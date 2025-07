Pörssin murheenkryyni Fifax on jättänyt konkurssihakemuksen

Helsingin pörssin First North -listalla olevan kalankasvatusyhtiö FIFAXin yrityssaneerausmenettelyssä määrätty selvittäjä on jättänyt hakemuksen saneerausmenettelyn keskeyttämisestä.

Selvittäjän näkemyksen mukaan saneerauksen jatkamiselle ei ole edellytyksiä, sillä yhtiö ei ole onnistunut varmistamaan riittävää rahoitusta saneerausmenettelyn toteuttamiseksi. Yhtiön hallitus yhtyy selvittäjän arvioon.

Fifaxin hallitus on päättänyt yhtiön omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin ja tulee jättämään konkurssihakemuksen Ahvenanmaan käräjäoikeudelle viipymättä. Yhtiön velkojien enemmistö tukee menettelyä.

Fifaxin, sen velkojien ja omistajien edun mukaista on, että kasvatettu kalakanta voidaan turvata. Yhtiö toimii yhteistyössä viranomaisten ja pesänhoitajan kanssa ja avustaa näitä parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.

Fifax on vuonna 2012 perustettu suomalainen yhtiö, joka harjoittaa maalla tapahtuvaa kalankasvatusta erityisesti kiertovesitekniikkaan (RAS) perustuvissa laitoksissa Ahvenanmaalla. Yhtiö keskittyy erityisesti kirjolohen kasvattamiseen suljetuissa altaissa, joissa veden kierrätys ja puhdistus mahdollistavat ympäristöystävällisen ja tasalaatuisen tuotannon ympäri vuoden.

Yhtiö pyrkii hyödyntämään koko tuotantoketjun hallintaa: kalan hautominen, kasvatus ja teurastus tapahtuvat saman katon alla, mikä mahdollistaa laadun ja toimitusvarmuuden kontrolloinnin.

Fifax on kohdannut viime vuosina merkittäviä taloudellisia vaikeuksia.

Yhtiön liiketoiminta on ollut tappiollista useiden vuosien ajan, ja viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan tappio vuodelta 2024 oli -6,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihto on ollut hyvin vaatimatonta suhteessa investointeihin ja käyttökuluihin.

Yhtiö on joutunut turvautumaan lisärahoitukseen ja lainoihin pitääkseen toimintansa käynnissä, ja velkaantumisaste on noussut korkeaksi. Erityisesti kassavirran hallinta on ollut haastavaa, ja yhtiö on kärsinyt maksuviiveistä merkittävän asiakkaan suunnalta, mikä on pahentanut likviditeettiongelmia.

Yhtiön vaikeudet johtuvat useista tekijöistä.

Fifax kertoi huhtikuun lopussa, että sen merkittävä asiakas, joka vastaanotti kaikki Fifaxin kalatoimitukset, ei ollut suorittanut sovittuja maksuvelvoitteitaan. Tämä on johti merkittävien erääntyneiden saatavien kertymiseen ja Fifaxin maksuvalmiuden olennaiseen heikkenemiseen.

Yhtiön investoinnit moderniin kiertovesitekniikkaan ja tuotantolaitoksen rakentamiseen ovat olleet mittavia, mutta tuotannon ylösajo ja myynnin kasvu ovat jääneet odotettua hitaammiksi. Toiseksi alan kilpailu on kiristynyt ja kustannukset – erityisesti energia, rehut ja työvoima – ovat nousseet.

Yhtiöllä ei ollut lainkaan myyntiä vuonna 2023, koska yhtiön Eckerön kalanviljelylaitoksessa todettiin kesäkuussa 2022 IHN-virus, joka on lohikaloille vaarallinen kalatauti. Viranomaispäätöksen seurauksena laitos jouduttiin tyhjentämään kaloista ja desinfioimaan perusteellisesti, minkä jälkeen Fifax aloitti kalanviljelyn uudelleen pelkästään mädistä.

Vuoden 2023 aikana yhtiö kasvatti uutta kalakantaa, mutta kalat eivät ehtineet kasvaa myyntikokoon vuoden aikana. Myynti päästiin käynnistämään uudelleen vasta lokakuussa 2024, kun ensimmäiset uudet kalat olivat saavuttaneet myyntikoon.

Kalan viljelyolosuhteet uudelleenkäynnistyksen aikana ovat aiheuttaneet ei-toivottua kalojen kasvun ja kokohajonnan vaihtelua. Tämä on vaikuttanut toimitusten skaalaamiseen ja liikevaihdon kasvattamiseen, mikä on kasvattanut yhtiön lisärahoituksen tarvetta.

Myynti jäi viime vuonna silti hyvin vaatimattomaksi. Liikevaihto oli vain 0,5 miljoonaa euroa ja perattua kalaa toimitettiin 82 tonnia.

Lisäksi Fifaxin liiketoiminta on ollut herkkä yksittäisten asiakkaiden maksukyvylle ja toimitusketjun häiriöille.

Yhtiön velkaantuminen on kasvanut, ja korkeat rahoituskulut ovat syöneet kannattavuutta.