Hallituksen esitys: Vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotuki pois vuonna 2027

Hallituksen lakiehdotus on mollivoittoinen uutinen 400 000 suomalaiselle eläkesäästäjälle.

Hallitus esittää, että vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotuki poistetaan vuoden 2027 alusta. Esitys perustuu linjaukseen, jonka hallitus teki kehysriihessään viime keväänä. Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista torstaina 20. maaliskuuta.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta. Valtiovarainministeriön arvion mukaan muutos kasvattaa verotuloja 57 miljoonalla eurolla vuonna 2027.

Vakuutuksen perusteella maksettavan eläkkeen verotus pysyy pääosin ennallaan. Kuitenkin enintään 5 000 euron suuruiset eläkesäästöt voisi nostaa kertasuorituksena lain voimaantulon jälkeen ilman, että suoritusta verotetaan korotettuna.

Verovelvollinen saa nykyisin vähentää verotuksessa vapaaehtoisen eläkesäästämisen maksut. Vähennysoikeus koskee vapaaehtoisia yksilöllisiä eläkevakuutuksia, pitkäaikaissäästämissopimuksia eli PS-sopimuksia sekä työntekijän maksuosuutta kollektiivisesta lisäeläketurvasta.

Tällä hetkellä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja voi vähentää verotuksessa enintään 5 000 euroa vuodessa. Tämä koskee sekä yksilöllisiä eläkevakuutuksia että pitkäaikaissäästämissopimuksia. Verovähennys tehdään ensisijaisesti pääomatuloista.

Työnantajan ottaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen osalta työntekijälle verovapaa etu on enintään 8 500 euroa vuodessa, mikäli vakuutus täyttää tuloverolaissa säädetyt edellytykset.

Pankkeja ja vakuutuslaitoksia edustava Finanssiala ry (FA) on johdonmukaisesti vastustanut vapaaehtoisen eläkesäästämisen ehtojen kiristämistä.

Järjestön mukaan hallitus vetää maton alta yli 400 000 suomalaiselta, joilla vielä on vapaaehtoinen eläkevakuutus tai PS-tili, joilla suomalaiset saattoivat varautua vanhuuteen. FA:n mukaan hallitus lupasi ohjelmassaan lisätä kannustimia vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen, mutta esittääkin nyt eläkesäästämisen maksuosuuksien verovähennysoikeuden poistamista.

Esitys käytännössä lopettaa vapaaehtoisen eläkesäästämisen Suomesta, Finanssiala varoittaa.

”Päätöksellään hallitus toimii paitsi omaa ohjelmaansa, myös omia EU-päätöksiään vastaan. EU-lainsäädännöllä on pyritty edistämään vapaaehtoista eläkesäästämistä jo jonkin aikaa, ja myös Suomi on EU-tasolla sitoutunut kehittämään eläketuotteita ja pitkän aikavälin säästötuotteita. Tässä valossa päätös on käsittämätön”, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi kummastelee.

Väestön ikääntyminen asettaa paineita julkiselle taloudelle eläkemenojen kasvun lisäksi myös hoivamenojen kasvun myötä.

FA:n mukaan vapaaehtoinen eläkesäästäminen lieventää paineita lykkäämällä tuloja elinkaaren siihen vaiheeseen, kun hoivamenot kasvavat. Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tukee myös kansankapitalismia.

Myös Veronmaksajain Keskusliitto vastustaa hallituksen lakiesitystä.

Järjestön mukaan vapaaehtoisessa eläkesäästämisessä varat sidotaan tiukoin ehdoin jopa vuosikymmeniksi, ja eläkesäästäminen edellyttää kansalaiselta erityistä pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta. Tällöin kansalaisen on myös voitava luottaa säästämisen keskeisten pelisääntöjen pysyvyyteen koko säästämisaikana.

Veronmaksajien mukaan yhteiskunnalla on siksi aivan erityinen velvoite huolehtia omalta osaltaan säästämiseen liittyvistä ehdoista ja edellytyksistä. Verokohtelun kestävyys ja johdonmukaisuus on yksi tärkeä osa kansalaisen eläkesäästämiseen liittyviä perusteltuja odotuksia, joiden suojaamisesta on huolehdittava kaikessa lainsäädännössä.

”Esitetty eläkesäästöjen verokohtelun olennainen muuttaminen kesken kaiken ei ole reilu, saati hyväksyttävä”, totesi liiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen tammikuussa.