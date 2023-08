Kohonnut korkotaso on merkittävä riski Kojamolle – lopettaa osinkojen maksun

Kojamo haluaa säilyttää investment grade -luottoluokituksen ja siksi yhtiö aikoo toteuttaa säästöohjelman varmistaakseen taloudellisen asemansa.

Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö Kojamo on menettänyt osakekurssistaan tänä vuonna jo 42 prosenttia ja viimeisen vuoden aikana lähes 53 prosenttia.

Yhtiö julkisti torstaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 8,4 prosenttia 109 miljoonaan euroon, mutta voitto laski viime vuoden 95 miljoonasta eurosta 72 miljoonaan euroon.

Kiinteistöyhtiöille tärkeä mittari kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) nousi kuitenkin viime vuoden 42 miljoonasta eurosta 52 miljoonaan euroon.

Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen kertoo, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiön jatkui vakaana, vaikka rahoitus- ja korkomarkkinoiden tilanne yhdistettynä inflaation tuomaan ylläpitokustannusten nousupaineeseen on kiinteistötoimijoille haastava.

Korkojen nousu tuo epävarmuutta kiinteistömarkkinoille

Niemisen mukaan vuonna 2023 markkinoille valmistuu yhä vuosina 2021 ja 2022 aloitettujen uudiskohteiden vuokra-asuntoja runsaasti.

Tänä vuonna Kojamo näki käänteen vuokrausasteessa aiempia vuosia aikaisemmin; vuokrausaste on kehittynyt positiivisesti alkukeväästä lähtien. Vuokrausaste parani edellisvuodesta, ja yhtiö vuokrausasteen nostamiseen tähtääviä toimen-piteitä.

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on kuitenkin jatkunut, eikä korkojen odoteta kääntyvän laskuun lähiaikoina.

”Vaikka korkoriskin suojausasteemme on korkea, aikaisempaa merkittävästi korkeammat korot kasvattavat korkokulujamme uusien rahoitussopimusten myötä. Taseemme on vahva ja maksuvalmiutemme hyvä, mutta rahoitusmarkkinoiden lähiaikojen näkymien johdosta meidän on turvattava asemamme aktiivisin toimenpitein”, Nieminen toteaa.

Niemisen mukaan rakennusmarkkinoilla alkanut vuosi on ollut haastava erityisesti asuntorakentamisessa, ja arviot uusien asuntokohteiden aloituksista ovat Kojamon ennusteiden mukaisesti laskeneet merkittävästi vuoden edetessä.

”Ensi vuonna asuntoja valmistuu selvästi vähemmän, ja kaupungistumisen jatkuminen sekä asuntotarjonnan supistuminen vaikuttavat positiivisesti vuokramarkkinoiden tilanteeseen. Supistuva tarjonta sekä kohonneet ylläpidon ja rahoituksen kustannukset todennäköisesti näkyvät markkinoilla voimakkaammin kohoavina vuokrina vuonna 2024”, toimitusjohtaja toteaa.

Kojamo aloittaa säästöohjelman

Kojamo haluaa säilyttää investment grade -luottoluokituksen ja siksi yhtiö ennakoivia toimenpiteitä varmistaakseen yhtiön taloudellisen aseman.

Rahoitus- ja kiinteistömarkkinoiden epävarmuuden ja aikaisempaa merkittävästi korkeamman korkotason odotetaan kasvattavan yhtiön korkokuluja uusien rahoitussopimusten myötä sekä aiheuttavan merkittävää riskiä yhtiön kannattavuudelle.

Yhtiö tavoittelee vuoden 2024 aikana yhteensä noin 43 miljoonan euron säästöjä kuluissa ja investoinneissa, joista kulujen osuuden arvioidaan olevan noin 18 miljoonaa euroa.

Lisäksi Kojamo aikoo tehostaa toimintaansa sekä mukauttaa organisaatiota vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Ohjelmasta ei arvioida syntyvän merkittäviä kustannuksia.

Viime syksynä tehdyn päätöksen mukaisesti yhtiö ei tee uusia investointeja. Tämän lisäksi Kojamo ei toistaiseksi tule käynnistämään uusia ajanmukaistamishankkeita, ja tulee vähentämään muita kuin vuokrausta tukevia korjauksia, kuitenkin niin, ettei korjausvelkaa synny.

Osinkohanat löydään kiinni

Yhtiö pitää mahdollisena kiinteistömyyntien toteuttamista seuraavan 12 kuukauden aikana. Lisäksi yhtiön hallitus tulee esittämään kevään 2024 yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2023 ei jaettaisi. Kaikki mainitut toimenpiteet tähtäävät yhtiön kannattavuuden säilyttämiseen ja luottoluokituksen turvaamiseen.

Osana säästöohjelmaa Kojamo käynnistää muutosneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on koko Kojamon henkilöstö, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa.

Suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 70 työntekijän lomauttamiseen toistaiseksi ja enintään 20 työntekijän työsuhteen irtisanomiseen kuitenkin niin, että toimenpiteiden kohteena olisi yhteensä enintään 80 työntekijää.

Yhtiö on täsmentänyt näkymiään, mutta kylläkin vain pieneltä osin.

Kojamo arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2023 edellisestä vuodesta 7–9 prosenttia, kun aiempi arvio oli aiemmin 7–10 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2023 olevan 158–167 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja. Aiempi arvio oli 153–165 miljoonaa euroa.