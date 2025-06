Suomalaisyritys ylsi palkintopallille nopeimmin kasvavien teknoyritysten listalla

Kuva: IQM Finland.

Suomalainen kvanttitietokonealan yritys IQM Finland on noussut kolmanneksi asiantuntijayritys Deloitten EMEA Technology Fast 500 -listalla.

Edellisvuonna saman listan ykköseksi yltänyt suomalainen Metacore sijoittui tänä vuonna sijalle 25.

Fast 500 listaa nimensä mukaisesti 500 nopeimmin kasvavaa teknologiayritystä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Ohjelman tavoitteena on nostaa esiin kasvuyhtiöitä, jotka innovoimalla uutta muokkaavat toimialoja.

Sekä julkisille että yksityisille yrityksille avoin Fast 500 perustuu EMEA-alueen Deloitte Technology Fast 50 -ohjelmiin. Fast 500 -listauksen arviointikriteereinä ovat liikevaihdon kasvu, yrityksen visio, joustavuus ja halu skaalautua kilpailukykyisillä ja kehittyvillä markkinoilla.

”Kvanttiteknologian merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Kvanttilaskenta tulee mahdollistamaan aiemmin mahdottomiksi katsottujen laskennallisten haasteiden ratkaisemisen. On puhuttu, että tämä voi johtaa merkittäviin läpimurtoihin esimerkiksi lääkkeiden kehityksessä, ympäristöteknologioiden edistämisessä ja finanssipalveluiden optimoimisessa. Vastaavia hyötyjä nähdään varmasti myös monilla muilla toimialoilla”, kommentoi Deloitte Finland Technology Fast 50 -ohjelman vetäjä Mikko Lahtinen.

Lahtisen mukaan IQM:n nopea kasvu kertoo, että Suomella on erinomaiset mahdollisuudet menestyä alalla.

EMEA Fast 500 -lista juhlistaa sitä, mikä on mahdollista, kun innovatiivisuus ja kunnianhimo yhdistetään onnistuneeseen toteutukseen, Lahtinen kertoo.

”Nopean muutoksen ja taloudellisen paineen keskellä listan yritykset eivät ainoastaan ​​kasva – ne määrittelevät uudelleen, miltä innovaatio näyttää.”

Listan ykköseksi sijoittui portugalilainen latausasemien valmistaja i-charging huikealla lähes 66 000 prosentin kasvulla. Toisella sijalla on niinikään portugalilainen Bloq.it yli 32 000 prosentin kasvulla.

IQM on kvanttitietokoneiden edelläkävijä

IQM Finland on espoolainen teknologiayhtiö, joka perustettiin vuonna 2018 VTT:n ja Aalto-yliopiston tekemän tutkimustyön pohjalta. Yritys suunnittelee, valmistaa ja toimittaa täyden mittakaavan kvanttitietokoneita ja sovelluksia suurteholaskentakeskuksiin, tutkimuslaitoksiin, yliopistoihin ja yrityksiin.

Myös suomalaisyhtiön kasvu on ollut huikeaa, yli 22 000 prosenttia.

Yhtiö on noussut kansainväliseksi johtajaksi kvanttitietokoneiden kehityksessä ja valmistuksessa. IQM:n erityisosaamista ovat supranjohtaviin piireihin perustuvat kvanttiprosessorit, ja yhtiö on toimittanut useita kvanttitietokoneita eri puolille Eurooppaa, esimerkiksi Suomen ensimmäisen 54-kubitin kvanttitietokoneen yhteistyössä VTT:n kanssa.

Viime vuosina IQM on ollut mukana useissa merkittävissä projekteissa, kuten Euroopan ensimmäisen 50-kubitin kvanttitietokoneen kehittämisessä ja toimituksessa sekä uuden sukupolven 150- ja 300-kubitin kvanttitietokoneiden rakentamisessa Suomeen.

Yhtiön tavoitteena on edistää kvanttilaskennan siirtymistä kohti virheenkorjaavia, laajamittaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat uudenlaiset sovellukset ja tutkimuksen läpimurrot. IQM:n teknologiaa hyödynnetään myös kansainvälisissä kvanttikiihdyttimissä Saksassa ja Espanjassa, ja yhtiö toimii aktiivisesti eurooppalaisen ja kansainvälisen kvanttiekosysteemin rakentajana.

IQM Finlandilla on kaksi toimitusjohtajaa. Jaetun toimitusjohtajuuden mallissa tohtori Jan Goetz vastaa ulkoisista suhteista ja rahoituksesta, kun taas tohtori Mikko Välimäki keskittyy kaupallisiin toimintoihin.

IQM:llä on yli 300 työntekijää ja toimipisteitä muun muassa Espoossa, Madridissa, Münchenissä, Palo Altossa, Pariisissa, Singaporessa ja Varsovassa. Yhtiö on palkittu nopeasti kasvavana teknologiayrityksenä, ja sen rahoitus on ylittänyt 200 miljoonaa euroa.

”Olemme todella ylpeitä IQM:n sijoituksesta Deloitten EMEA Technology Fast 500 -listalla. Tämä on fantastinen jatkoaskel viime vuoden ykkössijallemme Deloitte Technology Fast 50 -listalla Suomessa. Sijoituksemme kertoo edistyksestämme kvanttitietokoneiden saatavuuden lisäämisessä asiakkaille Euroopassa, Aasia-Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa. IQM:llä kunnianhimomme perustuu selkeään tehtävään: rakentaa maailmanluokan kvanttitietokoneita yhteiskuntamme hyvinvoinnin lisäämiseksi”, toteaa yksi IQM:n perustajista, Juha Vartiainen.

Muut suomalaiset kasvuraketit

Deloitten EMEA Technology Fast 500 -listalle 50 parhaan joukkoon ylsi suomalaisyrityksistä IQM Finlandin lisäksi myös muita, esimerkiksi edellisvuoden listalla ykkösenä komeillut mobiilipeliyhtiö Metacore.

Listalta löytyvät myös pörssiyhtiöt Kempower ja Spinnova, joilla molemmilla on tosin ollut viime aikoina vaikeuksia ylläpitää kasvua.

Sija, yritys, kasvuprosentti:

11. Kempower, 8 621 %

25. Metacore Games, 4 535 %

29. Spinnova, 4 089 %

42. Enico, 3 203 %

49. Mvision AI, 2 890 %