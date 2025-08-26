Analyytikko: Bitcoin kohtaa lyhyen aikavälin vastatuulta, mutta pääomavirrat antavat perustan arvonnousulle

Viime päivinä Bitcoinin hinta kääntynyt korjausvaiheeseen voimakkaan kurssinousun jälkeen ja laskenut noin 110 000 dollariin.

Bitcoinin hintakehitys dollareissa viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Linh Tran arvioi, että kryptovaluutan hinnanlaskua selittävät osin lyhytaikaiset voittojen kotiutukset sekä institutionaalisten sijoittajien varovainen asenne.

Laajemmassa kuvassa kiinnostus Bitcoinia kohtaan ei kuitenkaan ole hiipunut. Näyttää siltä, että sijoittajien katse on jo seuraavissa makrotaloudellisissa liikkeissä, erityisesti Yhdysvaltain keskuspankin suunnassa.

”Keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät pysyvät kuitenkin kiinnostavina, erityisesti kun maailmanlaajuinen rahapolitiikka on vähitellen kääntymässä kevennyksen suuntaan”, Tran uskoo.

Merkittävin makrotaloudellinen signaali saatiin Jackson Holen symposiumista, jossa Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell korosti, että työmarkkinoiden riskit voimistuvat, samalla kun inflaatio jatkuu huolena. Powell ei luvannut välitöntä koronlaskua, mutta jätti mahdollisuuden avoimeksi, mikäli talousdata heikkenee edelleen.

Tämä kyyhkysmäiseksi tulkittu viesti on vahvistanut markkinoiden odotuksia siitä, että Fed voi aloittaa koronlaskusyklin jo syyskuussa.

Niukkana ja tuottoa tuottamattomana omaisuuseränä Bitcoin hyötyy usein ympäristössä, jossa korot ovat matalat ja globaali likviditeetti paranee, Tran toteaa.

Poliittisten tekijöiden lisäksi spot-Bitcoin-ETF-rahavirrat tarjoavat tärkeän mittarin institutionaalisesta luottamuksesta, Tran toteaa.

”Useiden viikkojen vahvojen nettovirtojen jälkeen markkinoilla on nähty myös ulosvirtoja, mikä kertoo suurten sijoittajien varovaisuudesta. Monet odottavat selvempiä signaaleja Fediltä ja globaalin kasvunäkymistä ennen kuin kasvattavat positioitaan.”

Kokonaiskuvassa Bitcoin-ETF:t ovat kuitenkin keränneet huomattavan määrän nettovirtoja vuoden alusta lähtien. Tranin mukaan se muodostaa edelleen perustekijän, joka tukee Bitcoinin pitkän aikavälin arvoa.

Bitcoin hyötyy myös asemastaan vaihtoehtoisena turvasatamana geopoliittisen epävarmuuden ja kasvavien makroriskien keskellä, Tran muistuttaa.

”Kun Yhdysvaltain dollarin etulyöntiasema kaventuu tai valtionlainojen tuotot laskevat, sijoittajat siirtävät osan varoistaan vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Bitcoin nähdään yhä useammin digitaalisen kullan kaltaisena omaisuuseränä. Niukkuus, hajautettu rakenne ja kasvava käyttöönotto ovat vahvistaneet sen asemaa kansainvälisissä sijoitussalkuissa.”

Lyhyellä aikavälillä Bitcoinin näkymiä määrittävät pitkälti Yhdysvalloista tulevat talousluvut, kuten bruttokansantuotteen kasvu ja erityisesti keskuspankin tiukasti seuraama henkilökohtaisten kulutuksen pohjainflaatio (core PCE).

”Mikäli luvut osoittavat talouden hidastuvan ja inflaation tasaantuvan, Fedillä on entistä vahvemmat perusteet käynnistää koronlaskut. Tämä voisi luoda likviditeetiltään suotuisan ympäristön Bitcoinin elpymiselle. Jos taas luvut osoittautuvat odotuksia kuumemmiksi, sijoittajat saattavat pysyä varovaisina ja korjausliike voi jatkua pidempään”, Tran toteaa.

Markkina-analyytikon mukaan Bitcoinin lyhyen aikavälin heilahtelut voivat jatkua varovaisuuden vuoksi, mutta pitkän aikavälin tarina vahvistuu.

”Yhä todennäköisempää on, että Bitcoin saa merkittävän roolin nousevassa globaalissa rahoitusjärjestelmässä”, analyytikko ennustaa.

