Uusi käänneyhtiö salkkuun – mikä on Wetterin tilanne?

Wetterillä on lukuisia merkkiedustuksia henkilöautojen myynnissä sekä henkilö- ja kuorma-autojen huollossa. Kuva: Wetteri.fi

Lomareissulla on joskus aikaa miettiä omaa salkkua – ja tehdä pieniä salkun säätöjä. Näin kävi osaltani autoliike Wetterin kanssa. Muistin kurssin olleen joskus 70 sentin tasolla ja viime viikolla lähenneltiin 20 senttiä.

Kun hinta laskee riittävän alas, terveet liiketoimintaedellytykset omaava yhtiö löytää yleensä ostajansa. Toki autokauppa toimialana on ollut kurimuksessa, mutta terveelle liiketoiminnalle voi olla nähdäkseni edellytykset. Yhtiö on kasvattanut merkkiedustuksien määrää ja sillä on myös tärkeä huoltoliiketoiminta. Yhtiössä on kokenut johto ja selkeä strateginen suunta.

Katsotaan tarkemmin, miten alalla ja yhtiöllä menee. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Wetteriä johtaa Aarne Simula, joka on edennyt yhtiössä 2000-luvulla myyntipäälliköstä toimitusjohtajaksi ja keskeiseksi omistajaksi. Kuva: Wetteri Oyj

Autoalan tilanne

Autokauppa on kärsinyt heikosta kuluttajaluottamuksesta. Autoalan Keskusliitto AKL ja Autotuojat ja -teollisuus ry kertoivat 13.1.2025 päättyneestä vuodesta 2024 ja avasivat näkymiä alkaneeseen vuoteen 2025.

Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat viime vuonna 15 prosenttia 74 100 kappaleeseen, kun luku viime vuosikymmenellä oli noin 114 000. Autojen keski-ikä nousi 13,6 vuoteen 13,2 vuodesta. Tiedotteen mukaan EU-maissa se on keskimäärin 12,3 vuotta, Ruotsissa 10,7 ja Tanskassa 8,9.

Autokannan ikääntyminen heikentää turvallisuutta, mutta toisaalta on seurausta myös uusien sähköautojen korkeasta hinnasta. Yle uutisoi joulukuussa 2024, että uusi polttomoottoriauto maksoi edeltäneenä vuonna 2023 keskimäärin 31 000 euroa ja sähköauto 56 000 euroa. Hintaeroa selittää osaksi se, että sähköautojen kokoluokka on tyypillisesti isompi ja bensiinikäyttöisissä autoissa on laaja valikoima myös pienempiä autoja.

Tilanne on muuttumassa, sillä eurooppalaisilta ja aasialaisilta autonvalmistajilta on tullut markkinoilla myös pienen kokoluokan sähköautoja, joissa hinnat ovat alle 30 000 tai 40 000 euron. Samaa viestitti yhtiönsä tulosjulkistuksessa Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula 13.3.2025.

Sekä 2022 että 2024 uusien henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit putosivat toistakymmentä prosenttia. Autoala ennustaa henkilöautojen ensireksiteröinteihin noin 11 prosentin kasvua vuodelle 2025. Kuva: Autoalan vuosimarkkinakatsaus – AKL, Autotuojat ja teollisuus, Autoalan Tiedotuskeskus

Ala näkee varovaista optimismia vuodelle 2025

Autoala näkee vuosikatsauksessaan sekä positiivisia että negatiivisia signaaleja lähitulevaisuuteen. Positiivisia henkilöautomarkkinalle Suomessa ovat esimerkiksi ennakoitu talouden käänne, matala inflaatio ja tasaantunut energia- ja raaka-ainehintakehitys, laskenut korkotaso, korkea kotitalouksien säästämisaste, ostovoiman kasvu palkkaratkaisujen myötä sekä täyssähköautojen hankintatukien jatkuminen vuoteen 2029.

Laskevia indikaattoreita ovat vastaavasti mahdollinen taantuma, mahdollinen korkojen nousu, arvonlisäverojen korkotukset, arvioitu työllisyyden heikkeneminen 2025, uusien autojen hinnannousu sekä käytettyjen autojen maahantuonnin kasvu.

Kun ajassa hypätään nykyhetkeen, henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat 4,8 prosenttia maaliskuussa 2025 edellisestä vuodesta, kun luku tammi-maaliskuussa oli -9,5. Käytettyjen henkilöautojen myynti sen sijaan kasvoi maaliskuussa 9,3 prosenttia ja tammi-maaliskuussa 7,2 prosenttia vuodesta 2024.

Kaikkiaan autoala näkee huhtikuun tiedotteessaan ”varovaisia merkkejä positiivisesta kehityksestä”, mutta haluaa hallitukselta tiettyjä toimia puoliväliriiheen, kuten uuden kierrätyspalkkion vanhoille autoille.

Autokannan sähköistyminen jatkuu. Autoalan ennusteen mukaan vuonna 2028 noin 60 prosenttia henkilöautojen ensirekisterölinneistä on täyssähköautoja, yhdeksän prosenttia lataushybridejä, 27 prosenttia bensiiniautoja ja kolme prosenttia dieselautoja. Kuva: Autoalan vuosimarkkinakatsaus

Wetteri on autoalan sarjaostaja

Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula kertoi yhtiön tulosjulkistuksessa maaliskuussa, että pitkät toimitusajat ovat lyhentyneet 3-5 kuukauteen, eli yhtiö pystyy varsin lyhyellä aikajänteellä luovuttamaan myytyjä uusia autoja. Tämä autaa yhtiötä vaihtoautohinnoittelussa ja myynnin suunnittelussa.

Oululainen Wetteri tuli pörssiin ”takaoven kautta” yhdistymällä koulutusyhtiö Sopranon kanssa joulukuussa 2022. Helmikuussa 2024 yhtiö myi koulutusliiketoimintansa pois.

Wetteri on tehnyt todella rivakasti yritysostoja, mikä on kasvattanut velkaisuutta. Vuonna 2023 yhtiö osti Autotalo Hartikaisen, jolla on toimintaa Joensuussa, Kuopiossa, Iisalmella ja Kajaanissa. Samoin yhtiö osti Auto Palinin Porin ja Rauman seudulta. Mainittujen yritysten vuosiliikevaihto oli ostoa ennen yhteensä noin 170 miljoonaa euroa.

Wetterin liikevaihto tilikaudella 24.2.-31.12.2022 oli 192 miljoonaa euroa. Henkilöautot toi tästä 62 prosenttia, raskas kalusto 24 ja huolto 14 prosenttia. Oikaistua liiketulosta henkilöautot teki 0,0, raskas kalusto 1,8 ja huolto 0,8 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli -3,8 miljoonaa euroa.

Yritysostot jatkuivat 2024

Yritysostot ovat jatkuneet. Loppuvuonna 2023 Wetteri osti Osuuskauppa Suur-Savon autoliiketoiminnan oston käsittäen autokauppaa ja -huoltoa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Vantaalla, liikevaihdoltaan noin 64 miljoonaa euroa. Kauppa tuli voimaan vuoden 2024 alussa.

Joulukuussa 2023 Wetteri ilmoitti ostavansa Suvanto Trucks Oy:n, joka harjoittaa käytettyjen kuorma-autojen kauppaa ja huoltoa Turussa, Tampereella ja Vantaalla. Suvannon liikevaihto 2022 oli noin 30 miljoonaa euroa. Kauppa tuli voimaan 29.2.2024.

Edelleen yhtiö tiedotti merkittävästä liiketoimintakaupasta 1.10.2024. Wetteri osti Rinta-Joupin Autoliike Oy:n Kia- ja Mitsubishi-liiketoiminnan Oulussa, Porissa ja Rovaniemellä.

Yhtiö totesi tiedotteessa:

”Wetteri on hiljattain syventänyt yhteistyötään Astara Finland Oy:n kanssa ja laajentanut Kia- ja Mitsubishi-liiketoimintaansa useille uusille paikkakunnille. Wetterin vuotuinen Kia- ja Mitsubishi-myyntivolyymi tulee olemaan n. 1500 ajoneuvoa, ja liikevaihto kokonaisuudessaan n. 125 miljoonaa euroa, sisältäen uusien autojen kaupan, vaihtoautokaupan sekä varaosa- ja huoltotoiminnan.”

Yhtiö myös avasi viime kesänä Vantaalle uuden vaihtoautokaupan suurmyymälän ja osti Sports Car Centerin Lempäälän liiketoiminnan.

Wetteri Power ruotsalaisille – helpotti vaikeaa rahoitustilannetta

Samaan aikaan kun yritysostot jatkuivat, tase velkaantui. Yhtiö ilmoitti 29.10.2024, että rahoittajat eivät vetoa Wetteri Oyj:n Themis Holding Oy -alakonsernin rahoitussopimuksen kovenanttirikkomukseen.



Kovenantti on velan erityisehto, jossa yleensä taseen tunnusluvuilta edellytetään tiettyä minimitasoa, jotta rahoitussopimus säilyisi voimassa.

Wetteri ilmoitti 21.11.2024 myyvänsä Wetteri Power Oy:n ruotsalaiselle Persson Invest AB:lle 32,5 miljoonan euron hintaan. Wetteri Power myy ja huoltaa Volvo ja Renault -kuorma-autoja viidellä paikkakunnalla ja sen liikevaihto 2023 oli 74 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,9 miljoonaa.

Wetteri antoi tulosvaroituksen 11.12.2024. Liikevaihdon ohjeistus vuodelle 2024 laski 510-520 miljoonaan euroon ja oikaistun liikevaoiton 5,5-6,5 miljoonaan euroon.

Yhtiö kertoi Wetteri Power -kaupan toteuttamisen jälkeen 2.1.2025 rahoitusasemansa parantuneen merkittävästi. Se maksoi pois pankkilainojaan ja tililuottojaan noin 15 miljoonalla eurolla.

Edelleen yhtiö tiedotti 3.2.2025, ote:

”Wetteri Oyj -konserniin kuuluvan Themis Holding Oy –alakonsernin ja rahoittajapankin välisessä rahoitussopimuksessa on kovenanttiehtoja, jotka mittaavat 12 kuukauden käyttökatteella jaettua korollisten nettovelkojen määrää sekä omavaraisuusastetta.

Tilintarkastamattomien lukujen perusteella kovenanttiehdot eivät kaikilta osin täyttyneet 31.12.2024 tilanteessa. Wetteri on käynnistänyt rahoittajapankin kanssa neuvottelut rahoitussopimuksen kovenanttiehtojen päivittämisestä.”

Tulosjulkistuksessa 13.3. yhtiö kertoi, että sillä oli pankkilainoja vuodenvaihteessa 13,3 miljoonaa euroa ja maaliskuun puolenvälin aikaan 7,0 miljoonaa. Vastaavasti tililuottoja yhtiöllä oli vuodenvaihteessa käytössä 18,5 miljoonaa ja maaliskuussa 10,5 miljoonaa euroa.

Tämä tarkoittaa lyhennysten ja korkomenojen supistumista jatkossa.

IFRS 16 -standardin mukaisia kiinteistövuokravastuita yhtiöllä oli vuodenvaihteessa 48,6 miljoonaa euroa. Kaupintavarastolimiittiä liittyen käytettyjen autojen rahoittamiseen oli käytössä 26,3 miljoonaa ja ajoneuvojen myynti- ja takaisinvuokrauslimiittejä 17,5 miljoonaa euroa liittyen esittelyautoihin ja leasingautoihin.

Pääomalainaa ja vaihtovelkakirjalainoja ja muita korollisia vastuita taseessa oli noin yhdeksen miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma oli vuoden vaihteessa 66 miljoonaa euroa ja konsernin 32,5 miljoonaa sisältäen pääomalainaa 1,5 miljoonaa euroa. Liikearvon määrä konsernitaseessa oli 25,8 miljoonaa euroa.

Uusien autojen tilaukset nousussa – laajentumista edustuksissa

Simula kertasi tulosjulkistuksessa vuoden 2025 näkymiä.

”Nyt kun katsotaan kahta ensimmäistä kuukautta, niin rekisteröinnit ovat vielä viime vuoden loka-marraskuun huonon kaupan päättämisen johdosta -17 prosenttia, mutta samaan aikaan meille tärkein mittari on toimialan uusien autojen sisään tulevat tilaukset ja Wetterin sisään tulevat tilaukset. Näkemyksemme mukaan valtakunnan tilaukset ovat reilun 20 prosentin nousussa ja Wetterillä uusien autojen tilaukset jopa 64 prosentin nousussa.”

Wetterin lukua selittää osaltaan yhtiön aktiivisuus yritys- ja liiketoimintaostoissa sekä uusien merkkiedustusten haltuunotossa.

Kun katsotaan yhtiön tiedotteita viimeisen neljän kuukauden ajalta, laajentuminen edustuksien osalta on jatkunut kaiken aikaa.

• 17.12.2024: Wetterin ja Astara Finlandin yhteistyö syvenee, Kia edustus laajenee Kuopion Wetterille

• 18.12.2024: Wetterin ja Inchcape Motors Finland Oy:n yhteistyö laajenee, Mazda myynti ja huoltoedustus laajenee Pirkanmaalle Lempäälän Wetterille sekä Kainuuseen Kajaanin Wetterille

• 3.1.2025: Polestar laajentaa myynti- ja huoltotoiminnot Kuopion Wetterille

• 10.2.2025: Wetteri jatkaa kasvuaan ja ostaa Hedin Automotiven Kia- ja Mitsubishi -liiketoiminnan Lahdessa

• 31.3.2025: Wetterille Mazdan myynti- ja huoltopalvelut Lahteen



Toimitusjohtaja toteaa tilinpäätöstiedotteessa 13.3.2025:

”Vuonna 2025 jatkamme toimia yrityskaupoista saatavien synergiahyötyjen realisoimiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Jatkamme myös merkkiedustuksiemme laajentamista uusille paikkakunnille ja tätä kautta vahvistamme asemiamme neuvotella myös muita uusia merkkiedustuksia kasvaville paikkakunnille. Näistä esimerkkinä helmikuussa uutisoitu Automotive Hedin Kia- ja Mitsubishi -liiketoimintakauppa Lahdessa, jonka myötä potentiaalinen markkinaosuutemme Kia- ja Mitsubishi -edustuksista nousee Suomessa jo noin 20 prosenttiin. Näillä järjestelyillä olemme rakentaneet tulevaisuuden kasvun edellytyksiä.”



Kasvu tuli yritysostoista. Keltaisella pohjalla olevat jatkuvien liiketoimintojen luvut kuvaavat parhaiten Wetterin nykyistä liiketoimintaa.

Yhteenveto

Wetteri julkaisti tilinpäätöstiedotteessaan strategisen tavoitteen, jonka mukaan se tavoittelee vähintään 15 prosentin osuutta kunkin edustamansa merkin valtakunnallisesta markkinapotentiaalista. Samalla yhtiö jatkaa uusien liiketoiminta- ja yritysjärjestelyjen kartoittamista.

Mercedes-Benzissä, Kiassa, Mitsubishissä, Mazdassa ja Dongfengissä tämä tavoite on jo saavutettu, eli Wetterillä on merkkiedustus niin monella paikkakunnalla, että alueiden markkinapotentiaali vastaa 16-20 prosenttia koko maan tasosta.

Rahoituskulut viime vuonna olivat 11,3 miljoonaa euroa. Korolliset velat vuoden vaihteessa olivat 128,3 miljoonaa ja vuoden 2023 lopussa 132,5 miljoonaa. Näin ollen keskimääräiseksi vieraan pääoman kustannukseksi muodostuu 8,7 prosenttia, joka on tasona korkea.

Wetterillä on jonkintasoinen velkaongelma, mutta on nähdäkseni todella hyvä, että yhtiö pyrkii Simulan tilinpäätösesityksen mukaan lyhentämään jäljellä olevat 7,0 miljoonan euron pankkilainansa kokonaan pois kevääseen 2027 mennessä, ellei uusia rahoitusjärjestelyjä sitä ennen tehdä.

Yhtiö käynnisti tehostamisohjelman viime vuonna tarkoittaen muun muassa toimipaikkojen ja -tilojen yhdistämisiä, joita on jo tehty.

Wetterin riskeinä ovat yleinen markkinatilanteen, kuluttajaluottamuksen sekä korkotason kehitys. Euribor 12 kuukautta on tasolla 2,3 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 3,7 prosentin tasolla. Tämä helpottaa paitsi yhtiön omaa rahoitustilannetta myös asiakkaiden autonhankintamahdollisuuksia. Riskinä ja mahdollisuutena todettakoon myös omistuksen keskittyminen.

Wetterin osakekurssi 3.4.2025 iltapäivällä oli 0,24 euroa ja yhtiön osakemäärä on 160,0 miljoonaa kappaletta, joten markkina-arvoksi muodostuu 38,4 miljoonaa euroa.

Isoimmat omistajat ovat Simula Invest Oy 32,5 ja Pm Ruukki Oy 26,8 prosentin osuuksilla. Simula Invest Oy on Aarne Simulan määräysvaltayhteisö ja PM Ruukki Oy Markku Kankaalan määräysvaltayhtiöisö. Kankaala jäi pois yhtiön hallituksesta ja sen puheenjohtajuudesta 31.1.2025 terveydellisistä syistä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hannu Pärssinen, joka toimi Oy Ford Ab:n toimitusjohtajana 2005-2020.

Pörssin autoalan osakkeiden Wetterin (-68 %) ja Kamuxin (-48 %) kurssikehitys osinkoineen on ollut 24 kuukauden aikana 1.4.2025 mennessä heikkoa. OMX Helsinki -yleisindeksi osinkoineen on tuottanut samassa ajassa neljä prosenttia. Kuva: TradingView

Wetteri ohjeistaa liikevaihdoksi 510-540 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 9-11 miljoonaa euroa alkaneelle vuodelle 2025.

Vaikka yhtiö myi Wetteri Powerin, sillä on yhä merkittävää raskaan kaluston toimintaa käytettyjen kuorma-autojen kaupassa ja huoltoedustus eri paikkakunnilla viiden merkin kanssa. On oletettavaa, että viime vuonna noin viiden miljoonan euron oikaistun liikevoiton tehnyt henkilö- ja pakettiautojen huolto on tuloksen selkäranka tänäkin vuonna.

Johdon mukaan toimijoiden määrä sekä myynnin merkkiedustuksissa että käytettyjen autojen kaupassa vähenee tulevaisuudessa. Lisäksi sähköautojen korjaaminen edellyttää investointeja, mikä suosii isoja toimijoita.

—

Kirjoittaja omistaa Wetterin osakkeita. Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.