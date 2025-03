Kansalaisille uusi vaurastumistili – Osakesäästäjiltä rohkeita muutosesityksiä sijoittajan verotukseen

Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Karri Salmi.

Suomen Osakesäästäjät julkaisi ”veromanifestin”, joka on suunniteltu vauhdittamaan Suomen talouskasvua ja tukemaan kansalaisten vaurastumista. Manifesti on osa järjestön laajempaa pyrkimystä parantaa suomalaisten sijoitusympäristöä ja keventää sijoitustoiminnan verotusta.

Suomessa pääomaverotus on kansainvälisesti vertailtuna kireää, mikä on hidastanut yksityissijoittamisen kasvua ja kansalaisten vaurastumista, Osakesäästäjät uskoo. Uudistuksen myötä Osakesäästäjät haluaa luoda kannustimia sijoittamiselle ja sijoitusinnon lisäämiselle kaikissa väestöryhmissä.

”Veromanifestimme esittää ratkaisevia toimenpiteitä, jotka eivät ainoastaan edistä suomalaisten taloudellista hyvinvointia, vaan myös vahvistavat Suomen asemaa houkuttelevana sijoituskohteena”, Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Karri Salmi toteaa. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Pääomatulojen saamistapa vaikuttaa tällä hetkellä pääomaverotukseen. Jos sijoittaja myy osakkeitaan tai rahastojaan alle 1 000 eurolla kalenterivuoden aikana on pääomatulo verovapaa ja jos henkilö saa alle 1 000 eurolla osinkoja pörssiyhtiöistä, maksetaan osingoista täysimääräiset verot.

Uusi perusvähennys, joka suosisi aloittelevia sijoittajia

Suomen Osakesäästäjien tavoitteena on yksinkertaistaa verotusta, poistaa kannustinloukut ja kannustaa suomalaisia vaurastumaan. Siksi järjestö esittää, että pienistä luovutuksista luovutaan, ja tilalle tulisi pääomatulojen veronkantoon 1 000 euron perusvähennys.

Kun sijoitussummat kasvavat, on vaikutus pienempi. Järjestelmä suosisi Osakesäästäjien mukaan käytännössä vain aloittelevia sijoittajia, sekä silloin kun sijoitusvarallisuutta ei ole erityisen paljon.

Tämä perusvähennys poistaa ”pienten luovutusten” aiheuttaman kannustinloukun, Osakesäästäjät uskoo.

Yksityissijoittajan kannalta on tällä hetkellä merkitystä, saako pääomatuloa osinkoina tai luovutusvoittoina. Uudessa Osakesäästäjien esittämässä mallissa olisi samantekevää, mitä kautta pääomatulo syntyy. Tappiot olisivat vähennyskelpoisia samalla tavalla kuin nytkin, eikä niihin tulisi perusvähennystä.

”Tämä kannustin houkuttelee hyvinkin todennäköisesti varoja tileiltä, joissa on 30 prosentin lähdevero. On kaikkien eduksi saada tilivarat parempaan käyttöön, ja fiskaalinen vaikutus pitkällä tähtäimellä on merkittävä”, Osakesäästäjät toteaa.

Perusvähennys on järjestön mielestä hyvin oikeudenmukainen. Ellei pääomatuloja ole, ei ole mitään vähennettävissä. Lisäksi kaikki sijoittajat, myös vuokranantajat hyötyisivät tästä. Järjestelmä olisi lisäksi helppo ymmärtää ja teknisesti helppoa toteuttaa.

Suomen Osakesäästäjien mielestä pääomaverokanta on kansainvälisesti korkea ja keskipitkällä tähtäimellä sitä olisi syytä laskea muutamalla prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä järjestö ei kuitenkaan esitä pääomaverokannan laskemista.

Pääomaverotuksen yhtenäistäminen tavoitteena

Sen sijaan Osakesäästäjät ehdottaa, että listattujen ja ei-listattujen yhtiöiden osingot yhtenäistettäisiin siten, että omistajan kokonaisveroaste sekä listatuissa, että listaamattomissa yhtiöissä olisi 30 prosenttia.

”Ehdotamme, että 58,33 prosenttia osingosta olisi jatkossa verovapaata tuloa, jolloin kaikissa omaisuusluokissa omistajan vero olisi sama, yhteisöveron ollessa 20 prosenttia”, Osakesäästäjät toteaa.

Suomen Osakesäästäjät esittää samalla, että luovutaan listaamattomien yhtiöiden oikeudesta saada pörssiyhtiön osinkoa verottomasti, mikäli yhtiö omistaa yli 10 prosenttia osakepääomasta. Tällä tavalla rahoitetaan osinkoverokannosta syntyvää vajetta.

”Mielestämme Suomen osinkoverotus on mallissamme sen verran houkuttelevalla tasolla, että riski ulosliputukseen on vähäinen.”

Ruotsissa suosittu vaurastumistili käyttöön myös Suomeen

Suomen Osakesäästäjät esittää uudeksi sijoitustuotteeksi ”vaurastumistiliä”. Tilin pääpiirteet olisivat samat kuin Ruotsissa jättisuosiota saavuttanut ISK-tili (InvesteringsSparKonto).

Tilin perusideana olisi yksinkertaistaa verotusta ja mahdollistaa sijoittajan rakentavan salkkuaan itse niin kuin parhaaksi katsoo. Lisäksi vaurastumistilillä oleva omaisuus olisi suoraan verovelvollisen omaisuutta, eikä välillistä omaisuutta kuten kapitalisaatiosopimuksissa tai sijoitusvakuutuksissa.

Vaurastumistilin ominaisuuksista moni olisi samankaltainen kuin osakesäästötilillä, sijoitusvakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa. Vaurastumistilille voisi ainoastaan siirtää rahaa, ja sieltä saisi nostaa ulos vain rahaa. Tilin sisällä kaupoista ei maksettaisi luovutusvoittoveroa ja osingot olisivat verovapaita. Toisin kuin osakesäästötilillä, veroa ei menisi myöskään nostoista.

Vaurastumistiliä verotettaisiin vuotuisella kaavaverolla vaurastumistilin keskisaldojen ja talletusten perusteella. Keskisaldoa laskettaisiin neljästi vuodessa, jonka päälle laitettaisiin vuoden aikana tehdyt talletukset. Summat lasketaan yhteen ja jaetaan neljällä. Tätä saldoa verotettaisiin kaavaverolla. Suomen Osakesäästäjät ehdottaa kaavaveroksi 1,0 prosenttia.

Osakesäästäjät näkevät vaurastumistilissä kaksi etua yhteiskunnallisesti.

Ensinnäkin vaurastumistilin verotus kannustaa ottamaan riskiä, jolla on myönteinen vaikutus kansan ja kansakunnan vaurastumiseen. Toinen etu on vapaat nostot. Henkilö voisi milloin tahansa käyttää varoja omaan kulutukseen ilman suoraa verovaikutusta. Tämä olisi huomattava parannus nykyiseen pääomaverotukseen.