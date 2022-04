USA:n inflaatio kohosi entistäkin korkeammalle maaliskuussa

Yhdysvaltojen inflaatio nousi korkeammalle kuin kertaakaan sitten vuoden 1981.

Yhdysvaltain kuluttajahintojen nousu kiihtyi maaliskuussa, kun hintapaineita luoneet toimitusketjujen häiriöt jatkuvat koko maan taloudessa. Maan työministeriön mukaan kuluttajahintaindeksi nousi maaliskuussa 8,5 prosenttiin viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Yhdysvaltojen hintojen nousu on nyt nopeinta sitten joulukuun 1981. Inflaatio kiihtyi myös helmikuuhun verrattuna, jolloin se oli 7,9 prosenttia vuositasolla. Kuukausitasolla hinnat nousivat maaliskuussa 1,2 prosenttia helmikuun 0,8 prosentin kuukausinousun jälkeen.

Inflaation kiihtyminen ylitti myös uutistoimisto Bloombergin haastattelemien ekonomistien inflaation konsensusennusteen, joka oli 8,4 prosenttia.

Suurimmat inflaation nousun aiheuttajat olivat ruoka, asuminen ja polttoaineet. Kaasun hintoja seuraava indeksi nousi maaliskuussa peräti 18,3 prosenttia kuukausitasolla, mikä on yli puolet kuluttajahintaindeksin kuukausittaisesta kokonaisnoususta.

Ruuan ja energian hinnanmuutokset poiss jättävä pohjainflaatio nousi vuositasolla 6,5 prosenttiin ja edelliskuusta se nousi 0,3 prosenttia. Ekonomistikuntaa oli odottanut 6,6 prosenttin pohjainflaatiota vuositasolla.

Kuluttajahintojen vuosikasvu on jatkunut nyt seitsemän peräkkäisen kuukauden ajan. Kysynnän ja tarjonnan välinen epätasapaino on säilynyt niin hyödykkeissä kuin työmarkkinoillakin. Työmarkkinoilla on avoimia työpaikkoja on yhä selvästi enemmän kuin rekrytoituja. Tämä epätasapaino luo luonnollisesti palkkapaineita työmarkkinoille ja siten omalta osaltaan kiihdyttää inflaatiopaineita.

Ukrainaan kohdistunut hyökkäys on lisännyt energian hintapaineita, ja Yhdysvaltain energian hinnat nousivat maaliskuussa 32 prosenttia vuoden aikana.

”Venäjän ja Ukrainan sota on kiihdyttänyt inflaatiovauhtia korkeampien energian, elintarvikkeiden ja hyödykkeiden hintojen johdosta ja toimitusketjun ongelmien paheneminen on ollut inflaation turboahdin”, kuvailee Oxford Economicsin Yhdysvaltain pääekonomisti Kathy Bostjancic BBC:lle.

Osa ekonomeista uskoo, että maaliskuun inflaatiolukemat ovat huippu, jonka jälkeen inflaatio vähitellen maltillistuu toimitusketjujen ongelmien hellittäessä. Maailmantaloudessa on nyt kuitenkin kosolti epävarmuustekijöitä erityisesti Ukrainan sodan ja Kiinan pahenevan koronakriisin vuoksi.

USA:n keskuspankin pääjohtajalla, Jerome Powellilla, on edessään haastavia aikoja, kun inflaatio pitäisi saada nitistettyä, mutta samalla välttää taantuma.

Maaliskuussa Fed nosti ensimmäistä kertaa ohjauskorkoa sitten vuoden 2018. Ensimmäinen korotus oli kuitenkin varsin maltillinen, 25 korkopistettä. Nyt ohjauskorko on 0,25-0,50 prosentin haarukassa.

Suurin osa Fedin keskuspankkiireista uskoo ”neutraalin” korkotason olevan lähellä 2,50 prosenttia, jos inflaatio on tavoitetasolla eli kaksi prosenttia vuodessa.

Powell on saanut paljon kritiikkiä viime kuukausien aikana Fedin toiminnasta. Monen mielestä Fed joutuu nyt turvautumaan nopeisiin koronnostoihin, koska se jatkoi liian kauan elvytystä.