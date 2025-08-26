HOK-Elanto palautti asiakasomistajilleen miljoonia euroja – mutta vielä enemmän pääomia upposi investointeihin.

Näin paljon HOK-Elanto maksoi yli 700 000 asiakasomistajilleen bonuksia

S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan, HOK-Elannon, kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1,31 miljardia euroa ja toteutunut liiketulos oli 25,1 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin vastaavalla ajanjaksolla liikevaihto oli 1,30 miljardia euroa ja liiketulos 11,5 miljoonaa euroa.

Liiketulos siis yli kaksinkertaistui viime vuodesta.

HOK-Elannon liikevaihdon kasvu johtui pääosin päivittäistavarakaupan kasvusta, ja erityisesti ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kasvuaan. Osuuskauppa investoi tammi-kesäkuussa 72 miljoonaa euroa toiminta-alueensa palveluverkoston kehittämiseen, mikä oli lähes 40 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna.

Asiakasomistajien määrä on HOK-Elannolla kasvanut tasaisesti vuoden 2025 aikana, ja uusista liittyneistä noin kolmasosa oli alle 35-vuotiaita tänä keväänä. Kesäkuun loppuun mennessä HOK-Elannolla oli yhteensä lähes 713 000 asiakasomistajaa, ja yli 88 prosenttia HOK-Elannon toiminta-alueen kotitalouksista oli asiakasomistajia.

Asiakasomistajille HOK-Elanto maksoi bonusta ja maksutapaetua lähes 46 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2025.

Keskimäärin se tarkoittaa noin 64,5 euroa asiakasomistajaa kohden.

Viime vuonna suurimman alueosuuskaupan asiakasomistajat saivat bonusta yhteensä 90 miljoonaa euroa ja maksutapaetua 3,4 miljoonaa euroa. Siten bonukset ja maksutapaedut asiakasomistajaa kohden olivat noin 131 euroa laskettaessa vuoden 2024 lopun noin 709 000 asiakasomistajan määrällä.

Bonuksia ja maksutapaetuja enemmän S-ryhmän suurin alueosuuskauppa panostaa investointeihin. Tammi-kesäkuussa se panosti yhteensä 72 miljoonaa euroa toiminta-alueensa palveluverkoston kehittämiseen.

Uusia ravintoloita ja kahviloita HOK-Elanto avasi neljä kappaletta, ja myös uudisti useita ruokakauppoja ja ravintoloita.

HOK-Elannon historian suurin investointi ruoan verkkokauppaan, Vantaalla sijaitseva ruoan verkkokaupan keräilykeskus, täytti vuoden. Vuosi sitten tehty investointi on mahdollistanut vastaamisen ruoan verkkokauppapalveluiden voimakkaasti kasvavaan kysyntään.

Myös pikatoimitusverkostoa on laajennettu asiakaskysynnän pohjalta, ja pikatoimitusten määrä on lähes viisinkertaistunut keväällä 2025 keväästä 2024.

Vuoden 2025 toinen puolisko on käynnistynyt niin ikään vauhdikkaasti muun muassa uuden S-marketin avaamisella Helsingin Suutarilaan ja Järvenpään Prismakeskuksen ja Prisman remonttien valmistumisella.

Alueosuuskauppa tarkoittaa osuuskuntamuotoista vähittäiskauppaa, jonka omistavat alueen asukkaat eli asiakasomistajat. Alueosuuskauppa toimii rajatulla maantieteellisellä alueella, kuten tietyn maakunnan tai seutukunnan alueella, ja sen toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja omistajajäsenilleen.

S-ryhmään kuuluu 19 itsenäistä alueosuuskauppaa, jotka ovat omia yrityksiään mutta muodostavat yhdessä S-ryhmän.

S-ryhmän alueosuuskaupat palauttavat pääomia asiakasomistajilleen ensisijaisesti bonuksen, ylijäämänpalautuksen ja osuusmaksun koron muodossa. Bonus on ostohyvitys, joka kertyy asiakasomistajan talouden tekemistä ostoista S-ryhmän toimipaikoissa ja maksetaan suoraan pankkitilille, yleensä S-Pankkiin.

Lisäksi osuuskaupat voivat kerran vuodessa tuloksen perusteella jakaa asiakasomistajille ylijäämänpalautuksen, joka maksetaan vuosittain prosenttiosuutena jäsenen ja hänen taloutensa tekemistä bonusostoista kyseisen alueosuuskaupan toimipaikoissa. Päätöksen ylijäämänpalautuksesta tekee aina asiakasomistajien edustajisto.

Osuusmaksulle voidaan myös maksaa korkoa, jonka määrä vaihtelee eri osuuskaupoissa vuosittain ja päätetään kunkin osuuskaupan hallinnossa.

Jos asiakasomistajuus päättyy, maksettu osuusmaksu palautetaan asiakkaalle. Näiden rahallisten etujen myötä alueosuuskaupat pyrkivät ohjaamaan tuloksensa takaisin omistajilleen ja tukemaan aktiivista asiakasomistajuutta.

HOK Elanto täyttää tänä vuonna 120 vuotta.