Miksi isännöitsijäntodistus on asunnon ostajalle tärkeä dokumentti?

Isännöitsijäntodistus on taloyhtiön yhtiöjärjestyksen ohella asunnonostajalle tärkeä asiakirja, joka sisältää kaikki keskeisimmät tiedot niin myytävästä kohteesta kuin taloyhtiöstäkin.

Asunnon ostajalla isännöitsijäntodistus on ehdottoman tärkeä tarkistettava asiakirja ennen asuntokauppojen lukkoon lyömistä. Sen avulla asunnon ostaja voi varmistaa, että asuntoa ja taloyhtiötä koskevat oleelliset tiedot – kuten esimerkiksi vastikkeet, remontit ja lainat – vastaavat asunnon myynti-ilmoitusta.

Isännöitsijäntodistus on lakisääteinen asiakirja. Jos asunnon omistaja on myymässä asuntoaan, tulee hänen hankkia isännöitsijäntodistus taloyhtiön isännöitsijältä.

Todistuksen sisällön oikeellisuudesta ja tietojen päivittämisestä vastaa isännöitsijä. Isännöitsijäntodistus on maksullinen ja sen hinta on sovittu taloyhtiön hallituksen ja isännöintiyrityksen kesken.

Isännöitsijäntodistus on saatavilla isännöintiyritykseltä, mutta jos yhtiössä ei ole isännöitsijää, on asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalla velvollisuus antaa todistus. Hallituksen puheenjohtaja on velvoitettu antamaan isännöitsijäntodistus kuitenkin vain, jos yhtiössä ei ole isännöitsijää tai tämä on esteellinen esimerkiksi sen vuoksi, että todistus koskee hänen hallinnassaan olevaa osakehuoneistoa.

Asunnon ostoa harkitsevan kannattaa pyytää tuore isännöitsijäntodistus tai vähintäänkin isännöitsijältä varmistus siitä, ettei mikään olennaisista tiedoista ole muuttunut.

Mitä isännöitsijäntodistus sisältää?

Isännöitsijäntodistus sisältää tietoa taloyhtiön historiasta, taloudellisesta tilasta, yhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta sekä tehdyistä ja suunnitelluista korjauksista. Se antaa ajantasaiset tiedot sekä taloyhtiön tilanteesta että myynnin kohteena olevan huoneiston velvoitteista.

Isännöitsijäntodistuksesta on helppo varmistaa, kuka asunnon omistaa ja onko omistaja hoitanut velvoitteensa yhtiötä kohtaan. Tämä on asunnon ostajalle tärkeä tieto, sillä asunnon ostaja on vastuussa isännöitsijäntodistukseen kirjatuista aiemman omistajan vastikerästeistä enimmillään kuuden kuukauden vastikkeita vastaavan määrän osalta.

Isännöitsijäntodistukseen on vastikkeiden lisäksi kirjattu myös tieto huoneistoa rasittavista lainaosuuksista, yhtiöjärjestyksessä olevasta lunastuslausekkeesta ja mahdollisesta yhtiökokouksen päätöksestä ottaa asunto hallintaansa.

Tärkeää on asunnon ostajalle myös tieto sekä taloyhtiössä tehdyistä korjaushankkeista että myös asunnossa tehdyistä remonteista, joista osakas on tehnyt ilmoituksen taloyhtiölle. Nekin selviävät isännöitsijäntodistuksesta.

Asunnon ostamista harkitsevan kannattaa varmistaa, että isännöitsijäntodistukseen kirjatut tiedot esimerkiksi vastikkeiden määrästä vastaavat myynti-ilmoituksessa ilmoitettuja tietoja.

Isännöitsijäntodistus sisältää myös välttämättömiä liitteitä, joita ovat ainakin taloyhtiön hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, yhtiöjärjestys, taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio, tuloslaskelma ja tase sekä korjaustarve- ja/tai kunnossapitotarveselvitys.

Nämä tiedot kannattaa tarkistaa

Isännöitsijäliitto suosittelee asunnon ostajaa tarkistamaan isännöitsijäntodistuksesta ainakin seuraavat seikat.

Mitä korjauksia ja rakennusten kuntoa koskevia selvityksiä taloyhtiössä on tehty ja milloin?

Mitä merkittäviä korjauksia taloyhtiöön on tulossa ja milloin? Mitä korjauksia on menossa ja mikä on niiden aikataulu?

Onko taloyhtiöllä oma vai vuokratontti? Milloin vuokrasopimus päättyy?

Miten paljon taloyhtiössä maksetaan hoito- ja/tai pääomavastikkeita? Peritäänkö erillistä vesimaksua ja minkä perusteen mukaan?

Onko taloyhtiölle laadittu energiatodistus?

Paljonko taloyhtiöllä on lainoja ja mihin tarkoitukseen ne on otettu? Mikä on tämän huoneiston osuus lainoista?

Kuuluuko piha-alue tai autopaikka osakkaan hallintaan?

Miten ja mihin hintaan taloyhtiöltä on vuokrattavissa autopaikkoja?

Kuka on asunnon omistaja?

Millaisia remontteja asunnossa on tehty?

Lähteet: Suomen Vuokranantajat, Isännöitsijäliitto.