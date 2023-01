Analyytikoilla vankka usko tämän energiayhtiön korkeaan tuottomahdollisuuteen

Amerikkalainen Chesapeake Energy on vahva osingonmaksaja ja analyytikoiden suosikki.

Osakkeiden näkymät vuonna 2023 ovat edelleen epävarmat. Viime vuoden vastatuulet eivät ole hälvenneet, joten sijoittajat joutuvat olemaan tekemisissä tänäkin vuonna korkean inflaation, korkeiden korkojen, Ukrainan välisen sodan ja lisääntyneen taantumariskin kanssa.

Se saattaa sijoittajat kiinnostumaan defensiivisistä osakkeista.

Klassinen tapa suojautua epävarmuutta vastaan osakemarkkinoilla on tietysti suosia voimakkaasti osinko-osakkeita. Ne voivat suojata sijoitussalkkua epävakaan talouskauden aikana, koska niillä on usein luotettava kassavirta ja mahdollisuus voittaa inflaatio osinkotuoton avulla.

Analyytikkoja ja yhtiöitä rankkaava TipRanks-sivusto muistuttaa, että markkinoilta on mahdollista löytää osinko-osakkeita, jotka tarjoavat kaksinumeroisen nousupotentiaalin ja osinkotuoton yhdistelmän.

TipRanks-sivustolla täydet viisi tähteä saava Mizuho Securities -yhtiön analyytikko Mizuhon Kumar on TipRanksin 25 parhaan analyytikon joukossa. Hän on etsinyt markkinoilta vahvoja osinkoyhtiötä.

Vahvaa tuloskehitystä

Chesapeake Energy on Pohjois-Amerikan hiilivetyteollisuuteen kuuluva etsintä- ja kehitysyhtiö, joka etsii ja hyödyntää maakaasu- ja öljyesiintymiä.

Chesapeakella on toimintoja eri puolilla Pohjois-Amerikkaa ja sillä on erityisen suuria omaisuuseriä Pennsylvanian Marcellus-liuskealueella ja Louisianan Haynesville-muodostumassa. Yli kaksi kolmasosaa Chesapeaken todennetuista varannoista on maakaasua. Chesapeakella on omaisuutta Teksasin Eagle Ford -muodostumassa, mutta se pyrkii luopumaan tästä asemasta keskittyäkseen Pennsylvanianassa ja Louisianassa sijaitseviin korkean tuoton omaisuuksiinsa.

Chesapeaken viimeisimmän, vuoden 22 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 4,2 miljardia dollaria, mikä on yli kaksinkertainen vuoden 21 kolmannen vuosineljänneksen 1,6 miljardiin dollariin verrattuna. Chesapeaken liiketoiminnan kassavirta oli 1,3 miljardia dollaria ja nettotulos 883 miljoonaa dollaria. Yhtiön oikaistu nettotulos oli 5,1 dollaria osaketta kohti, mikä on 112 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden kolmannella neljänneksellä.

Näiden hyvien tulosten lisäksi Chesapeaken vapaa kassavirta oli kolmoskvartaalilla 773 miljoonaa dollaria. Tämä oli yhtiön ennätys.

Chesapeaken viimeinen osinko maksettiin 1. joulukuuta, ja tavanomaisten ja ylimääräisten osinkojen yhteenlaskettu määrä oli 3,16 dollaria osakkeelta. Tällä määrällä osinko on vuositasolla 12,64 dollaria, ja nykyisellä kurssinoteerauksella osinkotuotto nousee yli 14 prosenttiin. SE on lähes kaksinkertainen viimeisimpiin ilmoitettuihin USA:n inflaatiolukuihin verrattuna.

Chesapeake Energy on analyytikoiden suosikki

Analyytikko Mizuhon Kumar uskoo, että Chesapeake voi jatkossakin tuottaa tuloksia tuottohakuisille osinkosijoittajille.

”Chesapeaken alhaisten kustannusten varanto kahdessa johtavassa kaasuliuskekentässä (Appalachia ja Haynesville) täydentyy verrokkien johtavalla käteistuottokehyksellä. Jatkuvat investoinnit myytävänä olevaan Eagle Ford -omaisuuteen heikentävät yrityksen pääomatehokkuutta, mutta onnistunut myynti voi myös vapauttaa lisäarvoa osakkeenomistajille…Kaiken kaikkiaan uskomme, että hieman alhainen arvostus, jota täydentää vahva vapaan kassavirran generointi ja operatiivinen toiminta, voi voittaa makrotason huolenaiheet”, Kumar toteaa.

Kumar antaa yhtiön osakkeille ostosuosituksen ja asettaa hintatavoitteekseen 155 dollaria. Koska yhtiön osake hinnoitellaan tällä hetkellä noin 88 dollarin hintaan, on analyytikolla vahva usko Chesapeaken tuottopotentiaaliin.

Wall Street näyttää olevan samaa mieltä Kumarin kanssa, sillä kaikki kahdeksan viimeisintä analyytikkoarviota Chesapeakesta ovat positiivisia ja antavat osakkeelle yksimielisen vahva osta -konsensusluokituksen.

Analyytikoiden konsensusodotus tämän vuoden osingolle on 5,82 dollaria, mikä tarkoittaa yksistään osinkotuottona 6,6 prosentin tuottoa. Konsensuksen mukainen tavoitehinta on 146 dollaria. Osinkotuoton ja analyytikoiden odottama kurssinousu tarkoittaa yli 70 prosentin tuottoa.