Keskon rakentamisen kauppa kasvaa vauhdilla, mutta autokauppa takkuaa

Kesko on kiidyttänyt kauppaansa huhtikuussa. Silti osakekurssi on laskussa.

Kesko-konsernin myynti kokonaisuudessaan oli huhtikuussa 2022 yhteensä 999 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Myynnin vertailukelpoinen kasvu oli 2,5 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan myynti oli huhtikuussa 497 miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,9 prosenttia. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille oli edellisen vuoden tasolla. Myynti laski K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Kespron myynti kasvoi 41 prosenttia.

Kulutus painottui edelliseen vuoteen verrattuna suhteellisesti enemmän foodservice-palveluihin kuin vähittäiskauppaan.

”Keskon myynti kasvoi huhtikuussa päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Ruokakaupassa myynti oli hyvällä tasolla ja se kasvoi voimakkaasti foodservice-palveluissa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu jatkui vahvana huolimatta pääsiäisen ajoittumisesta huhtikuulle. Toimituspäiviä oli toimialalla yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli huhtikuussa 436 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 7,0 prosenttia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi vertailukelpoisesti 7,6 prosenttia. Myynti kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 12,3 prosenttia sekä Ruotsissa 3,3 prosenttia ja laski Norjassa 4,0 prosenttia. Kehitykseen erityisesti Norjassa vaikutti pääsiäisen ajoittuminen huhtikuulle. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti laski vertailukelpoisesti 3,9 prosenttia. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 8,4 prosenttia.

Autokauppa on edelleen Keskon murheenkryyni. Koko alkuvuonna se on laskenut 22,8 prosenttia. Heikko kehitys jatkui huhtikuussa, kun autokaupan myynti oli 69 miljoonaa euroa euroa, laskien 28,5 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta.

Automyynnin kehitykseen vaikutti edelleen autojen heikentynyt saatavuus. Huhtikuussa Suomessa rekisteröitiin uusia henkilöautoja 26,7 prosenttia ja pakettiautoja 28,0 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Käytettyjen autojen kappalemääräinen myynti laski Suomen autokaupassa 18,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Keskon osake on laskenut puolessa vuodessa 13 prosenttia. Kuluvan vuoden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on 16,8x, mikä on alle kolmen vuoden keskiarvon.

Kesko teki viime vuonna 1,44 euron oikaistun osakekohtaisen tuloksen. Analyytikoiden konsensusodotus tälle vuodelle on 1,36 euron oikaistu tulos.

Kesko on tunnetusti erittäin kannattava yhtiö. Sen oman pääoman tuotto oli viime vuonna 24 prosenttia.