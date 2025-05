Inderes panostaa mallisalkussaan lisää Qt Groupiin

Analyysitalo on tehnyt muutoksia mallisalkkuunsa. Qt Group on nyt salkun suurin sijoitus.

Inderesin analyytikot Atte Riikola, Juha Kinnunen ja Rauli Juva kertoivat tiistaina, että Inderesin mallisalkusta on myyty pahasti epäonnistunut Neste-sijoitus, jonka osuus oli noin 3,7 prosenttia salkusta.

Vastaavasti analyysitalo lisäsi myydystä potista kaksi prosenttiyksikköä kasvattaakseen teknoyhtiö Qt Groupin osuutta. Gt Group on salkun suurin sijoitus.

Nesteellä on yhä pidemmällä aikavälillä edellytykset päästä kiinni vahvaan tuloskasvuun uusiutuvien tuotteiden vetämänä, mutta Qt Groupin riski-tuottosuhde on selvästi parempi, analyytikot perustelevat päätöstä salkkumuutokselle.

Teknologiayhtiö Qt Group on Helsingin pörssin kasvuyhtiö. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viime vuosina voimalla, kun liikevaihto oli vuonna 2020 hieman alle 80 miljoonaa euroa, ylsi liikevaihto viime vuonna jo 209 miljoonaan euroon.

Qt Group tarjoaa mobiili- ja työpöytäsovelluksia sulautettuihin laitteisiin. Sulautetut järjestelmät ovat tietokonejärjestelmiä, jotka on integroitu osaksi laitetta tai järjestelmää tiettyä tehtävää varten. Ne ovat erikoistuneita tietokoneita, jotka on suunniteltu suorittamaan vain tiettyjä toimintoja, toisin kuin yleiskäyttöiset tietokoneet, kuten pöytäkoneet tai kannettavat tietokoneet.

Yhtiön kasvu perustuu useisiin tekijöihin, jotka tukevat sen asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja mahdollistavat pitkäaikaisen kasvun.

Qt Groupilla takana vaisu vuosineljännes

Qt Groupin osake on laskenut vuodessa lähes 23 prosenttia.

”Qt:n lyhyellä aikavälillä hidastunut kasvu on nostanut jälleen riskit pintaan, mikä on heijastunut voimalla osakkeen arvostukseen. Uskomme edelleen yhtiön pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiin, ja näemme tuotto-odotuksen erittäin houkuttelevana kasvun piristyessä”, analyytikot toteavat.

Kurssilaskun ansiosta Qt Groupin oikaistu EV/EBIT-kerroin on Inderesin tämän vuoden ennusteella noin 20x, kun se vuosien 2022-2024 välillä on vaihdellut välillä 23-29x.

Inderes odottaa yhtiön oikaistun liikevoiton nousevan tänä vuonna 73 miljoonaan euroon viime vuoden 71 miljoonasta eurosta. Ensi vuoden ennuste on jo 91 miljoonaa euroa.

Yhtiön tammi-maaliskuun tulosraportti oli pettymys.

Kasvuyhtiönä tunnetun Qt Groupin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta vain 4,8 prosenttia 47,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto laski lähes 28 prosenttia vajaaseen 6,5 miljoonaan euroon. Liikevoiton kehittymistä rasitti liikevaihdon arvioitua heikompi kasvu.

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen mukaan geopoliittiset jännitteet aiheuttavat parhaillaan merkittävää epävarmuutta yhtiön toimintaympäristölle, mikä hidasti yhtiön liikevaihdon kehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

”Heikko taloustilanne ja näkymien epävarmuus lisäsivät yritysten varovaisuutta aloittaa uusia tuotekehityshankkeita tai tehdä lisäinvestointeja jo käynnissä oleviin tuotekehityshankkeisiin”, Varelius kertoo.

Yhtiö laski vuotta 2025 koskevia näkymiään. Yhtiö odottaa koko vuoden 2025 liikevaihto kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 10-20 prosenttia edellisvuodesta liikevoittomarginaalin ollessa 30-40 prosenttia. Kasvu olisi tällöin siis edelleen erittäin kannattavaa. Viime vuonna liikevoittomarginaali oli 30 prosenttia.

Jatkossakin tilaa kasvulle

Inderesin analyytikko Antti Luiro arvioi, että Qt on saavuttanut vahvan aseman sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitystyökalujen markkinoilla, eikä asemalle näy selviä uhkaajia.

”Vaikka markkina on asteittain kypsymässä ja kärsii kauppasotien negatiivisista talousvaikutuksista, on Qt:lla siinä vielä runsaasti kasvutilaa”, hän toteaa.

Inderes arvioi yhtiön kasvun ajurien siirtyvän lähivuosien aikana Qt-alustan ytimestä eli kehittäjälisensseistä kohti näitä viiveellä seuraavia jakelulisenssejä, sekä enenevissä määrin kohti tuotelaajennuksia.

Yhtiön tuotteiden kilpailukyky on vahva sulautettujen järjestelmien asiakkuuksissa, kun taas muissa segmenteissä kilpailukyky on vielä todistamatta, Luiro arvioi.

Inderesin mallisalkku on perustettu 50 000 euron alkupääomalla vuonna 2011. Salkkun tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviän kilpailuetujen yhtiöt, jotka luovat omistaja-arvoa. Salkku on Inderes Oyj:n omistama ja sijoituksia tehdään ainoastaan Inderesin eettisen ohjeistuksen mukaisesti.

Salkun tuottokehitys on ollut kiitettävä. Aloituksesta lähtien se on tuottanut yli 600 prosenttia, kun vertailuindeksinä käytetty Helsingin pörssin tuottoindeksi OMX Helsinki Cap GI on jäänyt kauas taakse.

Salkun suurimmat sijoitukset tällä hetkellä ovat Qt Groupin lisäksi Admicom, Revenio, Terveystalo, Talenom, Valmet, Noho Partners ja Remedy.