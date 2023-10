Suomeen rantautuva digipankki tarjoaa 4,0 prosentin koron määräaikaistalletukselle

Suomalaistaustainen Saldo Bank tuo määräaikaistalletuksen kotimaisille säästäjille.

Yleinen korkotaso on ollut useita vuosia hyvin alhainen, minkä vuoksi pankkien käyttötilien korot ovat olleet nollilla. Vain säästötileiltä on säästäjä voinut saada jonkinlaista korkoa. Keskuspankki EKP on kuitenkin viime vuosina nostanut ohjauskorkoja, mikä on nostanut markkinakorkoja.

Se luo pankeille paineita myös talletuskorkojen nostoon.

Nordea nosti useiden sen säästötilien korkoja syyskuussa vähintään 3,0 prosenttiin ja lokakuun alusta lähtien käyttötilille aletaan maksaa korkoa 0,25 prosenttia. Alisa Pankki puolestaan tarjoaa talletusajan pituudesta riippuen saat korkoa 2,75 – 3,50 prosenttia.

Kotimainen talletusmarkkina saa lisää kilpailua, kun fintech-yritys Saldo Bank avaa lokakuun alussa pankkitoiminnan Suomessa.

Yhtiön ensimmäinen tuote on perinteinen määräaikaistalletus, jolle pankki myöntää markkinan korkeinta korkoa.

Saldo Bank maksaa 24 kuukauden talletukselle 4,0 prosentin korkoa, joka on noin 0,5 prosenttiyksikköä toiseksi parasta tarjousta korkeampi.

“Tähän asti suomalaiset ovat menettäneet varallisuuttaan pitäessään rahojaan käyttötileillä. Haluamme tuoda vauhtia pankkien väliseen korkokisaan niin, että talletusten korot olisivat asiakkaille nykyistä reilummat”, Saldo Bankin toimitusjohtaja Jarkko Mäensivu sanoo.

Määräaikaistalletus on kiinteäkorkoinen määräaikainen talletus. Talletusta tehtäessä sovitaan talletussumma, kiinteä muuttumaton korko sekä määräaika, jonka aikana tilillä olevaa talletusta ei voi nostaa ulos. Mikäli tallettaja tarvitsee rahansa takaisin aikaisemmin, korkoa ei makseta talletuksesta ollenkaan.

Määräaikaistileille talletetut varat ovat normaalin tavan mukaan talletussuojan piirissä.

Saldo Bank teki strategisen käännöksen vuonna 2019, kun se lähti luomaan itsestään kansainvälistä digitaalista pankkia. Tärkeä askel koitti lokakuussa 2021. Tällöin Saldo Bank sai erikoispankkitoimiluvan Euroopan keskuspankilta.

Pankkitoimiluvan notifikaatio eli luvasta ilmoittaminen Suomeen saatiin onnistuneesti päätökseen syyskuussa, mikä mahdollisti pankkipalveluiden tarjoamisen nyt myös kotimaassa.

“Yhtiön pankkipalveluiden kehityksen keskus on Liettuassa, jossa Saldo Bank avasi määräaikaistalletukset ja lainat alkuvuodesta 2023. Tämän lisäksi Saldo Bank tarjoaa määräaikaistalletuksia Saksan markkinoilla”, Mäensivu kertoo.

Mäensivun mukaan seuraava tavoite on avata pankkitoiminta onnistuneesti myös Ruotsin markkinoilla 2024 alkuvuoden aikana ja jatkaa liiketoiminnan skaalaamista kansainvälisesti.

Viimeisen kahden vuoden aikana yhtiön Vilnan toimisto on moninkertaistanut henkilöstönsä, työllistäen tällä hetkellä yli 50 henkilöä. Se toimii myös Saldo Bankin globaalina pääkonttorina.

Saldo Bankin toimintamalli perustuu täysin digitaaliseen ja automatisoituun luotonmyöntöjärjestelmään, joka mahdollistaa henkilökohtaiset ja reaaliaikaiset lainatarjoukset.