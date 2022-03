Amazonilta osakkeiden splittaus – Onko yhtiö nyt ostolappu?

Osakkeen arvostustaso ei täysin hinnoittele kannattavien segmenttien vahvaa kasvua.

Amazon.com kertoi keskiviikkona, että se suunnittelee osakkeiden lukumäärän lisäämistä. Yhden vanhan osakkeen tilalle tulisi 20 uutta osaketta.

Osakesplittauksen keskeisin tavoite on houkutella lisää yksityissijoittajia Amazon.comin osakkeenomistajiksi.

Amazon ilmoitti myös aloittavansa omien osakkeiden ostot. Omia osakkeita ostetaan yhteensä 10 miljardilla dollarilla.

Uutisten myötä yhtiön osake kallistui varsinaisen kaupankäynnin jälkeen 6,58 prosenttia.

Edellisen kerran Amazon teki osakesplitin 1990-luvun loppupuolella. Itseasiassa kolme kertaa 2,5 vuoden aikana sen jälkeen, kun se listautui vuonna 1997.

Yhtiöstä kommentoidaan, että osakesplittaus antaa osakkeita omistaville työntekijöille enemmän joustavuutta osakepotin hoitamisessa. Myös ”keskimääräisten” sijoittajien tavoittaminen on Amazonin päämäärä.

Osakkeiden splittaaminen vaatii vielä osakkeenomistajien hyväksynnän ja se tehdään kesäkuussa, jos päätös hyväksytään.

Osakkeiden splittaukset ovat historiallisesti positiivinen indikaattori kurssikehityksen kannalta

Yhtiö päättää yleensä splitata osakkeensa, jos sen johto ja hallitus arvioivat osakkeen kysynnän kasvavan tulevaisuudessa. Siispä se usein indikoi, että yhtiö uskoo markkina-arvon ja liiketoiminnan kehittyvän suotuisasti.

Syynä osakkeiden splittaukseen on välillä myös osakekurssin pitäminen ”optimaalisessa” haarukassa. Tutkimusten mukaan varsinkin yksityissijoittajat suosivat tietyn hintaisia osakkeita, toisin sanoen ei liian kalliita tai halpoja. Osakkeen hinnalla ei pitäisi olla merkitystä yhtiön markkina-arvon kehitykseen. Vaikutus on lähinnä psykologinen.

Muista teknologiajäteistä Alphabet eli Google ilmoitti 1. helmikuuta tänä vuonna 20:1 osakesplitistä. Apple teki 4:1 ja Tesla 5:1 osakkeiden splittauksen vuonna 2020.

Applen osakesplittaus julkaistiin 30. heinäkuuta 2020 samaan aikaan vahvan osavuosikatsauksen kanssa. Sen jälkeen osake kallistui viikossa noin 14 prosenttia ja 1. syyskuuta mennessä noin 40 prosenttia. S&P 500 -indeksi kallistui vertailujakson lyhyemmällä aikavälillä 2,5 prosenttia ja pidemmällä noin 9 prosenttia.

Tesla julkisti osakkeiden splittauksen 11.8.2020. Sen jälkeen yhtiön osake kallistui noin 34 prosenttia viikossa ja peräti noin 81 prosenttia elokuun loppuun mennessä. Samalla aikavälillä S&P 500 -indeksi kallistui 1,5 prosenttia viikossa ja viisi prosenttia vertailun pidemmällä aikavälillä.

Alphabetin osake ei ole reagoinut Applen ja Teslan tavoin osakkeiden splittaukseen. Yhtiön osake on laskenut ilmoituksen jälkeen noin kolme prosenttia. S&P 500 -indeksi tosin sitäkin enemmän eli noin 6 prosenttia.

Miltä Amazonin osake ja liiketoiminta näyttävät?

Amazonin osake on pahasti alisuoriutunut alkuvuoden aikana. Yhtiön osakekurssi on laskenut 16,5 prosenttia tänä vuonna. S&P 500 -indeksi on laskenut vuoden alusta 11 prosenttia.

Amazonin keskiviikon 9.3. jälkimarkkinan nousun jälkeen miinusmerkkinen lukema on ”enää” noin 11 prosenttia.

Osakkeiden splittaus ja omien osakkeiden osto-ohjelman aloitus tulee todennäköisesti sopivaan saumaan kurssilaskun vuoksi.

Lisäksi Amazonin perustajalla Jeff Bezoksella on vahva sijoitusalan tausta Wall Streetilla. Sen ansiosta hän todennäköisesti osaa ajoittaa osakesplittauksen ja omien osakkeiden osto-ohjelman.

Amazonin osake vaikuttaa nopeasti tarkasteltuna hintavalta. Tulospohjainen arvostus, P/E-luku, on vuoden 2022 tulosennusteilla 57,06.

Kallis arvostus huolestuttaa, sillä analyytikot arvioivat, että vuonna 2022 Amazonin raportoitu osakekohtainen tulos supistuisi 64,81 dollarista 48,36 dollariin. Vuodelle 2023 odotus on 72,16 dollaria.

Toisaalta ”vaisun” tuloskasvuodotuksen myötä P/E-luku on laskenut viimeisen viiden vuoden pohjille (kuva 1). Lisäksi syynä arvostuskertoimien laskuun on luonnollisesti myös osakemarkkinoiden korjausliike.

Amazon ohjeistaa, että yhtiön liikevaihto kasvaisi ensimmäisellä kvartaalilla 3-8 prosenttia ja olisi 112-117 miljardia dollaria. Liikevaihtopohjaisesti Amazonin arvostus on maltillinen suhteessa viimeiseen viiteen vuoteen (kuva 1). Yhtiöstä maksetaan noin kolme kertaa toteutuneen liikevaihdon ja velattoman hinnan verran. Ennusteilla kertoimet ovat 2,7 ja 2,6.

Amazon ohjeistaa myös, että sen operatiivinen tulos heikkenee vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana suhteessa vertailukauteen ja on 3-6 miljardia. Ensimmäisen kvartaalin operatiivinen tulos vuonna 2021 oli 8,9 miljardia.

Sijoittajan ei kannata huolestua tulosohjeistusta. Koko vuosi 2022 näyttää edelleen vahvalta ja ensimmäisen neljänneksen heikkous on jo hinnoiteltu osakekurssiin.

Amazon nosti vastikään Amazon Primen hintaa. Vuosimaksu nousi 20 dollaria ja kuukausimaksu kaksi dollaria. Amazon Primella on noin 80 miljoonaa tilaajaa Yhdysvalloissa. Amazon on jo aiemmin tehnyt hinnannousuun liittyvät investoinnit. Käytännössä siis hinnannousu auttaa merkittävästi tuloslaskelman tulosriviä.

Amazon korottaa myös kolmansien osapuolien kaupallisten palveluiden eli Amazon-myyjien palvelumaksuja. Kauppiaiden on maksettava jatkossa korkeimmillaan 12 prosenttia enemmän palvelusta, johon sisältyy muun muassa tuotteiden pakkaaminen ja lähetykset.

Myös kustannuspuolella on odotettavissa petrausta tietyissä erissä. Amazon raportoi vuonna 2021 yhteensä viisi miljardia dollaria COVID-19 pandemiaan liittyviä kustannuksia. Ne todennäköisesti pienenevät merkittävästi tänä vuonna.

Toisaalta palkkakustannuksissa on edelleen nousupaineita, jos inflaatio pysyy korkeana. Amazon on jo korottanut palkkoja houkutellakseen uusia työntekijöitä. Työvoimapula aiheutti yhtiölle yli neljä miljardia dollaria lisäkustannuksia viime vuoden neljännellä kvartaalilla verrattuna edellisvuoden vertailujaksoon. Sen osuus todennäköisesti pienenee jatkossa.

Yhtiö maksoi omikron-variantin aiheuttamien sairaspoissaolojen vuoksi paljon sairausloma- ja ylityökorvauksia joulukuussa ja tammikuussa. Niiden vähentyminen tasapainottaa osittain kohonneita palkkakustannuksia.

Siispä Amazonin tilanne näyttää valoisalta niin myynnin kuin kustannusrakenteen osalta. Yhtiön liiketoiminnoista mainonta ja pilvipalvelut vastaavat yhä enemmän jatkossa liikevaihdon ja tuloksen kasvusta.

Vuoden neljännellä kvartaalilla mainontasegmentin osuus liikevaihdon kasvusta oli jo noin 20 prosenttia ja pilvipalveluiden peräti noin 40 prosenttia. Tulevina vuosina segmenttien vahva kehitys näkyy kannattavuudessa, sillä kummankin segmentin marginaalit ovat merkittävästi verkkokauppaa korkeammat.

Amazonin osakkeessa on ainekset positiiviselle momentumille lähikuukausina. Myös pidemmän aikavälin liiketoiminnan näkymät ovat vahvat. Keskeisin riski yhtiön liiketoiminnalle lienee todennäköinen Yhdysvaltain ja globaalin talouskasvun hiipuminen korkean inflaation ja kiristyvän rahapolitiikan vuoksi.