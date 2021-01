Näin sijoittaja voi hyötyä eri alueiden talouskasvun eriaikaisesta elpymisestä

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) nosti tiistaina 26.1. julkistetussa raportissa globaalia talouskasvuennustettaan kuluvalle vuodelle lokakuussa arvioidusta 5,2 prosentista 5,5 prosenttiin.

Yhdysvaltojen kohdalla talouskasvuarviota kohotettiin peräti 3,1 prosentista 5,1 prosenttiin. Euroalueen osalta suunta oli päinvastainen, sillä IMF:n ekonomistit päätyivät alentamaan talouskasvuennustetta 5,2 prosentista 4,2 prosenttiin.

IMF:n mukaan talouden elpyminen vaihtelee merkittävästi maiden välillä. Siihen vaikuttaa muun muassa COVID-19 rokotteiden saatavuus, talouspoliittiset elvytystoimet, ja jo ennen COVID-19 pandemiaa voimassa olleet talouden rakenteet sekä niiden tekijät.

IMF painottaa raportissa ennusteiden epävarmuutta nykytilanteessa. Arvioita heikentää mahdolliset uudet korona-aallot ja virusmuunnosten aiheuttamat haasteet.

IMF ennustaa talouskasvun tasaantuvan vuonna 2022, kun globaali kasvu asettuu reiluun neljään prosenttiin. Vuoden 2022 ennuste on kuitenkin viime vuosien globaalin bruttokansantuotteen trendikasvua korkeampi, mutta osa siitä selittyy euroalueen monia muita alueita hitaammalla elpymisellä. IMF:n arvioi, että euroalueen 3,6 prosentin arvioitu talouskasvu vuonna 2022 olisi sen vuoden osalta jopa Yhdysvaltoja parempaa.

Sijoittajan näkökulmasta IMF:n raportti ei itsessään tarjoa paljon uutta sisältöä. Yhdysvaltojen euroaluetta nopeampi elpyminen näkyy erityisesti kuluvan vuoden ensimmäisten vuosineljännesten tulosraporteissa, ja painottuu ennen kaikkea pieniin yhtiöihin, joiden kotimarkkinan osuus liikevaihdosta on korkea.

Toisaalta euroalueen yhtiöiden tuloskehitys oli vaisua jenkkiverrokkeihin nähden jo ennen pandemiaa, eivätkä tuloskehityksen keskeisimmät ajurit ole muuttuneet myöskään pandemian aikana, kun muun muassa talouden rakenneuudistukset jälleen kerran lykkääntyivät Euroopassa.

Euroalueen yhtiöiden Yhdysvaltoja heikompi tuloskehitys on selittänyt viime vuosien aikana ison osan huonommasta kehityksestä osakemarkkinoilla. Vaikka tilanne näyttää jatkuvan samankaltaisena, euroalueen yhtiöiden osakkeet voivat lyhyellä aikavälillä olla amerikkalaisyhtiöitä houkuttelevampi vaihtoehto.

Mikäli historiaa katsotaan ja IMF:n arviot talouskasvun alueellisista eroista pitävät paikkansa, nousevat eurooppalaiset yhtiöt kuluvan vuoden lopulla tai ensi vuoden alkupuolella USA:ta houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi.

Historiallisesti eurooppalaiset osakkeet ovat voittaneet amerikkalaiset osakkeet tuoton osalta todennäköisimmin aikajaksoina, jolloin Euroopan talouskasvu on ollut Yhdysvaltojen talouskasvua parempaa.

Toinen merkittävä indikaattori viimeisen 20 vuoden aikana on ollut globaali ostopäällikköindeksi uusien tilausten osalta. Jos kyseinen indeksi on ylittänyt arvon 55,0, todennäköisyys eurooppalaisyhtiöiden osakkeiden paremmalle tuottokehitykselle on kohonnut. Tammikuun osalta indeksi oli tasolla 52,7, mutta suunta voi hyvinkin olla jatkossa ylöspäin talousluottamuksen parantuessa nopeasti rokoteohjelman ansiosta.