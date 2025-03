Markkinoiden myllerrys avaa uusia tuottomahdollisuuksia kotikonnuilta

Sijoittajille alkuvuosi 2025 on tarjonnut sekä mahdollisuuksia että uhkia – molemmat tekijät pysyvät läsnä myös tästä eteenpäin.

Säästöpankkiryhmän tuoreen Markkinaluotaimen mukaan lyhyellä aikavälillä Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakemarkkinat ovat Yhdysvaltoja houkuttelevampia.

USA:n osakemarkkinat ovat tuottaneet negatiivisesti ja myös kehittyvät maat ovat pärjänneet huonosti. Yhdysvaltojen S&P 500 on laskenut 7,8 prosenttia huipustaan, ja teknologiapainotteinen Nasdaq Composite on laskenut jo 11,3 prosenttia huipustaan.

Sektoreista korkeasti arvostetut teknologia ja kestokulutushyödykkeet ovat olleet suurimpia laskijoita.

Lasku on ainakin osittain johtunut arvostuskertoimien normalisoitumisesta, kun sijoittajasentimentti on heikentynyt viime vuoden lopun huipputasoilta. Kurssilaskun myötä osakkeiden P/E-arvostukset ovat

muuttuneet edullisemmiksi, kun esimerkiksi Nasdaq Composite -indeksin arvostus on laskenut lähelle 10 vuoden historiallista keskiarvoaan.

Yhdysvaltojen talous perustuu vahvasti maan sisäisiin kuluttajamarkkinoihin. Amerikkalaisilla kuluttajilla on ollut alkuvuonna huolenaiheita – tulliuutiset, sitkeä inflaatio ja kasvanut riski taantumasta. Nämä huolet näyttävät vaikuttavan kulutukseen sekä varakkaiden että matalatuloisten keskuudessa, niin välttämättömyyksien kuin luksustuotteidenkin osalta.

Donald Trump sekoittaa pakkaa

Päänvaivaa sijoittajille tuo myös maan nykyhallinnon talouspolitiikka.

Epävarmuus Donald Trumpin politiikan ja Fedin rahapolitiikan suhteen on markkinoilla koholla. Lisäksi teknologiaosakkeiden korkea arvostustaso pienentää amerikkalaisosakkeiden tuottopotentiaalia jatkossa, uskoo Nordean päästrategi Antti Saari.

Presidentti Donald Trump ajaa tällä hetkellä talouspolitiikkaa, jonka lopullista tavoitetta sijoittajat yrittävät ymmärtää. Epävarmuus tuontitullien ympärillä jatkuu ainakin kevään ajan, mikä vaarantaa USA:n talouskasvunäkymiä.

Trump on käynnistänyt toisella presidentin virkakaudellaan ennennäkemättömän voimakkaat kauppapoliittiset toimet asettamalla tulleja keskeisille kauppakumppaneilleen.

Kauppataseen epätasapaino on Trumpille keskeinen huolenaihe, ja hän on jo varhain toisella kaudellaan asettanut aggressiivisia tulleja EU:lle, Meksikolle, Kiinalle ja Kanadalle.

Trump on antanut määräyksen 25 prosentin lisätulleista kaikelle teräkselle ja alumiinille, joka tuodaan Kanadasta Yhdysvaltoihin. Presidentti oli jo aiemmin määrännyt Kanadan teräkselle ja alumiinille 25 prosentin tullit.

Trump on myös ilmoittanut 25 prosentin tuontitullista EU:sta Yhdysvaltoihin tuotavalle alumiinille ja teräkselle 12. maaliskuuta alkaen.

”Trump on viimeaikaisissa puheissaan korostanut, että kipua pitää kestää saavuttaakseen suuruutta. Siitä ei kuitenkaan liene epäilystäkään, etteikö Yhdysvaltojen kasvutalkoot alkaisi hyvissä ajoin ennen marraskuun 2026 välivaaleja”, kertoo Säästöpankkiryhmän markkinastrategi Kalle Ainala.

Suomi-osakkeissa tuottomahdollisuuksia

Euroopan osakemarkkinat, mukaan lukien Suomi, ovat pärjänneet hyvin poliittisista myllerryksistä huolimatta. Ainalan mukaan seuraavan puolen vuoden aikana Eurooppa ja kehittyvät markkinat ovatkinYhdysvaltoja houkuttelevampia.

Suomen talouskehitys on ollut viime vuosina heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Tähän on monia syitä, osa niistä rakenteellisia ja osa suhdanneluontoisia.

Vaikka Suomen talouden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat yhä varsin vaisut, suomalaisen sijoittajan tulevaisuus voi kuitenkin olla paljon valoisampi.

Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat varsin kansainvälisiä ja valtaosa niiden liikevaihdosta tulee ulkomailta. Niinpä Suomen pörssin kehitykseen vaikuttaa Suomen taloutta enemmän globaalin talouden tilanne.

”Toimintaympäristön elpymisen jatkuessa Suomen markkina tulee kuitenkin pärjäämään suhteessa paremmin voimakkaan suhdanneherkkyytensä johdosta. Pidemmällä aikavälillä näemmekin Suomen osakemarkkinoissa huomattavaa potentiaalia”, summaa Ainala.

Helsingin pörssin yhtiöt ovat keskimäärin vahvassa kunnossa ja yritysten näkymät ovat parantumassa.

Helsingin pörssin kehitys on ollut muita markkinoita heikompaa viime vuodet ja tulokset ovat laskeneet jo kuusi kvartaalia peräjälkeen. Tilanne kuitenkin taittui päättyneellä tuloskaudella, jolloin tulosyllätykset painottuivat positiiviselle puolelle ja myös yhteenlaskettu liikevoitto kohosi.

Tuloskäänteen ansioista kotimaisten osakkeiden kurssikehitys on ollut vahvaa alkuvuonna, kun esimerkiksi pörssin suurimpien yhtiöiden OMX Helsinki 25 on kivunnut 8,0 prosenttia alkuvuonna.

Korkomarkkinoilla merkittäviä muutoksia

Markkinoiden odotukset korkojen kehityksestä ovat muuttuneet huomattavasti vuoden alkuun verrattuna.

Yhdysvaltojen uusi hallinto ja sen talouspolitiikka, erityisesti tariffien uhka, ovat keskeisiä tekijöitä. Lisäksi Saksan suunnitelmat rahoittaa investointeja lisävelalla ovat nostaneet pitkien korkojen tasoa, mikä on vaikuttanut myös Suomen valtionlainoihin.

Euroopan keskuspankin (EKP) odotetaan jatkavan koronlaskujaan, ja markkinat ennustavat EKP:n talletuskoron laskevan kahteen prosenttiin loppuvuoden aikana.

“Inflaatiokehitys on nyt lupaavaa, ja euroalueen talouskasvun pysytellessä vaisuna odotamme sen hidastuvan kohti EKP:n tavoitetasoa. Tariffeilla on kuitenkin inflaatiota kohottava vaikutus, ja euromaiden fiskaalielvytystä seuraava talouskasvun piristyminen mahdollistaa myös maltillisemman rahapolitiikan toteuttamisen”, kertoo Säästöpankkiryhmän korkosalkunhoitaja Mikko Rautiainen.

Markkinoiden odotuksista huolimatta Säästöpankkkiryhmä uskoo, että EKP joutuu laskemaan talletuskoron selvästi alle kahden prosentin.