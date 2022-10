Kiinan talouskasvu hiipuu – Mikä on maan osakemarkkinoiden tilanne?

Poliittiset riskit ovat leventäneet osakemarkkinoiden riskipreemiota.

Kiina julkaisi maanantaina vuoden kolmannen vuosineljänneksen bruttokansantuotteen. Bruttokansantuote kasvoi 3,9 prosenttia vuodessa. Ekonomistit odottivat 3,3 prosentin kasvua.

Kasvu kiihtyi kuitenkin heinä-syyskuussa verrattuna toiseen vuosineljännekseen. Ensimmäisellä kvartaalilla BKT kasvoi 4,80 prosenttia ja toisella kvartaalilla kasvu oli 0,40 prosenttia suhteessa edellisvuoden vertailukauteen.

Kiinan talouskasvu on hiipunut merkittävästi viime vuosina. Bruttokansantuote kasvoi 6-8 prosentin vuosivauhtia 2010-luvulla. Talouskasvu on jäänyt tänä vuonna alle Kiinan 5,5 prosentin tavoitteen.

Kiinan talouskasvun haasteita ovat kiinteistösektori ja koronasulut. INGin Kiinan pääekonomisti Iris Pang arvioi, että tiukka Covid 19 -politiikka on tärkeä talouskasvun ajuri myös lähitulevaisuudessa. Koronapolitiikka vaikuttaa työmarkkinoihin ja vähittäiskauppaan.

Capital Economicsin Julian Evans-Pritchard kertoi talouslehti Financial Timesille, että Kiinan koronapolitiikkaan ei ole odotettavissa muutoksia ennen vuotta 2024. Koronasulkuja on luvassa, jos tartuntoja havaitaan.

Vähittäiskauppa kasvoi Kiinassa syyskuun tilaston mukaan vain 2,5 prosenttia vuodessa. Ekonomistien konsensusennuste oli 3,3 prosenttia.

Heikkoa vähittäismyyntiä tasapainotti odotuksia vahvempi teollisuustuotanto. Se kasvoi syyskuussa 6,3 prosenttia vuodessa. Ekonomistien keskimääräinen ennuste oli 4,5 prosenttia. Teollisuustuotantoa tuki tarjonnan pullonkaulojen hellittäminen ja koronasulkujen vähentyminen.

Kiinteistöinvestoinnit laskivat kahdeksan prosenttia tammi-syyskuussa verrattuna viime vuoden ensimmäiseen yhdeksään kuukauteen. Asuntojen myynti pinta-aloilla mitattuna laski 22 prosenttia ja uusien rakennushankkeiden aloitukset peräti 38 prosenttia.

Kiinan keskuspankki on laskenut viime vuosien aikana ohjauskorkoa tukeakseen talouskehitystä. Ohjauskorko on nyt 3,65 prosenttia. Goldman Sachsin arvion mukaan rahapoliittista elvytystä tarvittaisiin lisää, jotta asuntomarkkinoiden sentimentti vahvistuisi.

Sijoittajat karttavat Kiinaa poliittisten riskien vuoksi

Kiinan presidentti Xi Jinping valittiin odotetusti kolmannelle virkakaudelle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kiinan presidentti jatkaa kolmannelle kaudelle.

Xi ei keskittynyt kongressille puhuessaan Kiinan talouden heikkouksiin, vaan kehui maan tiukkaa koronapolitiikkaa.

Pang kommentoi Financial Timesin haastattelussa, että hallinnossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten vuoksi päätöksenteko on nyt yhä enemmän keskitetty presidentti Xille.

Kiinan puoluekokous ja BKT-tilasto lisäsivät osakesijoittajien pessimismiä. Xi painotti siirtymistä nopean talouskasvun ajasta kohti omavaraisempaa taloutta erityisesti teknologia-alalla. Sijoittajat odottivat positiivisempia kommentteja Kiinan talouskasvun osalta.

Hong Kongin seuratuin osakeindeksi Hang Seng halpeni maanantaina peräti 7,4 prosenttia puoluekokouksen ja BKT-tilaston vuoksi. Hang Seng on laskenut 33,10 prosenttia tammikuun alun jälkeen. Manner-Kiinan seuratuin osakeindeksi CSI 300 laski maanantaina 3,1 prosenttia. Indeksin tuotto on -26 prosenttia tänä vuonna.

Hong Kongin ja Shenzhenin pörssien lasku on tasaantunut maanantain jälkeen. Torstaina Hang Seng kallistui 1,7 prosenttia ja CSI 300 halpeni 0,3 prosenttia.

Hang Sengin pistelukema on nyt lähellä vuoden 2009 kevään lukemia. Sijoittajat hinnoittelevat kasvanutta poliittista riskiä ja hidastuvaa talouskasvua. Hang Sengin P/E-kerroin on 7,8 ja osinkotuotto on 5,5 prosenttia.

Kiinan talouskasvun hiipuminen ei ole suurin syy arvostuskertoimien laskuun. Kasvu on edelleen vahvaa länsimaihin verrattuna, joskin kiinteistömarkkinan riskit heikentävät talouskasvun ennustettavuutta.

Sijoittajat karttavat nyt Kiinan osakemarkkinoita erityisesti poliittisten riskien vuoksi

Xin tavoite on sosiaalinen ja poliittinen vakaus. Tavoite on näkynyt koronapolitiikassa, mutta myös yrityssektorin sääntelyn kasvamisena muun muassa koulutus-, peli- ja teknologia-alalla.

Xi saattaa pitää kiinalaisten teknologiayhtiöiden suurimpia omistajia uhkana poliittiselle vakaudelle. Maan hallinto ei esimerkiksi tykännyt, kun Alibaban perustaja Jack Ma kertoi, että maan rahoitusjärjestelmän on uusiuduttava tulevaa sukupolvea ja nuoria varten.

Analyytikot luottavat suosikkiosakkeisiin

Sijoittajien suosituimmat kiinalaiset osakkeet ovat laskeneet merkittävästi tänä vuonna. Tuotot ovat seuraavia: Tencent -50,9 prosenttia, Alibaba -43,1 prosenttia, JD -38,5 prosenttia, Baidu -43,5 prosenttia, NetEase -40,9 prosenttia ja Nio -67,7 prosenttia.

Analyytikot luottavat kuitenkin edelleen kyseisiin osakkeisiin.

Tencentin osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on 405,13 Hong Kongin dollaria. Tällä hetkellä osakekurssi on 215,60 Hong Kongin dollaria.

Alibaban osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on 140,38 dollaria. Osakekurssi on nyt 68,51 dollaria.

JD.comin osakekurssi on 41,04 dollaria ja keskimääräinen tavoitehinta on 79,80.

Baidun osakekurssi on 84,19 dollaria ja keskimääräinen tavoitehinta on 182.99 dollaria. NetEasen osakekurssi on puolestaan 58,82 dollaria ja keskimääräinen tavoitehinta on 116,90 dollaria. Nion osakekurssi on 10,81 dollaria ja keskimääräinen tavoitehinta on 31,86 dollaria.

Osakkeiden arvostuskertoimet ovat supistuneet kurssilaskun myötä. Esimerkiksi Tencentin P/E-luku tulosennusteilla on 16,9 ja vapaan kassavirran tuotto yritysarvolla mitattuna on 7,4 prosenttia. Vuoden alussa ne olivat 24,8 ja 3,8 prosenttia.

Vastaavasti esimerkiksi Alibaban P/E-luku tulosennusteilla on 9,0 ja vapaan kassavirran tuotto suhteessa yritysarvoon on 7,4 prosenttia. Vuoden alussa ne olivat 13,2 ja 7,9 prosenttia.