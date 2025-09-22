Koneen saksalaiskilpailijan hintalapuksi jopa 30 miljardia

Kuva: Kone Oyj.

Uutistoimisto Bloomberg spekuloi viime viikolla, että Antti Herlinin hallinnoima Kone saattaa jättää ostotarjouksen saksalaisesta TK Elevatorista.

Kone vetäytyi viisi vuotta sitten silloisen ThyssenKrupp Elevatorin ostosta syystä, että nykyisen TK Elevatorin 17,2 miljardin euron kauppahinta pomppasi liian korkeaksi. Saksan hissiyhtiö päätyi sitten pääomasijoittajille, kuten Cinvenille ja Adventille, jotka ehkä pyrkivät irtaantumaan joko myynnin tai pörssilistautumisen kautta TK Elevatorista.

Pääomasijoittajat hakevat nyt mahdollisesti myös myyntihintaa hissiyhtiölleen, joka on vauhdittanut nopein ottein liikevaihtoaan.

Pääomasijoittajat ovat masinoineet rivakkaan kiitoon TK Elevatorin (TKE). Yhtiö on nostanut liikevaihtonsa viiden vuoden takaisesta noin kahdeksasta miljardista 9,6 miljardiin euroon aikajaksolla, joka kattaa 12 kuukautta vuoden 2023/2024 tilikaudella.

Huoltojen osuus kohoaa yli 60 prosenttiin liikevaihdosta.

TKE jää vielä lähes 1,5 miljardia euroa jälkeen Koneesta, jonka liikevaihdoksi tuli noin 11 miljardia euroa viime vuonna.

Vauhdinotosta kertoo, että TKE eli entinen Thyssen Elevator teki vuoden 2017/2018 tilikaudella noin 7,6 miljardin euron liikevaihdon ja 13 prosentin operatiivisen liikevoiton, mikä vastaa kutakuinkin Koneen ja sveitsiläisen Schindlerin tasoa. TKE:n tilikausi kattaa nytkin 12 kuukautta syyskuusta syyskuuhun.

Hintalappu 30 miljardia

Nettisivujensa tiedotteiden mukaan TKE on nostanut käyttökatettaan noin 150 miljoonaa euroa per vuosi eli yhteensä noin 1 500 miljoonaan euroon viimeisimmän 2024 tilikauden aikana. Yhtiö ei julkista kannattavuutta eikä tasettaan, josta kävisi ilmi velkaantuneisuus.

Saksalaisen hissiyhtiön pörssiarvoksi voi Angervuon mukaan laskea noin 28–31 miljardiksi euroksi, eli yhtiön arvo on noussut noin 13 miljardia euroa verrattuna viiden vuoden takaiseen noin 17,2 miljardin euron kauppahintaan.

Koneen osakekurssi viimeisen 10 vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Angervuo luonnehtii TK Elevatorin jopa 28–31 miljardin euron myyntihintaa korkeaksi kynnykseksi Koneelle.

”Kun ja jos kauppahinta liikkuu noin 30 miljardin tasossa TKE:lle, niin Konelle voi koko yrityksen osto osoittautua liian raskaaksi tai ehkä jopa ylivoimaiseksi”, Angervuo arvioi.

Pörssiarvoa käyttökatteista

TK Elevatorin laskennallista pörssiarvoa suhteessa Koneeseen pystyy avaamaan hissiyhtiöiden käyttökatteiden kautta kahden viime vuoden tilikausilta.

Angervuon laskelmien mukaan TK Elevator voi tehdä 1,65 miljardin euron käyttökatteen vuodelle 2025.

”Kun 1,65 miljardia euroa kerrotaan Koneen käyttökatteen nykykertoimella eli noin 18,8-kertaisesti, tulee TK:n velattomaksi arvoksi noin 31 miljardia euroa.”

Koneen markkina-arvo eli pörssiarvo päätyi 56,52 euron osakekurssilla yhteensä 29,92 miljardiin euroon ennen viikonvaihdetta Helsingin pörssissä. Yhtiö teki 1,54 miljardin euron käyttökatteen vuoden 2024 tilikaudella, mikä vastaa 19,4-kertaisesti yhtiön pörssiarvoa.

Sijoittajat pitävät nyt yllä aikalisää TK Elevatorin myyntispekulaatioissa, mikä tuli esiin viime viikolla Koneen osakekurssin hienoisena pudotuksena Helsingin pörssissä.

Ostaako Kone Amerikan liiketoiminnot?

Markkinaspekulantit ovat myös loihtineet esiin järjestelyä, jossa Kone ostaa TK Elevatorin noin kymmenen miljardin euron Pohjois-Amerikan liiketoiminnot huoltoineen ja tehtaineen. Noin kymmenen miljardin euron hintalappu on liikkunut eri spekulaatioissa.

”TK Elevatorin pilkkominen Euroopan ja Pohjois-Amerikan liiketoimintojen kesken vaatinee uuden ostajan tueksi mahdollisesti pääomasijoittajan Euroopan osalta”, Angervuo arvioi.

Eri lähteiden mukaan TKE hankkii yli puolet liikevoitostaan ja noin kolmanneksen yli yhdeksän miljardin liikevaihdostaan Pohjois-Amerikasta.

Kone otti noin neljänneksen liikevaihdostaan Americasista vuonna 2024. Yhdysvaltain hissien ja liukuportaiden sekä huoltojen markkina liikkuu noin 20 miljardin dollarin tasossa vuosittain.

Amerikkalainen Otis, Kone, sveitsiläinen Schindler ja TK Elevator pitävät arvioiden mukaan yhteensä noin 45 prosenttia hissimarkkinoista.

Saudi-sijoittajalla osuus TKE:stä

Pääomasijoittajat ovat vauhdittaneet TK Elevatorin yritysostoja etenkin Pohjois-Amerikassa.

Nettisivujensa mukaan yhtiön laitemyynti on vetänyt rivakasti muun muassa Saudi-Arabian ja arabimaiden lentokentille sekä pilvenpiirtäjiin että metroihin.

TKE on siten mitä ilmeisimmin menestynyt arabimaissa, mikä tulee esiin yhtiön uusissa saudiomistajissa.

Saudiarabialaisesta Alat-nimisestä sijoitusyhtiöstä tulee Elevatorin osakas noin 15 prosentin osuudella kuluvan vuoden kolmannen kvartaalin aikana.

Markkina-arvioiden mukaan TKE:n arvo on liikkunut saudi-sijoittajan ostohetkellä 23–25 miljardissa eurossa laskettuna yhtiön vuoden 2024 käyttökatteella.

TKE:n ”pörssiarvossa” voi palata vielä toviksi viiden vuoden takaiseen historiaan. Silloisen Thyssen Elevatorin hinnaksi tuli 17,2 miljardia euroa, eli kauppahinnan laskelmassa 860 miljoonan euron käyttökate kerrottiin 17,3 kertaa.

Wallenbergit ostamassa hissiyhtiötä

Pääomasijoittajat pitävät yllä hissiyhtiöiden ostoja. Wärtsilästä tunnetut ruotsalaiset Wallenbergit hallinnoivat EQT-rahastoa, joka on tehnyt noin 2,6 miljardin euron ostotarjouksen japanilaisesta noin 1,3 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävästä Fujitec Elevatorista.

Hissiyhtiöt kiitävät perinteisesti korkeuksissa pörssiarvoissaan, joka oli viime viikolla amerikkalaisella Otiksella noin 30 miljardia euroa ja Schindlerillä noin 42 miljardia euroa.

”Pörssilistaus Yhdysvaltain ja Euroopan pörsseihin on TK Elevatorille todennäköisin vaihtoehto, jossa yhtiöstä tulisi varsin painava indeksipaperi. TKE voisi nopeasti nousta kasvuhakuisuudellaan ja osakeanneillaan oman alansa markkina-arvoltaan kalleimmaksi listatuksi hissiyhtiöksi”, Angervuo lisää.