Conference Boardin ylläpitämä kuluttajaluottamusindeksi laski 5,4 pistettä, 93,0 pisteeseen toukokuun 98,4 pisteestä.

Pudotus pyyhki pois lähes puolet edelliskuukauden voimakkaasta noususta. Samalla lukema yllätti talousennustajat, jotka olivat odottaneet maltillista piristystä kuluttajien tunnelmiin.

Kesäkuun lukema on jo kuudes lasku seitsemän viime kuukauden aikana, mikä korostaa amerikkalaisten kotitalouksien jatkuvia huolia talouden, työmarkkinoiden ja tulojen kehityksestä.

Conference Boardin odotusindeksi, joka mittaa kuluttajien lyhyen aikavälin näkymiä tulojen, liiketoiminnan ja työmarkkinoiden suhteen, laski 4,6 pistettä 69,0:aan. Tämä on selvästi alle 80 pisteen rajan, jonka alittaminen viittaa usein taantumariskin kasvuun.

Myös arviot nykyisestä talous- ja työmarkkinatilanteesta heikkenivät, kun nykytilanneindeksi putosi 6,4 pistettä 129,1:een.

