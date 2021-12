Analyytikko: Inflaatio saattaa asettaa uuden haasteen markkinanäkymille

Inflaation kiihtyminen pakottaa keskuspankit tiukempaan rahapolitiikkaan.

Yhdysvaltain keskuspankki Fedin avomarkkinakomitea piti joulukuun puolessa välissä odotetun kokouksensa, jossa se teki päätöksiä tukiosto-ohjelmansa supistamisesta.

Keskuspankin viestiä on kuvailtu haukkamaiseksi. Fedin avomarkkinakomitea päätti inflaation hillitsemiseksi kiihdyttää kuukausittaista valtion velkakirjojen tukiosto-ohjelman vähentämistä 30 miljardilla dollarilla kuukaudessa, kun aiemmin keskuspankki oli vähentänyt osto-ohjelmaa kuukausittain 15 miljardilla dollarilla.

Uudella vähentämisvauhdilla tukiosto-ohjelmat loppuvat jo ensi vuoden maaliskuussa, kun alkuperäisen suunnitelman mukaan niiden oli tarkoitus loppua vasta kesäkuussa.

Fed on tähän asti johdonmukaisesti esittäneet, että Yhdysvaltojen inflaation kiihtyminen on väliaikaista. Vuositason inflaatio nousi kuitenkin marraskuussa jo 6,8 prosenttiin. USA:n inflaatio laukkaa nyt korkeammalla kuin kertaakaan 40 vuoteen. Maan tuottajahintaindeksi kohosi marraskuussa 9,6 prosenttia, enemmän kuin kertaakaan indeksin mittaushistorian aikana vuodesta 2010 alkaen.

Inflaatiosta on syytäkin olla Yhdysvalloissa huolissaan, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich blogissaan. Hän muistuttaa, että USA:n pohjainflaatiokin on kivunnut jo viiden prosentin tuntumaan ja on matkalla edelleen ylöspäin.

”Jotain näkymien muutosvauhdista kertoo se, että Fed joutui nopeuttamaan velkakirjaostojensa alasajoa vain puolitoista kuukautta sen jälkeen, kun päätös alasajosta tehtiin”, Gerich toteaa.

Pääanalyytikon mukaan markkinoilla on nyt hinnoissa jo lähes kolme nostoa ensi vuodelle, ja hinnoittelu indikoi selvää riskiä sille, että koronnostot voisivat alkaa jo ensi maaliskuun kokouksessa.

”Pidemmällä katsottuna hinnoittelu näyttää kuitenkin edelleen vielä hyvin maltilliselta. Markkinahinnoittelun perusteella Fedin ohjauskorko ei nousisi lähivuosina edes puoleentoista prosenttiin USA:n mittavista inflaatiopaineista huolimatta.”

Inflaation torjuminen saattaa edellyttää Gerichin mukaan selvästi tiukempaa rahapolitiikkaa.

”Jos keskuspankin pitää oikeasti kiristää rahapolitiikkaansa kovien inflaationpaineiden hyydyttämiseksi, mikään pieni hienosäätö rahapolitiikassa ei riitä. Tätä taustaa vasten USA:n koroilla onkin vielä selvästi nousuvaraa.”

Jos keskuspankkien pitää oikeasti lähteä kiristämään rahapolitiikkaa kasvavien inflaatiopaineiden takia, se asettaa aivan uudenlaisen haasteen markkinanäkymille, pääanalyytikko varoittaa.

”Korkotason nousulla olisi huomattavia vaikutuksia niin yrityksille, asuntovelallisille kuin valtioiden velkakestävyydellekin, osakemarkkinoiden arvostuksista puhumattakaan”, Gerich toteaa.