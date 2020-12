Lähde: Kansainvälinen palkkaverovertailu 2020, Veronmaksajain Keskusliitto

‐ Käytetty vuoden 2020 1. neljänneksen keskikurssia 1EUR=10,6689SEK

‐ Alle 53v palkansaaja

Suomen palkkojen verotuksen tunnusmerkki kireä progressio. Ruotsikin on jo kevyempi verottaja, kertoo kertoo Veronmaksajain Keskusliiton uusi palkkaverovertailu.

Vertailun mukaan palkkojen verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot.

Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista, eli verotus kiristyy voimakkaasti nimellisansioden noustessa. Suomalaista keskipalkkaa eli 45 000 euroa vuodessa saavan veroprosentti on 2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin eurooppalaisissa vertailumaissa keskimäärin. Vertailun suurimmalla 146 000 euron tulotasolla tämä ero on kasvanut jo 7,4 prosenttiyksikköön.

“Jyrkkä progressio ja korkeat marginaaliverot ovat sitkeä erityispiirre palkkaverotuksessamme”, Veronmaksajien pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa.

Veronmaksajien vertailun mukaan tänä vuonna myös Ruotsissa suurituloisimman veroprosentti jää Suomea matalammaksi, kun vuoden alusta ylimpiä marginaaliveroprosentteja alennettiin naapurimaassamme peräti viidellä prosenttiyksiköllä. Ruotsissa palkansaajan verotus on nyt selkeästi Suomea kevyempää niin keskituloisilla kuin hyväpalkkaisillakin.

“Suomi ei voi ohittaa naapurimaissa tapahtuvia muutoksia olankohautuksella. Meidän tuskin kannattaa profiloitua ankaran veroprogression saarekkeeksi kansainvälisillä työmarkkinoilla”, Kirkko-Jaakkola pohtii.

Suomessa palkansaajan veroprosentti on selvityksen matalimmalla, eli 29 200 euron vuosittaisella palkkatasolla eurooppalaisten vertailumaiden keskitasoa. Verotus kiristyy kuitenkin nopeasti palkansaajan tulojen noustessa, kun korkeat marginaaliveroprosentit iskevät uralla etenemisen ja lisäansioiden kannustimiin.

Suomessa lisätulojen marginaaliverot ovat ankarat tulotasosta riippumatta. Keskipalkkaisen marginaaliveroprosentti on Suomessa Pohjoismaiden korkein ja suurituloisimman koko vertailujoukon toiseksi korkein Belgian jälkeen.

Veronmaksajat varoitti elokuussa, että Suomen velkaelvytys ja kotitalousvähennyksen korotus uhkaa nostaa palkkaverotusta puolella miljardilla eurolla ensi vuonna

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2020 –selvityksessä vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.