Pankki: Tämän teknoyhtiön osake voi tuplaantua

Danske Bank antaa ostosuosituksen tanskalaiselle NKT:lle. Yhtiön pitkän aikavälin näkymät ovat valoisat.

NKT yhdistää vihreämmän maailman laadukkaalla sähkökaapeliteknologialla ja on keskeisessä asemassa, kun maailma siirtyy kohti vihreää energiaa. NKT suunnittelee, valmistaa ja asentaa matala-, keski- ja korkeajännitteisiä voimakaapeliratkaisuja, jotka mahdollistavat kestävän energiansiirron. Yhtiön tuotantolaitokset toimivat 100-prosenttisesti vihreällä energialla.

Yhtiöllä on toimistoja ja tuotantolaitoksia 14 maassa ja sillä on yli 4000 työntekijää. NKT A/S on listattu Nasdaq Kööpenhaminassa.

Vuonna 1891 toisen teollisen vallankumouksen aikana perustettu yritys on mukana neljännessä teollisessa vallankumouksessa energiansiirtoon liittyvällä asiantuntemuksellaan ja korkeaa teknologian tasoa edustavilla kustannustehokkailla valmistuslaitoksilla.

Vuonna 2022 NKT paransi taloudellista tulostaan toimitusketjun häiriöistä, makrotalouden hidastumisesta ja inflaation kiihtymisestä huolimatta.

Yhtiön Solutions-liiketoiminta saavutti ennätyskorkean tilauskannan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa myönnettyjen projektisopimusten ansiosta. Applications-liiketoiminnan korkeampi liikevaihtotaso johtui hintojen noususta, kun NKT siirsi korkean inflaatiopaineen useisiin kustannuseriin.

Yhtiön orgaaninen kasvu vuonna 2022 oli 15 prosenttia kolmatta vuotta peräkkäin. NKT:n liikevaihto kasvoi 184 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja oli 1,5 miljardia euroa. Operatiivinen käyttökate 155 miljoonaa euroa vuonna 2022 oli 23,4 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuonna 2021.

NKT:n jatkuvien toimintojen nettotulos vuonna 2022 oli 55 miljoonaa euroa eli 43 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Vuoden 2022 lopussa suurjänniteverkon tilauskanta oli 4,7 miljardia euroa. Käynnissä olevan uusiutuvaan energiaan siirtymisen vetämänä NKT sai vuonna 2022 useita uusia hankkeita, joiden tilauskertymä oli yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. NKT arvioi, että sen kohteena olevilla suurjännitevoimakaapelimarkkinoilla vuonna 2022 myönnettyjen hankkeiden arvo on noin kahdeksan miljardia euroa.

NKT arvioi vuonna 2023 liikevaihdon olevan noin 1,75-1,85 miljardia euroa ja operatiivisen EBITDA:n noin 185-215 miljoonaa euroa. Operatiivinen EBITA oli viime vuonna 155 miljoonaa euroa. Yhtiö siis odottaa sekä liikevaihdon että tuloksen jatkavan selvää kasvua kuluvana vuonna.

Myös yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat erinomaiset.

Danske Bank uskoo, että NKT voisi kaksinkertaistaa liikevaihtonsa vuodesta 2022 vuoteen 2027 mennessä, jolloin myös yhtiön osakekurssi voisi kaksinkertaistua.

”Kun otetaan huomioon ohjeistus yli 8 miljardin euron vuosittaisista suurjänniteprojektien tuomista palkkioista, NKT:n markkinaosuuden säilyttäminen 25–30 prosentissa 2,0–2,4 miljardin euron vuotuisella liikevaihdolla ylittää huomattavasti vuoden 2027 ennusteemme. Capex-investointien jälkeen mallimme viittaa suurjänniteliiketoiminnan 2,2 miljardin euron suuruisen tuottokapasiteettiin. Arvioimme, että jos NKT saavuttaa tämän tason, osakkeen hinta voi nousta yli 700 Tanskan kruunuun vuoteen 2027 mennessä, vaikka se laskisi liikkeelle 50 prosenttia uusia osakkeita”, toteaa Danske Bankin analyytikko Casper Blom.

NKT hakee lupaa mahdollisesti jopa 50 prosentin uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseen. Yhtiö rahoittaa omaa pääomaa kasvattamalla kovaa kasvua ja investointeja.

Danske Bank odottaa NKT:n oikaistun osakekohtaisen tuloksen nousevan viime vuoden 1,0 eurosta 2,7 euroon vuonna 2025. Vuonna 2025 yhtiön P/E-kerroin on Danske Bankin ennusteilla 17,6x ja EV/Ebitda-kerroin 7,8x.

Pankki näkee edelleen NKT:n olevan suotuisassa asemassa ja toistaa NKT:n ostosuosituksen. Osakkeen tavoitehinta on 500 tanskan kruunua, mikä ylittää selvästi tämän hetken 357 kruunun kurssinoteerauksen.