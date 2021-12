Keskuspankit vahvistavat dollaria ja heikentävät euroa

Dollari on viime aikoina vahvistunut suhteessa euroon. Luultavasti sama trendi jatkuu ensi vuonna.

Euro on heikentynyt vuodessa yli kuusi prosenttia dollariin nähden. Nyt euron ja dollarin vaihtosuhde on noin 1,13. Vielä keväällä vaihtosuhde oli hetkellisesti yli 1,22, mutta sen jälkeen dollari on vahvistunut euroon nähden.

Todennäköisesti tämä suunta jatkuu, vaikka marraskuun lopussa valuuttapari korjasikin hieman korkeammalle, arvioivat Nordean analyytikko Kristian Nummelin ja pääanalyytikko Jan von Gerich.

”Puhtaasti eurotaalan katsominen luo kuvaa euron heikentymisestä, mutta kauppapainotettuna on lähellä marraskuun alun tasoa. Viime viikkojen liikkeessä on siis kyse myös vahvasta dollarista”, Nummelin ja Gerich toteavat Nordean Markkinameiningit-katsauksessa.

Valuuttakurssimuutoksia ajavat keskuspankit.

”Keskuspankkien osalta perustilanne ei ole muuttunut. Fed tulee kiristämään rahapolitiikkaa nopeammin kuin EKP, ja USA:n korkojen nousu tuo tukea dollarille myös jatkossa. Kuvaavaa on myös, että Fed puhuu jo nyt osto-ohjelman alasajon nopeuttamisesta. Keskuspankkinäkymä on selvä ajuri valuuttaparille myös lyhyellä aikavälillä”, analyytikot arvioivat.

Nummelinin ja Gerichin mukaan koronaviruksen Omikron-muunnos voi kuitenkin muuttaa tilannetta.

”Mikäli paheneva virustilanne hyydyttää taloutta merkittävästi voi keskuspankeilta jäädä koronnostot tekemättä. Fediltä hinnoitellaan enemmän koronnostoja kuin EKP:lta, joten dollarilla olisi tässä enemmän menetettävää.”

Jos omikron ei kuitenkaan aiheuta merkittävää tuhoa taloudelle tai työmarkkinoille ja pandemian jatkuminen pitää tavaroiden kysynnän vahvana, niin toimitusketjujen ongelmat jatkuvat ja inflaatio pysyy korkealla. Silloin Fed hyvin todennäköisesti nostaisi korkoa. Se puoltaa dollarin vahvistumista myös ensi vuonna, analyytikot ennustavat.