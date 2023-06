Inflaatio hidastuu Yhdysvalloissa – mitä se tarkoittaa keskuspankille ja sijoitusmarkkinoille?

Osakeindeksien väliset tuottoerot ovat olleet historiallisen suuria tänä vuonna.

Yhdysvaltain inflaatio hidastui toukokuussa. Kuluttajahinnat nousivat 4,0 prosenttia vuodessa. Ekonomistien konsensusennuste oli 4,1 prosenttia ja huhtikuun lukema oli 4,9 prosenttia vuodessa. Inflaatio oli toukokuussa 0,1 prosenttia.

Pohjainflaatio pysyi kuitenkin korkeana. Se oli odotetusti 5,3 prosenttia vuodessa. Edellinen huhtikuun lukema oli 5,5 prosenttia vuodessa. Pohjainflaatio oli toukokuussa 0,4 prosenttia. Pohjainflaatiossa ei ole mukana ruoan ja energian hintoja. Näin ollen se indikoi paremmin pidemmän aikavälin inflaatiotrendiä, koska se lasketaan ilman kyseisiä inflaatiokorin volatiileimpia hyödykkeitä.

Toukokuussa kallistuivat erityisesti käytetyt ajoneuvot (+4,4 %), asuminen (+0,6 %) ja liikennepalvelut (+0,8 %). Käytetyt ajoneuvot kallistuivat 4,4 prosenttia sekä huhti- että toukokuussa. Siispä niiden hintatrendi on kääntynyt, mutta hintataso on edelleen 4,2 prosenttia matalampi kuin vuosi sitten.

Asumisen merkittävä kallistuminen ei kuvaa toukokuun tilannetta, sillä vuokrien hintakehityksen tasaantuminen näkyy vasta viiveellä virallisissa inflaatiotilastoissa. Reaaliaikaisen tilaston mukaan vuokrat nousivat toukokuussa vain alle kaksi prosenttia vuodessa. Inflaatiotilaston mukaan ne kallistuivat 8,7 prosenttia vuodessa. Ero on siis merkittävä.

Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan pitävän taukoa koronnostoista

Inflaatio on edelleen korkeampi kuin Yhdysvaltain keskuspankin, Fedin tavoitetaso. Fedin kesäkuun korkokokouksen toinen päivä on keskiviikkona ja korkopäätös julkaistaan 21.00 Suomen aikaan. Markkinoilla odotetaan, että Fed pitää ohjauskoron ennallaan 5,00-5,25 prosentissa. Goldman Sachs arvioi keskuspankin olevan haukkamainen kommenteissaan. Fed saattaa viestiä, että koronnostojen tielle saatetaan palata jo heinäkuussa, jos inflaatiokehitys sitä vaatii.

Kanadalaisen TD Securitiesin Gennadiy Goldberg kommentoi taloussivusto MarketWatchille, että Fedin saattaa olla vaikea kuulostaa uskottavasti haukalta, jos se pitää tauon koronnostoista. Keskuspankki on aiemmin kertonut tekevänsä päätöksiä tuoreen datan perusteella. Sen mukaan pohjainflaatio on liian korkea ja Yhdysvaltain työllisyystilanne on vahva. Goldberg arvioi, että koronnosto on lähempänä kuin mitä markkinat hinnoittelevat. Fed-futuureihin hinnoitellaan keskiviikkona aamupäivällä 95,3 prosentin todennäköisyys sille, että ohjauskorko pidetään ennallaan. Todennäköisyys kasvoi inflaatiotilaston julkistamisen jälkeen. Tiistaina se oli 79,1 prosenttia.

Brittiläisen Payden & Rygelin pääekonomisti Jeffrey Cleveland arvioi, että Fedin palaaminen koronnostojen tielle on erittäin todennäköistä heinäkuussa tai syyskuussa. Cleveland odottaa, että Fed ei nosta keskiviikkona ohjauskorkoa. Heinäkuussa nosto on todennäköisempi. Fed ei saa sitä ennen riittävästi tilastotietoa siitä, että pohjainflaatio olisi varmasti hidastunut.

Cleveland huomauttaa, että osakemarkkinoiden näkökulmasta tilanne on mutkikas. Jos inflaatio on sitkeä ja taloustilanne säilyy hyvänä, niin osakkeet saattavat tuottaa kelvollisesti. Sitä vastoin stagflaation kaltainen tilanne eli korkea inflaatio ja hidastuva talouskasvu, olisi huono yhdistelmä osakkeille.

USA:n osakeindeksien väliset tuottoerot ovat olleet ennätyksellisen suuria tänä vuonna

Osakemarkkinoiden ja -indeksien välinen tuottoero on ollut korkea tänä vuonna. Teknologiasektori on ollut voittaja tekoälybuumin ansiosta. Nasdaq Composite -indeksi on kallistunut 30,7 prosenttia vuoden alusta ja S&P 500 -indeksin teknologiasektori on tuottanut 37,4 prosenttia. Sitä vastoin viime vuoden parhaiten tuottanut S&P 500 -indeksin sektori, energia, on tuottanut sektoreista heikoiten, -6,5 prosenttia vuoden alusta. S&P 500 -indeksi on kallistunut 14,3 prosenttia, mutta Dow Jones Industrial Average vain 3,3 prosenttia tänä vuonna.

Osakemarkkinoiden sentimentti on vahvistunut kurssinousun ansiosta. 7. kesäkuuta päättyneellä viikolla 44,5 prosenttia AAII:n kyselyyn vastanneista amerikkalaisista yksityissijoittajista uskoi osakemarkkinan kallistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Viikkoa aiemmin lukema oli 29,1 prosenttia.

Salkunhoitajat ovat kuitenkin edelleen varovaisia osakemarkkinoiden kehityksen suhteen. Amerikkalaispankki Bank of American kesäkuun kyselyn mukaan salkunhoitajat ylipainottavat joukkolainoja ja alipainottavat osakkeita verrattuna keskimääräiseen allokaatioon viimeisen 20 vuoden aikana. Yksittäisistä osakemarkkinoiden sektoreista defensiiviset sektorit, kuten terveydenhoito, yleishyödykkeet, ja päivittäistavarat, ovat ylipainossa. Sitä vastoin sykliset sektorit, kuten energia ja teollisuus, ovat alipainossa.

Salkunhoitajien varovaisuus ei ole kuitenkaan näkynyt osakemarkkinoilla. S&P 500 -indeksin seuraavan 30 päivän odotettua volatiliteettia kuvaava VIX on laskenut alimmalle tasolle vuoden 2019 jälkeen. VIX on keskimäärin matalampi härkämarkkinan aikana ja korkeampi karhumarkkinassa.

Sijoitusmarkkinoiden riskejä ovat edelleen korkea inflaatio ja korkotaso. Korkean korkotason aiheuttaman luotonannon kiristymisen ja rahoituskustannusten kallistumisen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti yritysten investointihalukkuuteen ja kannattavuuteen. Yrityslainojen luottoriskipreemiot ovat toistaiseksi pysyneet tyypillisissä nousukauden lukemissa, mutta taantuma tänä tai ensi vuonna on monen ekonomistin perusskenaario. Toisaalta myös mahdollisen taantuman kesto ja syvyys vaikuttavat merkittävästi yhtiöiden tuloskehitykseen ja sitä kautta osakemarkkinoihin.