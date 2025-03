Tuleeko suomalaisista salmiakkikansaa? Kaksi suosikkituotetta päätähuimaavissa hinnoissa

Helmikuun puolella suomalaiset huokaisivat jo helpotuksesta, kun kuluttajahintojen nousu hidastui. Tammikuussa kuluttajahinnat olivat nousseet 0,7 prosenttia, mutta helmikuun puolella nousu oli vain 0,5 prosenttia.

Helmikuun inflaatioluku oli matalin viiteen vuoteen, joten parannusta oli selvästi ilmassa. Kaupassa käynti helpottui, vaikkakin marginaalisesti, kun kuitin loppusumma oli tammikuuta ja edellisiä kuukausia alhaisempi.

Suomalaisten kaksi suosikkituotetta, suklaa ja kahvi, ovat kuitenkin olleet huimassa nousussa.

Monet suomalaiset ovat jo kuukausien ajan katsoneet hampaat irvessä suklaan ja kahvin kilohintojen nousua. Ainakin joidenkin lähteiden mukaan kahvin hinta tuskin tulee tulevaisuudessa palaamaan takaisin entiseen.

Kahvin hinta nousee eikä edelliseen ole paluuta

Helmikuussa kahvin hinta nousi 31 prosenttia ja suklaan hinta 26 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kahvin hinta tulee mitä todennäköisimmin nousemaan entisestään, mikä on painajaismainen uutinen suomalaisille, jotka kuluttavat vuosittain kahvia enemmän kuin mikään muu maailman maa.

Suomalaiset, jotka juovat jopa keskimäärin neljä kuppia kahvia päivässä, saattavat muuttua uniseksi kansaksi, jos kahvin hinnan nousu ei hidastu.

Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan ja elintarviketieteiden tohtorin Sari Forsman-Huggin mukaan raakakahvin hinta on noussut edelleen alkuvuodesta.

“Tammikuussa kahvi maksoi 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa”, Forsman-Hugg kertoo IS:lle.

Tällä hetkellä useissa kaupoissa, kuten S-ryhmän kaupoissa, perinteinen Juhla Mokka maksaa jo yli seitsemän euroa. Kalliimpiin kahveihin kuuluvat muun muassa Pauligin Cafe New York ja Löfbergin kahvit. Edullisimpia kahveja sen sijaan ovat kauppojen omat brändit.

Paahtimoille raakakahvin hinta on noussut enemmän kuin mitä kuluttajille myytävän kahvin hinta. Syynä on ollut muun muassa maailmalla vaihtelevat sääolosuhteet, jotka ovat tehneet kahvipapujen kasvattamisesta haastavampaa.

Forsman-Hugg sanoo uskovansa, että vaikka hintapiikkejä voi tulla, kahvin hinnan nousu tulee ennemmin tai myöhemmin tasoittumaan. Hänen mukaansa entiseen ei kuitenkaan ole paluuta.

“Tuskin on paluuta aikaisempiin edullisiin hintoihin. Myös kahvin kysyntä maailmalla on koko ajan ollut kasvussa”, hän lisää IS:lle.

Hän kuitenkin arvelee, että vahvana kahvikansana tunnetut suomalaiset tuskin vähentävät kahvin kulutusta, vaan säästävät ennemmin jostain muusta.

Hyvä uutinen on myös se, että tarjouksiakin on saatavilla.

“Kaupat käyttävät kahvia myös sisäänheitto­tuotteena ja tarjoustuotteena. Suomalaiset ovat kahvikansaa, ja tarjoukset varmasti houkuttelevat asiakkaita kauppaan”, Forsberg-Hugg toteaa.

Kaakaopapujen hinnannousu vaikuttaa myös Fazerin hintalappuun

Suomalaisten suosikkisuklaatkin ovat kokeneet hinnannousua jopa niin paljon, että joulukuussa ostettujen joulusuklaiden määrä putosi roimasti. Vaikka suklaan ostamiseen joulukuussa 2024 kulutettiin sama määrä rahaa kuin ennenkin, rahamäärällä irtosi kilomääräisesti paljon vähemmän suklaata.

Suklaan ystävät ovat jo huomanneet kaupassa käydessään, että aikaisemmin 2,49 euroa maksanut Fazerin 200 gramman maitosuklaa maksaa nyt jo roimasti yli neljä euroa. Se merkitsee jopa yli 90 prosentin hinnannousua vain vuoden sisään.

Vuoden 2023 keväällä kaakaon kilohinta oli noin kolme euroa. Tämän vuoden hintaennätys on jopa 10 euroa kilolta, eli hinnankorotusta on tullut jopa 150 prosenttia.

Kahvipapujen tapaan myös kaakaopavut ovat kärsineet huonoista sääolosuhteista, mikä on vaikuttanut sadon suuruuteen ja näin ollen kaakaon hintojen nousuun.

Fazer totesi IS:lle, että tulevaisuuskaan ei ole varmaa.

“Hinnat ovat edelleen hyvin lähellä ennätystasoja. Satonäkymät ovat edelleen heikot tälle satovuodelle sekä globaalit varastotasot ovat hyvin matalat. Ennusteissa on myös merkittäviä epävarmuuksia. Erilaiset ennusteet satovuoden taseesta vaihtelevat alijäämäisestä maltilliseen ylijäämään. Toteumasta riippuen hinnat voivat edelleen nousta”, Fazerilta sanotaan.

Suomalaisille hyvä uutinen on kuitenkin se, ettei Fazer ole jäänyt lepäämään laakereilleen. Sen sijaan Fazerilla on käynnissä tutkimushankkeita, joissa kaakaopulaan on varauduttu.

“Meillä on muun muassa tutkimushanke, jossa tutkitaan kaakaon kasvattamista bioreaktorissa ja olemme myös testanneet kuluttajilla suklaankaltaista makeislevyä, jossa kaakao onkin korvattu rukiilla”, Fazerilta sanotaan.

Toistaiseksi näyttää siltä, ettei hintoihin ole tulossa helpotusta. Sekä kahvin että suklaan hintoihin vaikuttavat paljon edelliset papusadot, ja jos hyviä satoja ei ole, hinnat kipuavat pilviin.

MTV Uutisten kyselyjen mukaan suomalaiset eivät kuitenkaan ole luopumassa kahvista saati vaihtamassa teehen.