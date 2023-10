Talenomin tulosvaroitus tuli puun takaa – osake sukeltaa lähes 9 prosenttia

Talenom on varautunut kovaan kasvuun, mutta suhdannetilanne vei suunnitelmilta pohjan pois.

Kirjanpitorutiinien digitalisaatioon ja automatisaatioon luottava tilitoimisto Talenom on ollut viime vuosien yksi Helsingin pörssin menestyjistä.

Luvut puhuvat puolestaan. Liikevaihdon kasvu on vaihdellut viimeisen viiden vuoden aikana 12-27 prosentin vuosikasvun välillä. Sijoitetun pääoman tuotto on ollut jatkuvasti vähintään 15 prosenttia ja osinkopotti on noussut säännöllisesti.

Nyt tilitoimistokone kuitenkin yskii.

Jo toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala kertoi, että liikevaihto jäi tavoitellusta tasosta yleisen talouden hiipumisen heijastevaikutusten ja heikon Ruotsin kruunun kurssin vuoksi.

”Talouden yleinen hiipuminen johti asiakaskohtaisten volyymiperusteisten laskutusten pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa sekä yritystoiminnan lopettamisien lisääntymisiin”, hän kertoi.

Nyt yhtiö julkisti tulosvaroituksen, jossa se laskee ohjeistustaan vuodelle 2023 sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta heikon suhdannetilanteen heijastevaikutusten sekä kertaluontoisen alaskirjauksen vuoksi.

Tulosvaroitus tuli markkinoille yllätyksenä. Siitä kertoo Talenomin osakkeen raju kurssireaktio Helsingin pörssissä; osake syöksyi 8,8 prosenttia alaspäin.

Liikevoitto jää viime vuodesta

Uuden ohjeistuksen mukaisesti Talenom arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 120–125 miljoonaa euroa, käyttökatteen noin 30–34 miljoonaa euroa, vertailukelpoisen liikevoiton ilman ohjelmistojen alaskirjauksia noin 10–13 miljoonaa euroa ja liikevoiton noin 7–10 miljoonaa euroa.

Viime vuonna Talenomin liikevaihto oli 102 miljoonaa euroa, käyttökate 32 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15 miljoonaa euroa.

Aiemmassa ohjeistuksessa yhtiö oli odottanut vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 125–130 miljoonaa euroa sekä euromääräisen käyttökatteen ja liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.

Talenom kertoo tiedotteessaan, että se lähti vuoteen 2023 voimakkaan kasvustrategian mukaisesti ”resursoiden kovaa kasvua”.

Markkinatilanne kuitenkin muuttui kevään aikana merkittävästi. Yhtiön kasvu on ollut kuluvan vuoden aikana tavoiteltua hitaampaa talouden yleisen hiipumisen heijastevaikutusten seurauksena Suomessa ja Ruotsissa. Talouden heikko suhdanne on johtanut asiakaskohtaisen laskutuksen pienenemiseen asiakkaiden liiketoimintojen supistuessa sekä liikevaihdon ennakoitua pienempään kasvuun.

Kannattavuuden oikaisutoimenpiteet purevat ensi vuonna

Talenom varautui rekrytoinneissaan voimakkaampaan kasvuun, mikä yhdessä tavoiteltua heikomman liikevaihdon kanssa on painanut kannattavuutta.

Toisella vuosipuoliskolla edelleen heikentyneen suhdanteen vuoksi keväällä aloitettujen kannattavuuden parannustoimien vaikutus ei ehdi näkyä riittävästi loppuvuoden aikana. Nämä toimet ovat kuitenkin yhtiön edenneet suunnitellusti ja parantavat merkittävästi ensi vuoden kannattavuuspohjaa samalla ylläpitäen strategian mukaiset kasvun edellytykset. Yhtiön liiketoiminta on edelleen toimialaan nähden erittäin kannattavaa.

Talenomin arkkitehtuuriuudistus on edennyt suunniteltua nopeammin, ja sen myötä vanhoja Suomessa käytettyjä ohjelmistoja poistetaan käytöstä. Yhtiö tekee kolmannella vuosineljänneksellä noin 3,2 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen ohjelmistoinvestoinneista.