Pankki: Nyt syytä varovaisuuteen osakemarkkinoilla, tuotto voi painua nollaan

Danske Bankin mukaan korona kummittelee osakemarkkinoilla, ja osakkeiden tuotto-odotus lyhyellä aikavälillä on painunut vaatimattomaksi.

Osakemarkkinoiden hyvin vahvan vuoden jälkeen on syytä noudattaa jatkossa hieman suurempaa varovaisuutta rahoitusmarkkinoilla, kun uusi koronatalvi on ovella, arvioi Danske Bank tuoreessa sijoitusnäkemyksessään.

Pankki pudottaa osakkeet ylipainosta neutraaliin tuoreessa sijoitusnäkemyksessään.

Danske Bank muuttaa sijoitusnäkemystään talouden viime aikaisen kehityksen takia. Aiemmin ylipainossa olleet osakkeet ovat jatkossa neutraalissa painossa. Pankki on pitkään ylipainottanut osakkeita sijoitusnäkemyksessään.

Muutoksen taustalla on useita epävarmuustekijöitä, kuten uusi korona-aalto, kiihtynyt inflaatio ja Kiinan asuntomarkkinat.

”Tämä tarkoittaa, että suosituksemme mukaisissa salkuissa osakkeiden osuus on nyt sama, kuin odotamme sen olevan pitkällä aikavälillä. Varovaisempi suhtautumisemme osakkeisiin johtuu siitä, että odotamme osakkeiden tuoton heikkenevän tulevaisuudessa ja tunnistamme samalla joukon riskitekijöitä. Odotamme osakkeiden tuottavan seuraavien 12 kuukauden aikana 0–5 prosenttia, ja samalla katsomme riskin epävarmuuden ja kurssilaskujen leimaamasta ajanjaksosta hieman lisääntyneen”, arvioi Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Koronakriisi ei hellitä

Danske Bankin arvion mukaan koronakriisi jatkuu odotettua pidempään. Se tarkoittaa sitä, että kulutus kanavoituu tuotteisiin palveluiden sijaan, mikä nostaa inflaatiota.

”Odotimme näiden tekijöiden palaavan suurin piirtein normaalitilaan sitä mukaa, kun rokotteiden tulo markkinoille poistaisi rajoitusten tarpeen ja kotitalouksien elämä normalisoituisi”, Kivipelto toteaa.

Valitettavasti tämä on toteutunut vain vähäisessä määrin. Kivipellon mukaan nyt edessä on uusi talvi, joka näyttää tuovan mukanaan uusia rajoituksia ja käyttäytymisen muutoksia. Se tietää heikkoja osaketuottoja.

”Tämä tarkoittaa, että kulutuksen siirtymä tavaroista palveluihin vaatii todennäköisesti vielä 1–2 vuosineljännestä, mikä voi pitää inflaatiopaineita yllä vielä pidempään”.

Etelä-Afrikassa havaittu uusi Omikron-koronamuunnos leviää aiempia muunnoksia nopeammin.

Omikron myös hyvin erilainen kuin Kiinan Wuhanissa pandemian alkuvaiheessa levinnyt virus, sillä siinä on epätavallisen paljon mutaatioita, joiden vuoksi virus saattaa ohittaa elimistön immuunipuolustuksen. Omikron-muunnoksen piikkiproteiineissa on jopa 32 mutaatiota, mikä saattaa vaikuttaa muunnoksen tarttuvuuteen ja kykyyn kiertää rokotteiden tarjoamaa suojaa.

Eurooppalaisosakkeiden painoa alas

Danske Bank laskee tuoreessa sijoitusnäkemyksessään eurooppalaisten osakkeiden painoa ylipainosta neutraaliin.

”Covid-19-pandemia näyttää heikentävän juuri Euroopan tilannetta tänä talvena. Lisäksi Eurooppa on hyvin riippuvainen muun muassa Venäjän energiasta. Myös tämä on riskitekijä, kun tulossa on talvi, jona energiavarastot ovat normaalia pienemmät. Nämä ovat perusteita, kun luovumme nyt Euroopan ylipainotuksesta.”

Kivipellon mukaan jatkossa Danske Bankin suosituksissa osakkeista ylipainossa ovat yhdysvaltalaiset osakkeet, koska talousnäkymät ovat Yhdysvalloissa paremmat kuin monilla muilla alueilla.

”Yhdysvallat on myös eräänlainen turvasatama varauduttaessa epävarmoihin aikoihin. Epävakaina ja levottomuutta herättävinä aikoina sijoittajat hakeutuvat usein Yhdysvaltoihin, mikä voi loiventaa yhdysvaltalaisten osakkeiden laskua. Osakesijoittamisessa mikään ei ole varmaa, mutta jos Kiinan rakennusalan jättejä tai koronapandemiaa koskevat huolet palaavat, haluamme mieluummin omistaa yhdysvaltalaisia osakkeita kuin monien muiden markkinoiden osakkeita.”

Toimialapainotuksissa viestintä ja rahoitus ylipainossa

Osakemarkkinoiden toimialajakaumassa energia ja rahoitus ovat pitkään olleet kaksi parhaiten menestynyttä toimialaa, joiden jälkeen seuraavina ovat tietotekniikka ja kulutushyödykkeet. Nämä neljä alaa ovat myös menestyneet parhaiten Danske Bankin edellisen sijoitusnäkemyksen julkaisun jälkeen.

”Pidämme ennallaan toimialajakaumamme, joten ylipainotamme edelleen viestintäpalveluita ja rahoitusta, joiden tuottopotentiaalia pidämme parhaana”, Ojapelto toteaa.

Sen sijaan Danske Bank alipainottaa nyt päivittäistavaroita ja perusteollisuutta.

” Suosittelemme edelleen tasapainoista jakaumaa rakenteellisen kasvun toimialojen, defensiivisten toimialojen ja suhdanneherkkien eli syklisten toimialojen välillä”, Ojapelto toteaa.