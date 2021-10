Hallitus esittää sähköautojen autoveron poistoa

Sanna Marinin hallitus on antanut esityksen, jonka mukaan autoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei tarvitse maksaa autoveroa.

Muutokset auto- ja ajoneuvoverolakiin tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta, mutta muutos koskisi takautuvasti autoveroa lokakuun 2021 alusta lähtien.

Tällä hetkellä autoverotaulukossa alin autoveroprosentti on 2,7. Tätä prosenttia sovelletaan täyssähköautoihin. Lokakuusta 2021 lähtien autoveroa ei siis olisi lainkaan. Nollaveroprosenttia sovellettaisiin henkilö- ja pakettiautoihin, joiden hiilidioksidipäästö on nolla grammaa kilometriltä.

Tämä tarkoittaisi sitä, että käyttövoimanaan sähköä tai vetyä käyttävistä autoista ei maksettaisi autoveroa.

Jos hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa, uutta autoverotaulukkoa sovellettaisiin autoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1.10.2021 tai sen jälkeen. Niistä autoista, jotka on verotettu 1.10.-31.12.2021 välisenä aikana, asiakkaan ei tarvitsisi tehdä erillistä oikaisuvaatimusta, vaan Verohallinto maksaa autoveron takaisin ilman hakemusta.

Osa hallitusohjelman tavoitteita

Käytännössä veroprosentin muutos koskisi lokakuussa 2021 tai sen jälkeen ensirekisteröityjen tai verolliseen käyttöön otettujen uusien henkilö- ja pakettiautojen verotusta, joiden hiilidioksidipäästö on nolla grammaa kilometriltä sekä uusien täyssähkö- ja täysvetyautojen verotusta, joille ei ole EU-säännösten mukaan määräytyvää hiilidioksidiarvoa.

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa liikenteen päästötavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Hallitusohjelmassa liikenteen verotuksen uudistaminen on liitetty osaksi ilmastotavoitteita palvelevaa kestävän verotuksen tiekarttaa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat energiaverotuksen uudistus, liikenteen verotuksen uudistus, kiertotalouden edistäminen sekä päästöihin perustuvan kulutusverotuksen selvittäminen.

Hallitusohjelmassa linjataan, että valmistelussa haetaan ratkaisuja, jotka edistävät hallituksen ilmastotavoitteita taloudellisesti tehokkaimmin, nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja jotka samalla täyttävät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Veron poisto lisää täyssähköautojen kysyntää

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan täyssähköautojen autoveron poisto lisää sähköautojen kysyntää, sillä autovero lisää selvästi uusien autojen hankintahintaa.

Vaikka täyssähköautoilla autovero onkin pieni, 2,7 prosenttia auton hinnasta, veron poistolla on suuri merkitystä autoa hankkivalle, sillä täyssähköautojen keskimääräinen hankintahinta on vielä noin 55 000 euroa. Täyssähköautojen keskimääräinen autovero on henkilöautoilla noin 1 500 euroa ja pakettiautoilla noin 1 400 euroa.

Samalla täyssähköautojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan hieman. Ajoneuvoveron korotus ei koske ennen lokakuun alkua käyttöönotettuja täyssähköautoja.

”Täyssähköautojen autoveron nopealla jo muutaman viikon kuluttua tapahtuvalla poistolla on suuri symbolinen merkitys, sillä tähän asti jokaisesta uudesta autosta on peritty autoveroa. Hankinnan veron poistaminen nollapäästöisiltä autoilta on oikeansuuntainen autokannan uusiutumista nopeuttava askel”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Mikä on autovero?

Autovero on ajoneuvon arvoon perustuva kertaluonteinen vero. Autoveroa kannetaan henkilöautosta, pakettiautosta, omamassaltaan alle 1 875 kilogrammaa olevasta linja-autosta, moottoripyörästä ja L7-luokkaan kuuluvasta nelipyöräisestä moottoriajoneuvosta.

Vero tulee suoritettavaksi sekä uudesta että käytettynä maahantuotavasta ajoneuvosta, kun se ensimmäistä kertaa rekisteröidään tai otetaan verolliseen käyttöön Suomessa.

Henkilö- ja pakettiautojen autoveroon sisältyy valtiontaloudellisen tavoitteen lisäksi tavoite ohjata käyttäjiä vähentämään liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Veroprosentti perustuu henkilöauton ja pakettiauton hiilidioksidipäästöön, joka vastaa yhdistettyä kaupunki- ja maantieajon polttoaineen kulutusta eli ominaishiilidioksidipäästöä.