UPM:n toimitusjohtajan mukaan kuidun hankintaketjuun kertyy verorasitusta ja polttoainekustannuksia enemmän kuin kilpailijamaissa. Lisäksi valtakunnallinen ammattiyhdistysliike ajaa tasakorotuksia ja lyhyempää vuosityöaikaa, vaikka tulotaso on jo nyt 30 prosenttia korkeampi ja vuosityöaika lyhyempi kuin Saksassa vastaavaa tuotetta tekevissä tehtaissa.

”Jokainen haluaa nakertaa kasvavan osan kakusta. Harkinta toiminnan alasajosta alkaa siinä vaiheessa, kun yksikön kilpailukyky on niin heikko, että toiminta ei ole yhtiölle enää kannattavaa. Kaipolan kohdalla päätösharkinta on käynnistynyt nyt. Lopulliset päätökset tehdään YT-lain määrittelemän yhteistyömenettelyn jälkeen.”

Yritysten saaneeraustoimista kärsii koko yhteiskunta, Pesonen muistuttaa.

”Tällaiset suunnitelmat ovat musertavia työntekijöille ja alueelle. Yhtä suuri häviäjä sulkemistilanteessa on kuitenkin koko suomalainen yhteiskunta. Metsäteollisuuden laajan kotimaisen arvoketjun ansiosta Kaipolan vajaan 400 miljoonan euron vuosittaisesta liikevaihdosta noin 80 % jää lisäarvona Suomen kansantalouteen, siis yli 300 miljoonaa euroa.”

Pesosen mukaan nyt on korkea aika arvioida, miten Suomessa voidaan tulevaisuudessa tehdä kokonaisvaltaista teollisuus-, työmarkkina- ja veropolitiikkaa, joka mahdollistaa kannattavan teollisen toiminnan ja uusinvestoinnit.

”Menestyvä yksityissektori on edellytys yhteiskuntamme kestävälle rahoitukselle. Korkean kotimaisuusasteen omaavan teollisuuden ulosliputus ei ole Suomen etu”, Pesonen painottaa.

Suomalaiset tehtaat ansaitsevat Pesosen mielestä puolustuspuheensa.

”Niissä tehdään hyvää työtä. Esimerkiksi Kaipolassa on sitoutunut ja osaava henkilöstö, ja tehtaalla on toteutettu merkittäviä tehostamisohjelmia. Tehtaalla on myös kolme suurta paperikonetta, jotka ovat teknisesti hyvässä kunnossa. Myös tuotteet ovat hyvälaatuisia”, UPM:n toimitusjohtaja toteaa.