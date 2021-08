Mitkä ovat hyvän kasvuosakkeen ominaisuuksia?

Kasvusijoittaja arvioi erityisesti yhtiön kilpailuetuja ja markkinan potentiaalista kokoa suhteessa arvostustasoon.

Kasvusijoittamisen nykyistä suosiota selittää osittain teknologiayhtiöiden voittokulku finanssikriisin jälkeen.

Kasvuyhtiön osakekurssiin on tyypillisesti hinnoiteltu kovia liiketoiminnan kasvuodotuksia. Sen vuoksi osake saattaa näyttää kalliilta esimerkiksi kassavirta-, tulos- ja taseperusteisilla mittareilla. Osinkotuotto kasvuyhtiöillä on yleensä pörssin keskivertolukemaa matalampi.

Mistä tekijöistä erottaa hyvän kasvuyhtiön? Mielipiteitä kysymykseen on monia. Kasvuyhtiön etsintä kannattaa todennäköisesti aloittaa tutkimalla yhtiöiden toteutuneita osakekohtaisen tuloksen, vapaan kassavirran ja liikevaihdon kasvulukemia.

Jotkut kasvuyhtiöteemalla sijoittavat valitsevat salkkuunsa vain yli 10 prosenttia vuodessa osakekohtaista tulosta kasvattavia yhtiöitä. Toisille liikevaihdon kasvu on keskeisempi mittari. He uskovat yrityksen löytävän avaimet parempaan kannattavuuteen, kunhan ensin yhtiön markkinaosuus saadaan riittävän korkeaksi keskittymällä myynnin kasvuun.

Osa sijoittajista on myös liikkeellä lyhyellä aikajänteellä, jolloin tavoitteena on hypätä kelkasta jo ennen kuin myynnin kasvu näkyy konkreettisesti tuloslaskelman alarivillä.

Tärkeätä monelle kasvusijoittajalle on analysoida yhtiön myymien tuotteiden tai palveluiden potentiaalisen markkinan koko ja kilpailuedut. Mitä suurempi markkina on kyseessä, sitä kauemmin on keskimäärin mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaa. Kilpailuetujen ansiosta yhtiö voittaa markkinaosuuksia ja saavuttaa korkean kannattavuuden suhteessa kilpailijoihin. Niiden myötä yhtiöllä on myös vahvempi hinnoitteluvoima ja liikevaihdon kasvu realisoituu tuloskasvuna.

Sijoittajan kannattaa analysoida myös omaa näkemystä suhteessa markkinoiden odotuksiin. Analyytikoiden säännölliset tulosennustenostot tietystä yhtiöstä saattavat indikoida, että analyytikot ovat liian pessimistisiä tuloskehityksen suhteen.

Sijoittaja analysoi yhtiön omistajarakenteen. Sentimentti ja osakekurssin trendi ovat suuressa roolissa varsinkin tilanteissa, joissa yhtiötä omistaa suuri joukko yksityissijoittajia. Fundamenttien osuus korostuu mitä suurempi omistusosuus yhtiöstä on instituutioiden omistuksessa.

Kasvusijoittajan unelma on siis löytää yhtiötä, jotka ovat houkuttelevasti hinnoiteltuja suhteessa potentiaaliseen markkinaan ja kilpailuetuihin. Ostopaikkoja avautuu yleensä eniten talouskriisien aikana, jolloin koko osakemarkkina on hetkellisesti edullisesti arvostettu.