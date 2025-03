Sijoitusjohtaja: Edessä on korkosijoitusten kulta-aika

Viime vuodet ovat olleet korkosijoittajille vaikeita. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 10 vuoden velkakirjan korko on noussut alle 0,6 prosentista nykyiseen yli 4,2 prosenttiin. Korkojen nousu tarkoittaa sitä, että korkosijoitusten arvot ovat laskeneet. Se on tarkoittanut tappioita myös näihin sijoituskohteisiin sijoittaville rahastoille.

Korkosijoittajat ovat joutuneet kamppailemaan poliittisen epävarmuuden, markkinoiden heilunnan ja ennakoimattomien rahapolitiikan päätösten kanssa.

Silti rahastojätti BlackRockin sijoitusjohtaja Rick Rieder kertoo, että epäselvyys johtuu osittain siitä, että joukkolainojen rooli salkuissa on muuttunut.

”Vaikka monet joukkolainamarkkinoiden segmentit ovat viime vuonna tuottaneet hyvin, korkoherkimmät sektorit eivät ole menestyneet. Vuosien 1981–2021 neljän vuosikymmenen mittaisen korkosijoitusten nousukauden aikana inflaatio ja korkotasot laskivat historiallisen korkeista lukemista, ja korkean korkoriskin (duraation) kantaminen oli kannattavaa. Lisäksi suurimman osan tuosta ajasta osakkeiden ja joukkolainojen tuotot liikkuivat vastakkaisiin suuntiin, joten joukkolainat täyttivät perinteisen salkun vakauttajan roolinsa”, Rieder kertoo.

USA:n 10 vuoden velkakirjan korkokehitys 10 vuoden ajalta. Kuva. Koyfin.

Viimeisen kolmen vuoden aikana korkoriski ei kuitenkaan ole tarjonnut yhtä tehokasta suojaa osakemarkkinoiden heilahteluja vastaan.

”Korkojen volatiliteetti on kasvanut, ja korkotasot ovat liikkuneet molempiin suuntiin, jolloin pitkä duraation kantaminen on usein aiheuttanut päinvastaisen vaikutuksen kuin sijoittajat ovat toivoneet”, Rieder toteaa.

Reaalikorot houkuttelevalla tasolla

Sijoitusjohtaja on kuitenkin jo vuoden ajan puhunut korkosijoittamisen uudesta kulta-ajasta. Globaalien korkosalkkujen aktiivisille hoitajille nykyinen tilanne tarjoaa mahdollisuuksia.

”Korkotasot ovat edelleen historiallisesti korkealla, inflaatio näyttää olevan laskussa (vaikkakin hitaasti), ja reaalikorot ovat houkuttelevalla tasolla. Tämä voi tarjota salkkuihin vakaata tuottoa. Tätä korkosijoittamisen ’kulta-aika’ tarkoittaa: aktiivista korkosalkkujen hallintaa eri sektoreilla, alueilla ja valuutoissa, hyödyntäen laadukkaita joukkolainasegmenttejä tavalla, joka ei ole ollut mahdollista vuosiin.”

Sijoittajien ei Riederin mukaan enää tarvitse pidentää duraatiota tai heikentää luottolaatua saadakseen tuottoa.

Tulevaisuutta ajatellen poliittiset, taloudelliset ja julkisen talouden erot eri alueilla vaikuttavat merkittävästi siihen, miten eri markkinat ja yhtiöt menestyvät vuonna 2025. Tässä ympäristössä BlackRock uskoo, että aktiivinen lähestymistapa voi hyödyntää markkinoiden kasvavaa volatiliteettia ja luoda ostopaikkoja, kun taas harkittu luottovalinta on edelleen avainasemassa vahvojen tuottojen saavuttamisessa.

Piensijoittajalle tarjolla laaja kirjo korkopapereihin sijoittavia pörssinoteerattuja indeksirahastoja

Piensijoittajalle helppo ratkaisu korkosijoittamiseen ovat kuluiltaan alhaiset pörssinoteeratut indeksirahastot eli ETF:t. Alla on kuvattu kolmen suurimman korko-ETF:n ominaisuudet.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) seuraa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön liikkeeseen laskemia, Yhdysvaltain dollareissa nimettyjä valtionlainoja, joiden maturiteetti on 0–1 vuotta. Alhainen maturiteetti tarkoittaa sitä, että rahaston korkosijoitusten korkoriski on alhainen.

ETF:n kokonaiskulusuhde (TER) on 0,07 prosenttia vuodessa. Rahasto on edullisin ja suurin IDC US Treasury Short Term -indeksiä seuraava ETF. Kyseessä on niin sanottu fyysinnen ETF, joka ostaa valikoiman indeksiin kuuluvista keskeisimmistä joukkovelkakirjoista. ETF:n korkotuotot sijoitetaan rahastoon.

Kyseessä on erittäin suuri ETF, jonka hallinnoitavat varat ovat yli 13 miljardia euroa. ETF lanseerattiin 20. helmikuuta 2019, ja sen rekisteröintimaa on Irlanti.

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) pyrkii seuraamaan Bloomberg Euro Corporate Bond -indeksiä. Tämä indeksi seuraa euroissa nimettyjä yrityslainoja, joita ovat liikkeeseen laskeneet teollisuus-, energia- ja rahoitusalan toimijat Eurobond-markkinoilla ja euroalueen kotimarkkinoilla.

Sijoituskohteiden luottoluokitus Investment Grade, mikä korkosijoituksissa tarkoittaa korkealuokkaisia yrityslainoja, joilla on hyvä luottoluokitus ja alhainen luottoriski.

ETF:n kokonaiskulusuhde on 0,20 prosenttia vuodessa. Rahasto on suurin Bloomberg Euro Corporate Bond -indeksiä seuraava ETF. Se on fyysinen ETF, joka jakaa sijoittajille korkotuotot puolivuosittain.

Tämäkin on erittäin suuri rahasto, jonka hallinnoitavat varat ovat 9,9 miljardia euroa. ETF lanseerattiin 6. maaliskuuta 2009, ja sen rekisteröintimaa on Irlanti.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF pyrkii seuraamaan Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select -indeksiä. Tämä indeksi seuraa ESG-kriteerien (ympäristö-, sosiaalinen ja hallintotapa) mukaisesti seulottuja, Yhdysvaltain dollareissa nimettyjä yrityslainoja. Kaikki maturiteetit sisältyvät indeksiin. Sijoituskohteiden luottoluokitus on korkea Investment Grade.

ETF:n kokonaiskulusuhde on 0,15 prosenttia vuodessa. Tämä rahasto on ainoa ETF, joka seuraa Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select -indeksiä. Kyseessä on fyysinen ETF, jonka korkotuotot sijoitetaan uudelleen rahastoon.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF on erittäin suuri ETF, jonka hallinnoitavat varat ovat 6,9 miljardia euroa. ETF lanseerattiin 23. lokakuuta 2020, ja sen rekisteröintimaa on Irlanti.