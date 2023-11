Analyytikko: Liian aikaista hypätä Nokian Renkaiden kelkkaan

Handelsbanken antaa edelleen myyntisuosituksen rengasyhtiön osakkeille.

Nokian Renkaat on taivaltanut melkoista korpitaivalta viime vuodet. Yhtiö on kärsinyt pahasti Venäjän liiketoiminnan alasajosta. Se on näkynyt yhtiön osakekurssin jyrkkänä laskuna. Nyt haasteena on yleisen makroympäristön epävarmuus.

Rengasyhtiö antoi tulosvaroituksen 25. lokakuuta. Yhtiö alensi ohjeistustaan vuodelle 2023. Yhtiö odottaa nyt segmentit yhteensä liikevaihdon olevan vuonna 2023 noin 1,15–1,2 miljardia euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin noin 5,5–6,0 prosenttia. Aiemmin yhtiö odotti segmentit yhteensä liikevaihdon olevan 1,3–1,5 miljoonaa euroa ja segmentit yhteensä liikevoittomarginaalin 6–8 prosenttia.

Viime vuonna Nokian Renkaiden liikevaihto oli 1,35 miljardia euroa ja liikevoittomarginaali 1,3 prosenttia.

Yhtiön mukaan haastavat markkinaolosuhteet ovat jatkuneet auto- ja rengasalalla kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja jälleenmyyjien rengasvarastot ovat korkealla tasolla.

Jälleenmyyjäasiakkaiden keskittyminen varastonhallintaan sekä alhainen kuluttajaluottamus vaikuttavat rengaskysyntään ja -myyntiin aiemmin ennakoitua negatiivisemmin. Myös valuutoilla on negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden liikevaihtoon.

”Lyhyen aikavälin epävarmuuksista huolimatta katteet ovat pysyneet hyvällä tasolla, ja asiakkailtamme saadun palautteen perusteella arvioimme, että markkinaosuutemme premium-talvirenkaissa on säilynyt ennallaan tai parantunut”, sanoo Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Jukka Moisio.

Nokian Renkaat lisää kapasiteettia Romaniaan

Yhtiö julkisti kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa tämän viikon tiistaina.

Segmentit yhteensä liikevaihto laski 17,2 prosenttia vertailukaudesta, 276 euroon viime vuoden 334 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoisilla valuutoilla segmentit yhteensä liikevaihto laski 12,7 prosenttia johtuen haastavasta auto- ja rengasmarkkinasta sekä jälleenmyyjien korkeista varastoista.

Kuva: Nokian Renkaat Oyj.

Segmentit yhteensä liikevoitto oli kuitenkin 19,6 miljoonaa euroa positiivinen, kun se viime vuonna oli miinuksella -17,9 miljoonaa euroa.

Moisio kertoo, että rengasyhtiö jatkoi kolmannen vuosineljänneksen aikana strategisten investointien edistämistä kapasiteetin lisäämiseksi ydinmarkkinoillaan. Romaniaan rakenteilla oleva uusi henkilöauton renkaita valmistava tehdas alkaa muotoutua ja etenee aikataulussaan. Kyseisestä tehtaasta tulee maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästötön rengastehdas, ja ensimmäisten renkaiden on tarkoitus valmistua siellä vajaan vuoden sisällä.

Neljänneltä vuosineljännekseltä, joka on Nokian Renkaiden tärkein sesonki vuonna 2023, yhtiö odottaa vahvaa rahavirtaa.

”Vaikka markkina on tällä hetkellä haastava, pitkän aikavälin tavoitteemme säilyvät ennallaan”, Moisio toteaa.

Yhtiöllä on kunnianhimoiset tavoitteet nostaa rengastuotanto 15 miljoonaan renkaaseen nykyisestä seitsemästä miljoonasta vuoteen 2027 mennessä. Romanian tehdas on yksi keino tämän tavoitteen tavoittelussa.

Epäilyksiä kunnianhimoisten kannattavuustavoitteiden realistisuudesta

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen toteaa pankin aamukatsauksessa, että Nokian Renkaiden varastotasot ovat olleet koholla talvirengassesongin alla, ja heikko kuluttajaluottamus on saanut rengaskauppiaat varovaisiksi tilausten suhteen.

Nokian Renkaiden osakekurssi viimeisen viiden vuoden ajalta.

”Me laskimmekin 2023 ennusteita kuvastamana paremmin heikkoa kysyntää. Odotamme ensi vuoden olevan parempi, kun varastotasot palailevat kohti normaalitilannetta”, hän toteaa.

Nokian Renkaiden kannattavuustavoite herättää epäilyksiä.

Jos yhtiö tavoittaa 16 prosentin liikevoittomarginaalin kannattavuustavoitteen, vuoden 2027 tuloksen pitäisi olla 300 miljoonaa euroa, kun sen arvioidaan tänä vuonna olevan 68 miljoonaa euroa, Heinonen laskee

”Jos tavoitteet saavutetaan, vaikuttaa yhtiön arvostus varsin houkuttelevalta. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että nyt on liian aikaista hypätä kyytiin. Erityisesti liikevoiton tavoite herättää meissä epäilystä”, analyytikko toteaa.

Heinosen mukaan yhtiön strateginen keskittyminen premium-renkaisiin on ymmärrettävää, mutta kilpailijoilla on varmasti samanlaisia suunnitelmia.

”Aika näyttää, onko Nokian Renkaiden brändiarvo Pohjoismaiden ulkopuolella riittävän vahva tukemaan premium-hinnoittelua”, analyytikko toteaa.

Handelsbankenin kolmen vuoden tavoitehinta Nokian Renkaiden osakkeelle on 9,0 euroa. Suosituksen pankki pitää myy-tasolla.