Hurjat tuotot koronavuonna takonut palkittu varainhoitaja pitää inflaatiota edelleen ohimenevänä ilmiönä

Inflaatiosta on tulossa yhä isompi ongelma, mutta asiakkailleen valtavat tuotot vuonna 2020 tuonut Catherine Wood puhuu edelleen deflaation uhasta.

Kiihtyvä inflaatio on nousemassa yhä suuremmaksi ongelmaksi USA:n keskuspankki Fedille. Yhtenä ongelmana on keskuspankin ennusteita korkeampi toteutunut inflaation taso. Marraskuun inflaatio kiihtyi Yhdysvalloissa 6,8 prosenttiin eli korkeimpaan lukemaansa sitten kesäkuun 1982.

Toisena ongelmana on, että omikronmuunnos tuo epävarmuutta myös inflaation osalta. Halukkuus tehdä lähitöitä vähenee ja tämä voi pahentaa tuotantoketjujen häiriöitä. Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powellin puheet inflaation väliaikaisuudesta onkin saanut uusia äänensävyjä. Hintojen nousu voi jäädä pidempiaikaiseksi ongelmaksi.

Pelkona pidempiaikainen inflaatio

Puheet inflaation väliaikaisuudesta perustuvat koronan aiheuttamiin tuotannon ja toimitusketjujen pullonkauloihin. Pullonkaula aiheuttaa sen, että tavaraa saadaan toimitettua vähemmän. Kun tavaraa saadaan toimitettua vähemmän ylittää kysyntä tarjonnan ja hinta nousee.

Ajatus väliaikaisuudesta on perustunut siihen, että kunhan pullonkaulat saadaan ratkaistua, saadaan tavaraa taas hyllyihin, jolloin hinta laskee entiselle tasolleen.

Nyt pelkona on inflaation aiheuttama noidankehä. Palkankorotuksia pyydetään inflaatioon vedoten ja palkat nousevat. Tämän seurauksena ja palkanmaksukykynsä säilyttääkseen yritykset alkavat nostaa omien tuotteidensa hintoja. Muilta yrityksiltä ostettujen tuotteiden ja palveluiden korkeammat hinnat näkyvät yritysten kustannuksien nousuna, ja tämä kustannuspaine pitää siirtää omien tuotteiden hintoihin.

Pidempiaikaisen inflaation uhan torjumiseksi on Yhdysvaltojen keskuspankki nyt muuttanut suunnitelmiaan. Taloutta elvyttävä arvopaperiosto-ohjelma ajetaan alas entistä nopeammassa tahdissa maaliskuun loppuun mennessä. Korot tulevat nousemaan ja ensi vuodelle ennakoidaan nyt kolmea koron nostoa.

Palkittu varainhoitaja puhuu edelleen väliaikaisen inflaation puolesta

Valtavia 50 miljardin dollarin varoja hallinnoivan Ark Investment Managementin sijoitusjohtaja, perustaja ja toimitusjohtaja Catherine Wood pitää edelleen väliaikaista inflaatiota pitkäaikaista inflaatiota todennäköisempänä vaihtoehtona.

Woodilta löytyy väliaikaisuuteen puolesta puhuvia argumentteja. Kulutuskysynnän osalta elvytyssekit ja patoutunut kysyntä on käytetty ja tuotannon nykyiset pullonkaulat tulevat helpottamaan.

Yritysten osalta markkinoilla on myös deflatorisia voimia, joista esimerkkinä 60 prosentin vuosivauhtia laskeva tekoälyn koulutuskustannus. Myös teollisuusrobottien ja akkujen tuotantokustannukset laskevat teknologian kehittymisen myötä.

Syklisten hyödykkeiden osalta Wood muistuttaa raudan, puun ja yksittäisen kuljetuskustannusindeksin korjanneen yli 30 prosenttia alaspäin huipputasoistaan. Monen omaisuusluokan arvostustaso ei Woodin mukaan myöskään hinnoittele pitkittynyttä ja merkittävää inflaatiota. Tämä viittaisi siihen, etteivät markkinat kokonaisuutena usko pitkittyneeseen ja merkittävän kokoiseen inflaatioon.

Wood ei usko kasvuosakkeiden kuplaan

Inflaation osalta Eurooppa ja Suomi ovat Yhdysvaltoja jäljessä, eikä inflaatio ole täällä vielä yhtä suuri ongelma kuin Yhdysvalloissa. Tilanne vaikuttaa kuitenkin myös suomalaiseen osakesäästäjään, sillä Suomen osakemarkkina seuraa Yhdysvaltojen markkinaa.

Yhdysvalloissa korot tulevat nousemaan inflaation myötä ja kun korko nousee, nousee myös osakkeiden arvostusmalleissa käytettävä diskonttokorko. Korkea diskonttokorko iskee etenkin kovaa vauhtia kasvavien yritysten osakekursseihin. Lyhyellä aikavälillä energiasektori ja pankit saattavat puolestaan jopa hyötyä entistä korkeammasta inflaation ja korkojen tasosta.

Moni sijoittaja pelkää negatiivisten korkojen ajaneen kasvuosakkeiden hinnat massiiviseen kuplaan, joka nyt vääjäämättä puhkeaa inflaation ja korkojen nousun myötä. Wood ei kuitenkaan usko, että kasvuosakkeet olisivat kuplassa.

Osakemarkkinoilla tapahtuu nyt voimakkaita arvostustasojen muutoksia, mutta Wood viittaa arvioihin, joiden mukaan jopa 70 prosenttia kaupankäynnistä rakentuu algoritmien ja kvanttirahastojen varaan. Algoritmien tekemä kaupankäynti perustuu Woodin mukaan taaksepäin katsoviin yksinkertaisiin mittareihin. Algoritmit ja kvanttistrategiat ovat Woodin mukaan olleet väärässä ennenkin, ja hän uskoo niiden olevan väärässä tälläkin kertaa.

Fundamentit sen sijaan puhuvat pikemminkin kasvuosakkeiden ostamisen kuin myymisen puolesta. Esimerkiksi Zoomin osake on Woodin laskelmien mukaan laskenut huipuistaan huimat 68 prosenttia. Samaan aikaan yrityksen liikevaihto on kasvanut 58 prosenttia ja käyttökate 53 prosenttia. Erittäin kovasta ja koronan vauhdittamasta verrokkivuodesta sekä talouden avautumisesta huolimatta, on Zoomin liiketoiminnan kasvu ainoastaan hidastunut, ei pysähtynyt.

Arvo-osakkeiden osalta Wood muistuttaa, että koko S&P500 on edelleen historiallisen korkealla tasolla ja että monien halvemmalta vaikuttavien yritysten liiketoimintaa uhkaa teknologisen kehityksen tuoma markkinamurros.