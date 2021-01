Optiomarkkinoiden luottamusindikaattori kertoo sijoittajien luottamuksesta koronaelpymiseen

Yksi markkinoiden tunnelmia kuvaava mittari on optiomarkkinoiden Put/Call -suhde eli myyntioptioiden ja osto-optioiden välinen suhdeluku.

Johdannaismarkkinat kertovat sijoittajien tulevaisuuden näkemyksistä. Optio tarjoaa sijoittaja oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta, kuten vaikkapa osakkeita.

Myyntioptio (put) antaa sen haltijalle oikeuden myydä kohde-etuutta option eräpäivänä ennalta määrättyyn hintaan ja option kirjoittajalle velvollisuuden ostaa kohde-etuutta option haltijalta ennalta määrättyyn hintaan. Osto-optio (call) antaa haltijalleen oikeuden ostaa kohde-etuutta option eräpäivänä ennalta määrättyyn hintaan ja option kirjoittajalle velvollisuuden myydä kohde-etuutta option eräpäivänä ennalta määrättyyn hintaan.

Siten Put/Call -suhde kertoo, kuinka paljon sijoittajat ovat ostaneet myyntioptioita suhteessa osto-optioihin.

Jos suhdeluku on korkea, on myyntioptioita ostettu paljon suhteessa osto-optioihin. Tämä on merkki optiosijoittajien negatiivisista tunnelmista. Vastaavasti alhainen suhdeluku on merkki positiivisista tunnelmista.

USA:n S&P 500 -osakemarkkinoiden put/call -suhde on nyt poikkeuksellisen alhainen, alle 0,4. Lukema on ollut laskussa maaliskuun puolesta välistä lähtien, kun se oli hetkellisesti noussut koronakriisin vuoksi hyvin korkeaksi.

Sijoittajien tunnelmat ovat siis korkealla.

S&P 500 myynti- ja osto-optioiden suhde kuvaa hyvin osakemarkkinoiden tunnelmia, kertovat Nordean analyytikko Antti Koskivuo ja pääanalyytikko Juha Vainikainen. Mitä alempana nollaa suhdeluku on, sitä positiivisempaa sentimenttiä sijoittajien positioituminen kertoo.

Suhdeluku lähestymässä alhaisinta tasoaan kymmeneen vuoteen. Analyytikoiden mukaan se kertoo siitä, että ainakin jenkkimarkkinoilla toimivien osakesijoittajien katseet ovat kohdistuneet jo pandemian jälkeiseen aikaan.

”Viime aikoina tiiviillä tahdilla julkaistut talouden luottamusluvut ovat maalanneet melankolista kuvaa reaalitalouden näkymistä, kun koronaviruksen leviäminen ja rokotusohjelmien takkuaminen hidastavat paluuta normaaliin”, Koskivuo ja Vainikainen toteavat.

Analyytikoiden mukaan osakemarkkinoilla alkuvuosi on siitä huolimatta ollut varsin pirteä, ehkä eniten presidentti Joe Bidenin lupailemaan elvytyspakettiin kohdistuvien odotusten ansiosta.

Biden ehdottaa peräti 1900 miljardin dollarin suuruista uutta talouden elvytyksen ja koronaviruksen vastaisen kamppailun tukipakettia. Presidentin esityksessä on tarkoitus kohdentaa 415 miljardia dollaria koronaviruksen vastaisiin toimiin ja jopa 1000 miljardia dollaria suoraan tukeen kansalaisille ja perheille.