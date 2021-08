Sisäpiirikauppojen analysointi osaksi sijoitusstrategiaa – mitä tekijöitä huomioin?

Yhtiön sisäpiirin kuten hallituksen, johtoportaan ja suurimpien omistajien osakeostot ovat varteenotettava indikaattori sijoittajalle erityisesti arvoyhtiöiden kohdalla.

Sijoitusmaailman guruihin lukeutuva Peter Lynch totesi aikanaan, että yhtiön sisäpiiri myy osakkeita useasta eri syystä, mutta ostaa niitä vain saadakseen tuottoja. Lynch oli oikeassa, sillä tutkimusten mukaan sisäpiiriläisten ostot ovat vuosien saatossa antaneet selvästi myyntejä enemmän osviittaa osakkeen tulevasta tuottokehityksestä.

Pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisten osakekauppoja valvotaan tarkasti. Sisäpiiriläisillä on tyypillisesti mahdollisuus ostaa tai myydä yhtiön osaketta ennalta määrätyn avoimen ikkunan aikana. Avoin ikkuna alkaa Yhdysvalloissa yleensä kaksi päivää tulosjulkistuksen jälkeen ja päättyy 2–3 viikkoa ennen seuraavan raportointikauden loppua. Suomessa noudatetaan samantyyppistä käytäntöä, joskin täällä avoin ikkuna alkaa heti tulosjulkistuksen jälkeen ja sulkeutuu 30 päivää ennen tulevaa tulosjulkistusta.

Kaikki sisäpiirikaupat eivät ole sijoittajan näkökulmasta samanarvoisia. Esimerkiksi yhtiön palkitsemistarkoituksessa annetut osakkeet eli osakepalkkiot eivät tarkoita, että sisäpiiriläisellä olisi positiivinen näkemys tulevan kurssikehityksen suhteen. Samoin sijoittajat saattavat sekoittaa erääntyvät osakeoptiot myynteihin.

Yhtiöt raportoivat sisäpiirikaupat pörssitiedotteissa. Helsingin pörssiyhtiöiden sijoittajat-verkkosivuilla sisäpiirikauppoja voi tarkastella kohdassa “johdon liiketoimet”. Sisäpiirikauppojen seuraaminen saattaa kuitenkin osoittautua työlääksi. Sijoittajan onneksi useat toimijat kuten muun muassa Nasdaq ja Yahoo Finance kokoavat sisäpiirikaupat verkkosivuilleen.

Sisäpiiriläiset tunnistavat keskimäärin muita paremmin osakkeen aliarvostuksen

Sisäpiirillä on yleensä sijoittajia syvällisempi osaaminen yhtiön liiketoiminnasta ja sen tulevaisuuden kehityksestä. Siitä huolimatta sisäpiiri ei läheskään aina osaa ennustaa osakkeen kurssikehitystä, sillä liiketoiminnassa voi tapahtua odottamattomia muutoksia. Lisäksi varsinkin lyhyellä aikavälillä yhtiön osakekurssikehitystä selittää merkittävästi koko osakemarkkinoiden näkymät.

Sisäpiiriläisistä paras käsitys yhtiön liiketoiminnan suunnasta on yleensä toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Pienten yhtiöiden johto on keskimäärin paremmin perillä yrityksen asioista kuin suurten miljardiluokan liikevaihtoa takovien yritysten, joilla on toimintaa monella mantereella.

Tiettyjen yrittäjävetoisten yhtiöiden kuten esimerkiksi Amazonin ja Facebookin kohdalla sisäpiirikauppojen tarkastelu ei ainakaan perustajajäsenten kohdalla ole järkevää. Amazonin perustaja Jeff Bezos ja Facebookin perustaja Mark Zuckerberg ovat kumpikin keventäneet asteittain omistusosuuttaan yhtiöissä. Siitä voidaan päätellä, että myös olemassa oleva omistusosuus vaikuttaa merkittävästi sisäpiirin päätökseen joko ostaa tai myydä osakkeita.

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sijoittajan kannattaa ottaa sisäpiiriostojen analysointi osaksi omaa sijoitusstrategiaa. Tutkimusten valossa sekä Helsingin pörssissä että kansainvälisillä osakemarkkinoilla sisäpiiriläisten suosiossa olevat arvoyhtiöt ovat tuoneet ylituottoja suhteessa markkinaan.

Arvoyhtiön kriteerinä on tutkimuksissa käytetty matalaa P/B-lukua eli edullista osakekurssia suhteessa osakekohtaiseen omaan pääomaan. Yleisesti ottaen vielä parempi arvoyhtiön määritelmä on, että yhtiön markkina-arvo on pörssissä alle fundamenttiarvon. Syynä sisäpiiriläisten onnistumisiin nimenomaan arvoyhtiöissä lienee, että sisäpiiri on keskimäärin suhteellisen taitava tunnistamaan ”oman” yhtiön osakkeen aliarvostuksen.

Sijoittaja huomioi sisäpiiristrategiassa myös osakeostojen frekvenssin. Ostoille ei kannata antaa yhtä suurta painoarvoa, jos samat sisäpiiriläiset hankkivat osakkeita säännöllisesti esimerkiksi joka vuosineljännes. Sitä vastoin yksittäiset ostokerrat indikoivat todennäköisemmin sisäpiiriläisen odotuksia positiivisesta kurssikehityksestä. Vielä suuremmassa roolissa ovat tilanteet, jolloin moni sisäpiiriläinen tekee ostoja ajallisesti lähekkäin.

Suosi tuloskauden positiivisia yllättäjiä, joissa sisäpiiri on ostolaidalla

Toisen vuosineljänneksen tuloskausi on tuonut mukanaan selvästi odotuksia vahvempia raportteja. Perjantaihin 30.7. mennessä raportoineista S&P 500 -indeksin yhtiöistä peräti 88 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden konsensusennusteen tuloksen osalta.

Odotuksia parempi tulosraportti näkyy yleensä positiivisena osakekurssikehityksenä vielä viikkoja tai jopa kuukausia tulosraportin jälkeen. Positiivisen yllätyksen yhtiöistä nykyisessä kireän arvostustason markkinatilanteessa kannattaa suosia arvoyhtiöitä, joita sisäpiiri tankkaa salkkuihinsa tulosraportin jälkeen.

Yleisesti ottaen vahvoista tulosjulkistuksista huolimatta sijoittajilla on syytä varovaisuuteen, sillä osakekursseihin on edelleen leivottu hirveä määrä optimistisuutta. Viime aikoina taloudesta on kantautunut odotuksiin nähden pehmeämpää makrodataa. Se saattaa kertoa suhdannehuipun olevan jo piakkoin käsillä. Sen vuoksi nykytilanteessa stop loss -toimeksiantojen asettaminen saattaa nousta osakesalkun riskienhallinnassa arvoon arvaamattomaan.

