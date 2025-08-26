Onko Valmet alelaarissa? – syklisen liiketoiminnan tilauskirjat pullistelevat

Valmetilla palvelut, virtauksensäätö ja automaatiojärjestelmät edustavat vakaata liiketoimintaa, koska niiden hitaasti kasvavat, melko vakaat markkinat perustuvat asennetun laitekannan kokoon ja tehtaiden käyttöasteisiin. Tuotannon kasvua vauhdittavat kartongin, pehmopaperin ja sellun kasvava kulutus sekä bioenergian kysyntä. Tämä puolestaan luo uutta kysyntää Valmetin palveluille ja automaatiolle.

Sellu ja energia sekä paperit -liiketoimintaa, eli kartonki-, paperi- ja pehmopaperikoneita sekä sellutehtaita ja biovoimakattiloita voi sen sijaan pitää projektiliiketoimintana. Niiden kysyntää ohjaavat uudet kone- ja tehdasinvestoinnit. Siksi ne ovat syklisempiä ja epävakaampia kuin palvelu- ja automaatioliiketoiminnat.

Nyt suhdannenäkymissä on näkyvissä valoa, mikä näkyy vahvistuvina tilauskirjoina. Tilausten kasvu oli suurinta Valmetin syklisimmissä liiketoiminnoissa.

Tammi-kesäkuussa yhtiön saadut tilaukset kasvoivat 22 prosenttia vertailukaudesta 2,85 miljardiin euroon. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa kolmessa segmentissä. Ne kasvoivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa, pysyivät edellisvuoden tasolla EMEA-alueella ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Etelä-Amerikassa.

Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 2,4 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi Automaatio-segmentissä, pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut-segmentissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

Taulukko: Valmet Oyj.

Tilausten kasvu oli suurinta prosessiteknologian ratkaisuissa, joissa uusia tilauksia tuli tammi-kesäkuussa 54 prosenttia vertailukautta enemmän. Erityisen vahvasti tilauskirjat pullistuivat prosessiteknologiaan kuuluvassa sellu ja energia -liiketoiminnassa. Automaatiossa kasvu oli 15 prosenttia.

Huhti-kesäkuussa saadut tilaukset kasvoivat 1,52 miljardiin euroon edellisvuoden 1,3 miljardista eurosta. Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa kolmessa segmentissä.

Valmetin tuloksen kannalta kuitenkin ongelma on se, että vahvasti tilauksia kerännyt prosessiteknologian liiketoiminta on selvästi heikommin kannattavaa kuin palvelut tai automaatioliiketoiminta. Prosessiteknologian vertailukelpoinen EBITA-prosentti oli tammi-kesäkuussa vain 1,2 prosenttia, kun se automaatiossa oli 17 prosenttia ja palveluissa lähes 18 prosenttia.

Kuva: Valmet Oyj.

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen odottaa, että ensi vuonna Valmetin tuloskasvu kiihtyy, kun vahvan tilauskannan toimittaminen kiihtyy, markkinatilanne paranee asteittain ja tehostustoimet etenevät.

”Pääriskit ennusteisiimme liittyen ovat globaali talous, kauppapolitiikka, metsäsektorin asiakkaiden pääosin heikon markkinatilanteen pitkittyminen sekä projektiriskit”, hän totesi heinäkuun lopun analyysissään.

Analyytikoilla on uskoa Valmetin tuloskasvuun.

Analyytikoiden konsensusennusteessa Valmetin osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 1,67 euroon ja ensi vuonna jo 2,3 euroon. Viime vuonna osakekohtainen tulos oli 1,52 euroa.

Positiivisten tulosodotusten ansiosta Valmetin eteenpäin katsovat arvostuskertoimet ovat maltillisia. Vuoden 2026 P/E-kerroin on 13x ja EV/EBIT-kerroin 10x.

Viljakaisen mukaan osakkeen arvostus on Valmetin historiallisilla tasoilla kuluvalle vuodelle, mutta tilauskanta ja hyvä suorittaminen puoltavat houkuttelevampien ensi vuoden kertoimien vilkuilua.

”Suhteellisesti osake on reippaasti aliarvostettu (verrokkiryhmä alkaa tosin olla jo kallis). Tuloskasvu, sekä osinko nostavat osakkeen tuotto-odotuksen mielestämme tuottovaatimuksen yläpuolelle. Myös DCF-malli puoltaa positiivista näkemystä”, Viljakainen toteaa.